«Локомотиву» и «Краснодару» лучше было не лезть в Европу, а «Зенит» как будто и не заметил, что выступал в Лиге чемпионов.

Чем хуже наши в Европе, тем лучше в РПЛ! Как российские клубы играли после ЛЧ и ЛЕ

Наше выступление в еврокубках – отражение влияния РПЛ на конкурентоспособность российских команд на международной арене. А как игра в Европе сказывалась на результатах «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива» в чемпионате России? Разбираемся с тем, кому сражение на два фронта принесло наибольший вред.

«Зенит»: 2,16 очка

На результатах «Зенита» в чемпионате России выступление в Лиге чемпионов вообще никак не отразилось. После шести матчей на групповом этапе ЛЧ команда Сергея Семака одержала четыре победы в РПЛ – над «Химками» (2:0), «Краснодаром» (3:1), «Уралом» (5:1) и «Динамо» (3:1). Кроме того, петербуржцы сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0) и уступили «Рубину» (1:2). В среднем набирали 2,16 очка. В остальных встречах российского чемпионата, которым не предшествовали еврокубковые матчи, сине-бело-голубые брали в среднем 2,15 очка. На кадровую ситуацию в «Зените» игры в Европе тоже особо не повлияли. Только Дуглас Сантос получил мышечную травму в Риме, однако выбыл всего на неделю.

«Зениту» нужно переформатировать среднюю линию. Иначе провалы в Европе будут всегда То, что эффективно работало внутри РПЛ, на международной арене выглядит нелепо и смешно.

ЦСКА: 1,83 очка

Команда Виктора Гончаренко тоже не сильно страдала из-за выступлений на два фронта. По крайней мере до конца октября. После первых трёх матчей в Лиге Европы «армейцы» одержали три победы в РПЛ – над «Арсеналом» (5:1), «Ротором» (1:0) и «Ростовом» (2:0). Затем выдерживать гонку стало сложнее. За матчами второго круга Лиги Европы у ЦСКА в чемпионате России следовали ничьи с «Химками» (2:2) и «Уралом» (2:2), случилось и одно поражение – от «Рубина» (0:1). Красно-синие заработали 1,83 очка, тогда как в остальное время держались на уровне 2,00 очка. Самой серьёзной кадровой неприятностью, связанной с еврокубками, стала травма Марио Фернандеса. Правый защитник сборной России получил повреждение бедра в Роттердаме и пропустил месяц.

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«Краснодар»: 0,87 очка

Краснодарцы сыграли в Европе больше остальных российских клубов – восемь матчей: два в квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом и шесть на групповом этапе. Команда Мурада Мусаева получила гигантские проблемы из-за борьбы на два фронта.

Достаточно взглянуть на статистику: после выступлений на международной арене южане набирали лишь 0,87 очка в чемпионате России, а в остальное время – 2,03 очка! Проиграли «Динамо» (0:2), «Спартаку» (1:3), «Ахмату» (0:2), «Зениту» (1:3) и «Химкам» (0:1), сыграли вничью с «Сочи» (1:1), а выиграли только в декабре у «Ротора» (5:0) и «Локомотива» (5:0). Выходит, если бы не ЛЧ, «Краснодар» мог сейчас занимать второе место в РПЛ, а не седьмое. Хуже того, несколько травм игроки «быков» заработали именно в еврокубках. Вандерсон выбыл на 42 дня из-за проблем с мышцами, Сергей Петров на 48 дней по причине повреждения подколенного сухожилия, а Кайо травмировал мениск в декабрьской встрече с «Челси» в Лондоне.

Искать в этом евросезоне хоть что-то хорошее — как страдать биполяркой. Но попробуем Добрые слова для Семака, боссов «Локомотива», даже для Гайча. Может, зря.

«Локомотив»: 0,66 очка

Схожая история и у «Локомотива». Команда Марко Николича просто не выдержала напряжённого графика, потеряв множество очков из-за выступлений в еврокубках. После матчей Лиги чемпионов «железнодорожники» смогли выиграть только у «Рубина» (3:1). Помимо того, сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и уступили «Ротору» (1:2), «Сочи» (1:2), «Динамо» (1:5) и «Краснодару» (0:5). В этих шести играх «Локомотив» набирал лишь 0,66 очка. В других встречах чемпионата России – 1,84 очка, которых хватило бы для попадания в четвёрку по итогам первой части сезона РПЛ. Что касается травм игроков, то Ведран Чорлука выбыл после домашнего матча с «Баварией» на три недели.



Любопытно, что сам Николич искал причины неудач не в физике, а в собранности игроков.



«У нас нет проблем с желанием и эмоциями, но есть проблемы с тем, чтобы сохранять концентрацию на матчи каждые два-три дня. Когда теряешь концентрацию, теряешь и дисциплину: начинаются ошибки, пропускаешь дешёвые голы и упускаешь результат. У нас очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной», – признался серб после 1:5 от «Динамо».



«Команда находится в нормальном физическом состоянии. Очевидно, что на поле выходят только здоровые футболисты. Все, кто был готов, вышли на игру и попробовали сделать всё, что от них зависело, но сегодня не хватило концентрации», – сказал Николич после 0:5 от «Краснодара».

Чемпион по достойным провалам. Николич неплохой тренер, но заслужил ли он ещё один шанс? Сёмина уволили после точно таких же результатов.

Дополнить этот текст необходимо результатами «Динамо» и «Ростова» в РПЛ после еврокубков, хотя в их случаях рассуждать о какой-то тенденции невозможно, ведь эти команды провели в Лиге Европы только по одному матчу. Тем не менее динамовцы после оплеухи от тбилисского «Локомотива» переиграли «Ахмат» (1:0), а ростовчане реабилитировались за поражение от «Маккаби» из Хайфы победой над «Арсеналом» (3:2).



Вывод из всей еврокубковой истории нынешнего сезона напрашивается один: чем хуже нашим клубам в Европе, тем лучше в чемпионате России.