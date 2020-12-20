Если долго вглядываться в бездну, можно разглядеть «Арсенал». Почему всё так ужасно

Первого ноября «Арсенал» в гостях победил «Манчестер Юнайтед». Это последняя на данный момент победа Микеля Артеты в АПЛ: в следующих семи турах он набрал всего два очка.



У катастрофической серии есть одно простое (и неправильное) объяснение: трудный календарь. Их этих семи матчей четыре – с «Тоттенхэмом», «Эвертоном», «Саутгемптоном» и «Вулверхэмптоном» — были против команд из верхней половины турнирной таблицы. Но дело в том, что это не объясняет домашнего разгрома от «Астон Виллы» или домашнего же поражения от «Бёрнли». А в гостях у «Лидса» (0:0) «Арсенал» играл, как маленькая команда: отдал мяч и терпел, пока соперник осаждал ворота и создавал моменты. Другими словами, объяснить всё трудностями календаря невозможно.

Микель Артета (на переднем плане) Фото: Jon Super — Pool/Getty Images

Вот небольшой список достижений, без которых болельщики клуба хотели бы обойтись. 14 очков после 14 туров – худший результат «Арсенала» с 1974 года. Забито 12 голов – всего у трёх команд АПЛ меньше. С начала сезона у «Арсенала» три удаления – ни у одной команды АПЛ не удаляли игроков чаще. От зоны вылета четыре очка, но у «Бёрнли» два матча в запасе.



В прошлом сезоне при Унаи Эмери всё было примерно так же плохо, но с одним важным отличием. Команда пыталась играть, как большой клуб, много владела мячом, смело провоцировала соперников на прессинг и прессинговала сама. Тогда казалось, что это даёт определённое окно возможностей: если играть с этим несбалансированным, но классным составом в более осторожный футбол, должно стать лучше. Артета это доказал, но только на коротком отрезке в несколько месяцев – и пока Пьер-Эмерик Обамеянг тащил команду в атаке. Сейчас у «Арсенала» уже нет этой подушки безопасности в виде отказа от смелого футбола.

«Арсенал» очень плох. У Артеты не получается доминировать Но есть и хорошие новости.

По владению мячом «Арсенал» 10-й. По количеству ударов – 15-й. По допущенным ударам – 8-й. По индексу PPDA (показывает интенсивность высокого прессинга) – 15-й. В общем, 15-е место в турнирной таблице не получается списать на невезение или неподходящий стиль. Команда и играет, как середняк, и результаты у неё, как у середняка. Всё логично.

Кто виноват

Три недели назад я написал материал о том, что Артета не заслуживает увольнения даже несмотря на то, что его результаты хуже, чем у Эмери. Это не было эмоциональной позицией. Основной посыл был в том, что для окончательной оценки Артеты нужно дождаться возвращения Томаса Парти, единственного игрока в полузащите «Арсенала», которой одновременно быстро бегает и быстро работает с мячом. Прошло совсем немного времени, но доводы в пользу Артеты закончились. И ждать Парти уже нет смысла – ключевой эпизод, который переворачивает отношение к Артете, случился как раз с участием Парти.



Артета выпустил недовосстановившегося Парти на важный матч с «Тоттенхэмом» с первых минут, а когда тот подошёл сказать, что не может продолжать игру (кстати, дико подставив команду), вытолкнул его обратно на поле. Парти усугубил травму. Абсурдное, необъяснимое решение, которое принял Артета, показывает, до какой степени он потерял контроль над ситуацией. Так что нет, я не переобулся из-за пары проигранных матчей. Точнее сказать, что я переобулся из-за одного абсолютно недопустимого эпизода в одном конкретном матче.

Подробный разбор инцидента с Парти – в видео. Эпизод начинается на отметке 13:13.

Всего за год Артета дал «Арсеналу» всё, что мог. Это немало: два трофея как минимум. Но больше ему нечего дать. Он перепробовал всё, что имел, отказался от философии, проводником которой был в штабе у Гвардиолы (и даже от любимой схемы ради тройки защитников), перетасовал состав, убедил Обамеянга подписать новый контракт – больше ему нечего предложить команде. Оставить его – значит дожидаться, когда Обамеянг снова обретёт лучшую форму и мотивацию и затащит команду на индивидуальном классе.



