Символическая сборная 19-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

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В последней сборной 2020 года больше всего людей ЦСКА и «Зенита».

Вратарь

У Лунёва было не так много работы в матче со «Спартаком». Но в опасных ситуациях он действовал надёжно и передавал уверенность всей команде.

«Ловрен встал грудью за «Спартак». Реакция соцсетей на автогол защитника «Зенита» Болельщики сразу же вспомнили красно-белое прошлое хорватского футболиста.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Фернандес здорово напрягал «Ростов» на своём правом фланге, не позволял себя обыгрывать — словом, провёл достойный матч.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Дивеев с каждым матчем играет всё увереннее и становится лидером ЦСКА. В Ростове защитник выиграл много единоборств и грамотно руководил партнёрами.

«Гончаренко не сказал, остаётся или уходит. Мы двумя руками за него». Откровенный Дивеев Вот кто, оказывается, мотивировал Чалова на хет-трик!

Ракицкий забил «Спартаку» классный гол, но важнее, что надёжно действовал в защите и раздавал точные диагонали.

Гогуа здорово сыграл с «Арсеналом». Защитник помог команде одержать важнейшую победу. Седрик здорово вёл верховые единоборства и в целом действовал предельно надёжно.

Сантос ничего не дал сделать «Спартаку» на своём левом фланге и при этом сам не забывал подключаться в атаку.

27-5 по ударам в матче лидеров! «Зенит» сильнее – без вопросов Дзюба готов был подраться с Джикией, как фанаты команд.

Полузащита

Барриос отлично отработал в опорной зоне против «Спартака». Выиграл дуэль у Крала, сделал массу важных перехватов, помогал команде с продвижением мяча.

Юсупов помог «Сочи» обыграть «Динамо». Он чётко управлял игрой, отдавал хорошие передачи и грамотно открывался.

Алан Дзагоев, ЦСКА

Когда Дзагоев на поле, игра ЦСКА преображается. С «Ростовом» Алан придал игре «армейцев» мысли, отдавал умные передачи и контролировал темп игры.

Нападение

Фёдор Чалов, ЦСКА

У Чалова хет-трик. Большего для попадания в сборную и не нужно.

Гончаренко красиво попрощался с ЦСКА? Хет-трик Чалова вывел «армейцев» на второе место! После таких матчей даже как-то неудобно рассуждать об отставке тренера.

Азмун забил классный первый гол в ворота «Спартака». Отлично открывался, хорошо вёл борьбу с защитниками и давал нужное движение.

Лучший тренер

Семак ушёл на перерыв на чистом первом месте, обыграл прямого конкурента в важном матче при хорошей игре. В этом туре он лучший.