Символическая сборная 19-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Андрей Лунёв, «Зенит»
У Лунёва было не так много работы в матче со «Спартаком». Но в опасных ситуациях он действовал надёжно и передавал уверенность всей команде.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Фернандес здорово напрягал «Ростов» на своём правом фланге, не позволял себя обыгрывать — словом, провёл достойный матч.
Игорь Дивеев, ЦСКА
Дивеев с каждым матчем играет всё увереннее и становится лидером ЦСКА. В Ростове защитник выиграл много единоборств и грамотно руководил партнёрами.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Ракицкий забил «Спартаку» классный гол, но важнее, что надёжно действовал в защите и раздавал точные диагонали.
Седрик Гогуа, «Ротор»
Гогуа здорово сыграл с «Арсеналом». Защитник помог команде одержать важнейшую победу. Седрик здорово вёл верховые единоборства и в целом действовал предельно надёжно.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Сантос ничего не дал сделать «Спартаку» на своём левом фланге и при этом сам не забывал подключаться в атаку.
Полузащита
Вильмар Барриос, «Зенит»
Барриос отлично отработал в опорной зоне против «Спартака». Выиграл дуэль у Крала, сделал массу важных перехватов, помогал команде с продвижением мяча.
Артур Юсупов, «Сочи»
Юсупов помог «Сочи» обыграть «Динамо». Он чётко управлял игрой, отдавал хорошие передачи и грамотно открывался.
Алан Дзагоев, ЦСКА
Когда Дзагоев на поле, игра ЦСКА преображается. С «Ростовом» Алан придал игре «армейцев» мысли, отдавал умные передачи и контролировал темп игры.
Нападение
Фёдор Чалов, ЦСКА
У Чалова хет-трик. Большего для попадания в сборную и не нужно.
Сердар Азмун, «Зенит»
Азмун забил классный первый гол в ворота «Спартака». Отлично открывался, хорошо вёл борьбу с защитниками и давал нужное движение.
Лучший тренер
Сергей Семак, «Зенит»
Семак ушёл на перерыв на чистом первом месте, обыграл прямого конкурента в важном матче при хорошей игре. В этом туре он лучший.
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