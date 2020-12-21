После поражения «Спартака» судья заседал в ресторане с начальником «Сочи». Это нормально?

Конфликт между Доменико Тедеско и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным оказался не единственным в матче 18-го тура РПЛ. Главный арбитр встречи «Сочи» — «Спартак» Игорь Панин отстранён от работы на неопределённый срок. «Чемпионат» позвонил в клуб и разобрался с ситуацией.

За что отстранили арбитра

По информации «СЭ», вечером после матча Панин выпивал в отеле с представителем «Сочи». Источник «Чемпионата» подтверждает эту информацию. «Панин действительно был замечен в ресторане с представителями «Сочи», но пил ли он сам, сколько с ними сидел – неизвестно. По его словам, он не пил алкоголь, имел короткое, пятиминутное общение с представителем клуба», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. Панин полностью отрицает информацию об употреблении алкоголя и лишь подтверждает встречу с представителем «Сочи», которая, по его словам, длилась около пяти минут.

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Заявление «Сочи»

Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков связался с генеральным директором клуба Дмитрием Рубашко, который рассказал, зачем сотрудник клуба встречался с судьёй после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошёл начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями. РФС рассматривает проект, при котором клубы не должны контактировать с судьями. Мы его поддерживаем. Мы привозим судей на стадион, развозим в аэропорт. Зачем здесь всё высасывать из пальца? Другое дело, что когда будет принято правило, что клубы не ответственны за перемещения судей, то станет легче. Тогда контактов не будет. Алкоголь на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить», — сказал Рубашко.

Реакция Российского футбольного союза

В РФС посчитали, что Панин повёл себя неприемлемым образом и нарушил внутренний кодекс арбитра. При этом сам рефери отрицает обвинения. Стоит отметить, что Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза ранее рассмотрела три спорных эпизода по просьбе клубов, но ни в одном случае не обнаружила ошибок в работе Панина.

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35-летний арбитр дебютировал на профессиональном уровне в качестве главного судьи 18 апреля 2010 года в матче «Волочанин-Ратмир» — «Спартак» (Кострома), а первый матч на уровне Премьер-Лиги отработал 24 августа 2019 года в матче седьмого тура «Тамбов» — «Динамо» (0:2), в котором показал три предупреждения. С тех пор Панин обслужил 17 матчей чемпионата России, в которых показал 97 жёлтых, шесть вторых жёлтых, две красные карточки и назначил 10 пенальти.