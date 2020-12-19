Тедеско променяет «Спартак» на худший клуб Бундеслиги? «Шальке» не побеждает почти год!

Уход Доменико Тедеско из «Спартака» – решённый вопрос. Вполне вероятно, что стороны не будут дожидаться лета, когда завершится контракт тренера с московским клубом, а разойдутся в январе. Это был бы логичный шаг со стороны руководства «Спартака», да и сам немецкий итальянец уже имеет варианты трудоустройства.

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Куда может уйти Доменико Тедеско

Как сообщает Ruhr24, Тедеско может вернуться в «Шальке». В пятницу, 18 декабря клуб из Гельзенкирхена уволил главного тренера Мануэля Баума, и теперь спортивный директор Йохен Шнайдер ищет ему замену. Пока команду возглавил в качестве исполняющего обязанности Хуб Стевенс – бывший тренер «Шальке», входящий в наблюдательный совет клуба.

Согласно источнику, у «горняков» есть несколько кандидатур. Помимо Тедеско это 67-летний Фридхельм Функель (тренировал «Айнтрахт», «Кёльн», «Герту» и ряд других немецких команд) и 53-летний экс-игрок «Баварии» Торстен Финк (выигрывал чемпионат Швейцарии с «Базелем», работал с «Гамбургом»). Однако, как утверждает автор материала, именно возвращение Тедеско стало бы воплощением мечты фанатов.

Руководство «Шальке» пока не комментирует ход переговоров с потенциальными главными тренерами:

«Всё наше внимание сосредоточено сейчас на двух последних матчах в этом году (19 декабря с «Арминией» в Бундеслиге и 22-го с «Ульмом 1846» в Кубке Германии. – Прим. «Чемпионата»). Если мы проведём их настолько успешно, насколько возможно, то прокомментируем и другую тему», – заявил спортивный директор.

Локдаун как прикрытие. Усталость от «Спартака» и России – истинная причина ухода Тедеско Руководству «Спартака» думать о контракте надо было раньше. Сейчас тренера надо понять и отпустить домой.

Что происходит с «Шальке» в этом сезоне

Вернувшись в Гельзенкирхен, Тедеско окажется совсем в других обстоятельствах: борьбу за золото он поменяет на борьбу за выживание, а РПЛ, скорее всего, на вторую Бундеслигу. Кажется, удержать в элите безнадёжного аутсайдера – непосильная задача для любого тренера. Происходящее с «Шальке» иначе как словом «катастрофа» не опишешь.

После 12 туров «горняки» занимают последнее место, набрав всего четыре очка. Безвыигрышная серия «Шальке» в Бундеслиге длится на протяжении 28 матчей: в последний раз команда побеждала 17 января, то есть почти год назад. За этот период удалось выиграть только в Кубке Германии у «Герты» (3:2 в феврале) и представляющего четвёртую лигу клуба «Швайнфурт 05» (4:1 в начале ноября).

Руководители «Шальке» искали спасение в смене тренеров, но это помогало, как мёртвому припарка. После отставки Тедеско в марте 2019-го команду возглавлял, опять же в роли временщика, Стевенс. Перед сезоном-2019/2020 новым наставником стал Давид Вагнер, однако в сентября этого года его уволили. На смену Вагнеру пришёл Баум, продержавшийся в «Шальке» менее трёх месяцев.

Не принесли результата и попытки встряхнуть команду давлением на игроков. Так, в ноябре клуб расторг контракт с возрастным нападающим Ведадом Ибишевичем и отстранил от работы с командой полузащитников Набиля Бенталеба и Амина Арита. Уже в первом туре Бундеслиги стало понятно, что ничего хорошего Гельзенкирхен в нынешнем сезоне не ждёт: «Шальке» начал чемпионат с поражения от «Баварии» с позорным счётом 0:8.

Как Тедеско тренировал «Шальке»

Тедеско появился в «Шальке» перед сезоном-2017/2018 и тогда же дебютировал как тренер в Бундеслиге. Первый год получился для молодого специалиста очень успешным. Доменико поднял команду из Гельзенкирхена с десятого места на второе, вывел в Лигу чемпионов. «Горняки» выиграли за чемпионат 18 раз и проиграли лишь семь: лучшие цифры были только у «Баварии»!

Но на следующий год «Шальке» начал своё падение, которое продолжается до сих пор. И хотя в августе 2018-го с Тедеско продлили контракт, уже в марте 2019-го он был отправлен в отставку. На момент увольнения тренера «горняки» занимали 14 место после 25 туров Бундеслиги. Правда, Доменико вывел «Шальке» в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе с «Порту», «Галатасараем» и «Локомотивом», тем не менее поражение 0:7 от «Манчестер Сити» в плей-офф стало приговором для него. Этот разгром продлил безвыигрышную серию команды до семи матчей (шесть поражений и ничья).

По статистике «Шальке» при Тедеско набирал в среднем за матч в Бундеслиге 1,46 очка. Сейчас при таком показателе «горняки» занимали бы седьмое-девятое места. Хороший результат и для сегодняшнего «Шальке», и для «Вердера», который, по слухам, тоже контактировал с представителями тренера «Спартака».

Тедеско объявил об уходе из «Спартака». Что сказал тренер после матча с «Зенитом» В московском клубе уже отреагировали на заявление Тедеско.

Напомним, Тедеско объяснил своё решение не продлевать контракт с московским клубом семейными обстоятельствами:

«Это было очень сложное решение для меня, – признался Доменико после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. – Я горд быть тренером такого огромного клуба, всегда буду гордиться этим. Но ситуация с коронавирусом… У нас полный локдаун в Германии, я хочу быть ближе к семье. Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьёй, но сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Это самое сложное решение в моей карьере… Мне сказали, что в январе сделают официальное предложение о контракте, поэтому я решил сказать сейчас. Дело не в деньгах. И клуб должен иметь время, чтобы найти нового тренера».

Но, может, настоящая причина ухода Тедеско в том, что «Шальке» пообещал ему большее влияние на клубные дела и трансферную политику?