«Я потрясён так же, как и остальные». Промес впервые сыграл после выхода на свободу

Неделю назад Квинси Промес почувствовал себя Александром Кокориным. Экс-форвард «Спартака» оказался за решёткой из-за нанесения тяжких телесных повреждений. Точнее, 28-летнего футболиста подозревают в нанесении ножевых ранений, что по местным законам карается тюремным сроком до четырёх лет. Промес, как утверждали голландские СМИ, тоже плохо повёл себя после вечеринки, правда, домашней, семейной. Подробности – здесь:

Промесу грозит 4 года тюрьмы! На этот раз всё очень серьёзно Чемпион России в составе «Спартака» не впервые попадает в неприятности. Но таких крупных у него ещё не было.

Сообщалось, что Квинси проведёт в СИЗО трое суток, после чего срок его предварительного пребывания в изоляторе может быть продлён. Однако уже спустя два дня, 15 декабря, форварда отпустили на свободу. Тем не менее Промес по-прежнему остаётся подозреваемым по этому делу.



По словам юриста игрока Манона Алмоеса, случилась ошибка, поскольку в момент инцидента Квинси не было на месте происшествия. «Аякс» и главный тренер команды Эрик тен Хаг не стали наказывать форварда.



«Досадная новость. Но если тебя в чём-то обвиняют, это не значит, что ты это сделал. Поэтому пока слишком рано, чтобы «Аякс» выступал с заявлением по этому поводу», – заявил представитель амстердамского клуба в интервью для Fox Sports Netherlands.



«Во-первых, ситуация с Квинси волнует не только меня, но и всю раздевалку. Я поговорил с Промесом, сейчас он чувствует себя лучше. Но я ещё не разговаривал с ним подробно. Он успел мне сообщить, что ничего не совершал. В нашей стране человек не виновен, пока не будет доказано обратное.



Не стоит забывать, что наши игроки всегда являются частью «Аякса», даже вне поля. Мы будем его поддерживать. Мне не нужно прощать его, потому что он ничего не сделал. Так что, вполне возможно, Промес вернётся на поле уже в воскресенье. Пока он невиновен, он наш игрок», – сказал в свою очередь тен Хаг.



Экс-спартаковец вернулся к тренировкам в общей группе в четверг, а в субботу тренер действительно включил его в заявку на матч 13-го тура Эредивизии против «АДО Ден Хаг» в Гааге. Наверное, было бы странно, если бы тен Хаг после всего пережитого Промесом в последние дни поставил форварда в основу, но Квинси вышел на замену в перерыве при комфортном счёте 4:0 в пользу «Аякса» и сыграл целый тайм.

Возвращение Промеса на поле вряд ли назовёшь успешным. Во втором тайме «Аякс» дважды пропустил, так что его победа получилась не такой уверенной, как казалось до перерыва. Квинси совершил 35 касаний мяча (меньше всех из игроков, сыгравших хотя бы 45 минут), нанёс четыре удара по воротам (в створ – два), отдал одну ключевую передачу и пару раз обыграл соперников. Как бы то ни было, форвард должен радоваться тому, что находился в этот день на футбольном поле, а не в СИЗО.

Промес прокомментировал историю со своим арестом, которая ещё получит продолжение.



«Мне нечего скрывать, – цитирует слова форварда De Telegraaf. – Приятно снова сосредоточиться на футболе и оставить другие проблемы позади. Это был шок для всех, но рад, что меня отпустили. Я потрясён так же, как и остальные. Дело касается моей личной жизни – больше мне нечего сказать. Однако я на свободе, думаю, это говорит само за себя. Хорошо, что тренер и команда поддерживают меня. Это непростая ситуация для всех. Но надо смотреть вперёд. Ведь на будущее мы можем повлиять, а то, что произошло, уже произошло».

В матче «Аякса» забит редкий для футбола гол. В его создании участвовал Промес А автором мяча стал якобы больной коронавирусом Тадич.

«Аякс» – лидер Эредивизии, опережает на три очка ПСВ. У Квинси в нынешнем сезоне пять голов и одна голевая передача в 18 матчах (в основе – семь). Кстати, на днях появилась информации о возможном возвращении Промеса в «Спартак» в зимнее трансферное окно по инициативе Леонида Федуна.