Артета исчерпал себя, но это не значит, что он виноват в ситуации. Почему ему было так трудно? Почему до него настолько быстро исчерпал себя Эмери? Эмери, кстати, прямо сейчас идет с «Вильярреалом» в зоне Лиги чемпионов.



Долгосрочное планирование «Арсенала» бессмысленно оценивать, потому что его нет. Только в этом клубе может сложиться ситуация, когда на поле одновременно выходят два правых вингера (Виллиан и Пепе), но при этом нет ни одного атакующего полузащитника – ну то есть вообще-то есть, но он даже не заявлен на сезон, потому что руководство клуба его наказывает за отсутствие корпоративной этики – поэтому он просто отдыхает и троллит своих боссов, получая за это космическую зарплату – неплохое наказание, кто бы меня так наказал? Пожалуйста, перечитайте эту затянутую фразу еще раз. Она такая же трудная для понимания, как трансферная политика «Арсенала».

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Эду не справляется с обязанностями спортивного директора. Неудачи нельзя списать на скупость Стэна Кронке, потому что у «Арсенала» третья в лиге зарплатная ведомость (по некоторым данным даже вторая). И «Арсенал» много тратит в последние годы. Просто тратит ужасно.



За последние три года «Арсенал» купил игроков на 330 млн евро. И несмотря на это в центре полузащите до сих пор играют Джака и Себальос, номинанты на звание самой медленной связки АПЛ. До сих пор некому заменить Озила: сколько бы команда ни владела мячом, она в финальной трети всё равно сваливается на фланги. До сих пор не решена проблема левого фулбека. Тирни используется то на фланге, то в центре, а слева приходится играть то Букайо Саке, то Энсли Мэйтленд-Найлзу. Не многовато ли проблем при таких тратах? Зато за эти три года «Арсенал» купил семь центральных защитников (заиграл только Габриэл). Зачем?



И риторический вопрос: зачем покупать Виллиана в команду, где уже есть Пепе? На само деле причина очевидна: потому что агент Виллиана – Киа Джурабчиан, и он же – агент Эду, и у «Арсенала» по странному совпадению есть традиция раз в сезон подписывать игрока Джурабчиана.



Эду не справляется, Артета не справляется, результат – с «Арсеналом» удобно играть. Достаточно просто отдать мяч и смотреть как «Арсенал» мучается.

Что делать

Первое, что нужно команде, попавшей в настолько тяжёлый структурный кризис – время. Но само по себе оно ничего не исправит. Когда клуб даже не задумывается о последствиях увольнения человека, который работал маскотом больше 20 лет, то понятно, что простых и быстрых решений не существует: сликшом всё запущено. Даже при правильных шагах улучшение не будет мгновенным.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Главная проблема, с которой сейчас не справляется Артета (и столкнется любой другой тренер) – несбалансированность состава. В «Арсенале» переизбыток игроков на одних позициях и совсем нет игроков на других, либо они однотипные с однотипными недостатками. Артета не выглядит человеком, который может это решить: он уже предложил варианты (переход на трёх защитников, провоцирование прессинга, отказ от владения), больше это не работает, а других идей не видно.



Вообще-то это не тренер отвечает за несбалансированный состав, но правильный тренер сможет замаскировать отсутствие баланса. Лучший пример из свободных – Массимилиано Аллегри, который в «Милане» и «Ювентусе» показал себя в первую очередь гибким тренером, способным адаптироваться к почти любым перегибам состава (правда с уравнением «Роналду/Дибала/результат», где нельзя пожертвовать ни одним элементом, не справился даже он). Это необязательно должен быть именно он, но это должен быть тренер-универсал, как Лоран Блан, Зинедин Зидан, Карло Анчелотти, который не строит систему, и смотрит по ситуации. Повторюсь: такой тренер нужен не для того, чтобы всё исправить. А только чтобы замаскировать ошибки спортивного директора.



Сейчас у «Арсенала» нет ни игры, ни результата, ни новых идей. К счастью, нет и ощущения, что раздевалка бунтует против тренера (как было с Эмери), но при таких обстоятельствах это вопрос времени. Обстоятельства – следствие работы Эду, но и его самостоятельность от Джоша Кронке под вопросом. Но каким бы узким ни был его коридор возможностей, можно работать лучше. Например, просто взять и перестать покупать возрастных игроков «Челси».