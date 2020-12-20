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Символическая сборная 19 тура, версия Валерия Газзаева

Символическая сборная 19-го тура РПЛ
Валерий Газзаев
Символическая сборная 19-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева
В последней сборной 2020 года больше всего людей ЦСКА и «Зенита».
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Вратарь

Андрей Лунёв, «Зенит»

У Лунёва было не так много работы в матче со «Спартаком». Но в опасных ситуациях он действовал надёжно и передавал уверенность всей команде.

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Болельщики сразу же вспомнили красно-белое прошлое хорватского футболиста.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Фернандес здорово напрягал «Ростов» на своём правом фланге, не позволял себя обыгрывать — словом, провёл достойный матч.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Дивеев с каждым матчем играет всё увереннее и становится лидером ЦСКА. В Ростове защитник выиграл много единоборств и грамотно руководил партнёрами.

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Вот кто, оказывается, мотивировал Чалова на хет-трик!

Ярослав Ракицкий, «Зенит»

Ракицкий забил «Спартаку» классный гол, но важнее, что надёжно действовал в защите и раздавал точные диагонали.

Седрик Гогуа, «Ротор»

Гогуа здорово сыграл с «Арсеналом». Защитник помог команде одержать важнейшую победу. Седрик здорово вёл верховые единоборства и в целом действовал предельно надёжно.

Дуглас Сантос, «Зенит»

Сантос ничего не дал сделать «Спартаку» на своём левом фланге и при этом сам не забывал подключаться в атаку.

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Полузащита

Вильмар Барриос, «Зенит»

Барриос отлично отработал в опорной зоне против «Спартака». Выиграл дуэль у Крала, сделал массу важных перехватов, помогал команде с продвижением мяча.

Артур Юсупов, «Сочи»

Юсупов помог «Сочи» обыграть «Динамо». Он чётко управлял игрой, отдавал хорошие передачи и грамотно открывался.

Алан Дзагоев, ЦСКА

Когда Дзагоев на поле, игра ЦСКА преображается. С «Ростовом» Алан придал игре «армейцев» мысли, отдавал умные передачи и контролировал темп игры.

Нападение

Фёдор Чалов, ЦСКА

У Чалова хет-трик. Большего для попадания в сборную и не нужно.

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После таких матчей даже как-то неудобно рассуждать об отставке тренера.

Сердар Азмун, «Зенит»

Азмун забил классный первый гол в ворота «Спартака». Отлично открывался, хорошо вёл борьбу с защитниками и давал нужное движение.

Лучший тренер

Сергей Семак, «Зенит»

Семак ушёл на перерыв на чистом первом месте, обыграл прямого конкурента в важном матче при хорошей игре. В этом туре он лучший.

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