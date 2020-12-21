Вилка «Спартака». С одной стороны — нужны новички. С другой – кто лишний? Бакаев? Крал?

Но пока не будет решения по Тедеско, не будет и ответов. А только потеря времени.

У «Спартака» сейчас – и это без ёрничества – хороший состав по меркам РПЛ. На твёрдую четвёрку. Даже с плюсом. Но способен ли он бороться с «Зенитом» за золото? Скорее нет, чем да (что наглядно продемонстрировал последний матч в Питере). А может ли у красно-белых быть другая цель, кроме возвращения чемпионства? Вопрос риторический. Значит что? Нужны новички.

Взять игроков сильнее можно. Но сложно. Если мы говорим про россиян, то футболистов на необходимые «Спартаку» позиции (о них – ниже), чтобы на голову превосходили имеющихся, в РПЛ сейчас просто нет. Если про легионеров, то брать иностранца при нынешнем лимите, когда их всего-то 8 человек в заявке, нужно сразу в основной состав (покупать кого-то «на вырост», фактически теряя одну боевую единицу, мягко говоря, неэффективно). То есть ошибаться нельзя. Это должен быть вариант Айртона, а не Педро Роши (и уж тем более, прости господи, Баду или Романьоли). Но вы же понимаете — чем меньше вероятность трансферной ошибки, тем выше стоимость игрока. Готов ли Федун потратиться на новый золотой состав?

Педро Роша и в Бразилии не нужен. Что теперь с ним делать «Спартаку»? «Спартак» уже готов продать его за полцены – никто не берёт!

Поедет ли человек в Россию, сколько он будет стоить — вечная головомойка. Обсуждение потенциальных новичков — неограниченный простор для фантазии. Но вот вам вполне конкретная задачка — кого из сегодняшней основы «Спартака» вы бы предложили убрать?

Многие говорят: нужна «десятка». И в принципе я с этим согласен. С тем же лимитом этот запрос коррелируется без проблем — у «Спартака» железных иностранцев в старте всего шесть человек (Жиго, Айртон, Мозес, Крал, Понсе и Ларссон) из возможных восьми в заявке. То есть легко можно взять ещё двоих легионеров. Края заняты, центр обороны и атака — тоже. Остаются чистый опорник и «десятка».

Тут же возникает вопрос — если брать плеймейкера (как мы уже договорились — сразу в стартовый состав), то получается, что у Бакаева на этой позиции перспектив нет? Представить Зелимхана игроком замены… В первую очередь это будет не нужно ему самому. Перерос. Возвращаться на край в случае перехода «Спартака» на схему 4-4-2? Но вдруг новый тренер тоже будет играть 5-3-2? Готовы ли спартаковские болельщики к тому, что и с этим Бакаевым — клубным воспитанником и вчерашним мессией – им придётся расстаться?

По опорнику — свои нюансы. Ни Крал, ни Зобнин не чистые «шестёрки». К чеху сейчас есть серьёзный интерес в Англии. Продавать и брать кого-то типа Туре из «Нанта»? Я бы именно так и поступил. И денег бы на игрока этого амплуа не жалел — потому как позиция фундаментальная (посмотрите на Барриоса в «Зените», который во многих матчах РПЛ едва ли не в одиночку делает разницу в центре поля). А вы?

10 разочарований первого круга РПЛ. Здесь самый дорогой игрок и главный новичок лета Ни один топ-клуб чемпионата России не обошёлся без своего представителя в этом списке.

Рассуждать и спорить на эти увлекательнейшие темы можно бесконечно. Кого, куда, за сколько… Нужен ли будет после окончания аренды Мозес, стоит ли продавать Жиго (вслед за этим вопросом возникает другой — француза лучше заменять иностранцем или всё-таки Маслов с Гапоновым попробуют справиться?), зачем команде Кокорин и Урунов, если они совсем не дают результата (сидящий в запасе узбек – это ещё и минус один легионер в заявке). Однако сейчас вся эта «угадайка» не более чем сотрясание воздуха. Потому что автоматически упирается в фигуру нового тренера «Спартака» — того, кто придёт на смену Тедеско. Ведь он запросто может сказать: «А я без Бакаева и Крала команду не вижу. И Жиго с Мозесом хочу сохранить. И Кокорин с Уруновым мне нужны. И, конечно, новички!». И что тогда?

Опять же — человек может перейти на другую схему. Предположим, новый тренер захочет, чтобы «Спартак» играл 4-4-2. И все те игроки, которые сейчас есть в составе, остаются. Скорее всего, стартовый расклад будет таким: Максименко – Мозес, Жиго, Джикия, Айртон – Бакаев, Зобнин, Крал, Ларссон – Понсе, Соболев. Он может попробовать и 4-3-3: Максименко – Мозес, Жиго, Джикия, Айртон – Зобнин, Крал, Бакаев – Ларссон, Понсе, Соболев. На бумаге – неплохо. Но опять же – достаточно ли для решения золотой задачи? Ведь чистого опорника по-прежнему нет, крутого плеймейкера-легионера – тоже.

А вывод так же прост, как мечта среднестатистического российского чиновника о наживе. Кто уходит, кто остаётся, на какие позиции и в какой схеме нужны новички – для строительства команды «под себя» новый тренер «Спартака» должен заниматься этими вопросами уже сейчас (если не вчера). Потому что сколько бы ни велось разговоров о составе красно-белых и его претензиях на золото, без решения вопроса по Тедеско все они лишены какого-либо смысла. Сначала – тренер, потом – игроки. В противном случае «Спартак» просто теряет время.