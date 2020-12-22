Сборная штрафников РПЛ. В «раме» – вратарь сборной России

С такой средней линией за медали чемпионата побороться можно было бы!

Недавно мы рассказывали, кто из тренеров РПЛ в первой части сезона получил больше всех взысканий от судей – в виде жёлтых и красных карточек. Сегодня поговорим о штрафниках-футболистах. «Чемпионат» совместно с порталом Transfermarkt.ru составил символическую сборную из футболистов с наибольшим количеством предупреждений и удалений на каждой позиции. Вот она.

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Вратарь – Гильерме («Локомотив»)

16 матчей в РПЛ, 4 жёлтые карточки, 1 удаление

Кипер «железнодорожников» получил больше всех предупреждений среди коллег по амплуа. Две из них – за затяжку времени, столько же – за споры с арбитром. К этому Гильерме добавил удаление в матче с «Динамо», сыграв руками за пределами собственной штрафной. Для сравнения ближайший преследователь – Илья Помазун из «Урала» – ограничился тремя жёлтыми.

Центральный защитник – Алексей Грицаенко («Тамбов»)

10 матчей в РПЛ, 1 жёлтая карточка, 2 удаления

Защитник «Тамбова» не так часто нарушает правила – в среднем 0,8 фола за игру. Несмотря на это, Грицаенко умудрился получить две красные карточки, причём одна из них была прямой. В матче против «Химок» он отмахнулся от Александра Трошечкина, угодив тому в лицо. Сначала Алексею дали жёлтую карточку, но после просмотра VAR арбитр Вилков заменил её красной. Ещё одно удаление пришлось на встречу с «Уфой», где Грицаенко огрёб два «горчичника» уже в первом тайме.

Центральный защитник – Ярослав Ракицкий («Зенит»)

15 матчей в РПЛ, 2 жёлтые карточки, 2 удаления

Ракицкий собрал не так много «горчичников» для центрального защитника – всего 4. Но половина этих предупреждений обернулась удалениями – против «Ростова» и «Ахмата». Все карточки, кроме одной, случились в игровых эпизодах, лишь один раз Ракицкий пострадал из-за споров.

Центральный защитник – Роман Евгеньев («Динамо»)

18 матчей в РПЛ, 3 жёлтые карточки, 2 удаления

Дебютант сборной России в целом проводит неплохой сезон, но дисциплина пока хромает. Евгеньев получил 5 жёлтых карточек, из которых две привели к удалению. Случилось это в проигранных «Динамо» матчах с ЦСКА и «Сочи». В остальном же Роман показывает уверенную игру: входит в число лучших защитников РПЛ по отборам (1,7), перехватам (2,7) и проценту успешных верховых единоборств (64%) в среднем за матч.

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Правый латераль – Сергей Паршивлюк («Динамо»)

15 матчей в РПЛ, 5 жёлтых карточек, 2 удаления

Ещё богаче коллекция карточек у другого динамовца – Паршивлюка: пять жёлтых, две из них – вторые. Интересно, что все карточки, кроме одной, случились в игровых эпизодах. Паршивлюк вообще часто нарушает правила – в среднем 1,4 раза за игру. По общему количеству фолов он занимает второе место среди правых защитников РПЛ (21) после Тимофея Маргасова (23). У последнего тоже пять жёлтых карточек, но без удалений.

Центральный полузащитник – Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

16 матчей в РПЛ, 6 жёлтых карточек, 1 удаление

По привычному для себя графику идёт Крыховяк. В прошлом сезоне поляк заработал 9 жёлтых карточек в 26 матчах РПЛ. В этом году – 6 «горчичников» в 16 встречах. Практически каждый третий матч Крыховяк получает предупреждение. Хавбек «Локо», помимо всего прочего, записал на свой счёт и одно удаление. Случилось оно в концовке матча с «Ротором», когда поляк на эмоциях въехал Жигулёву сзади по ногам.

Центральный полузащитник – Антон Швец («Ахмат»)

12 матчей в РПЛ, 4 жёлтые карточки, 2 удаления

Больше всех «постарался» полузащитник «Ахмата» Швец – на его счету сразу два удаления в 12 матчах чемпионата России. В гостевой встрече с «Локомотивом» он получил прямую красную за неспортивное поведение. Чуть позже, в матче против «Ростова», Швец дважды фолил на жёлтую. Четыре раза Антон удостаивался «горчичника». При этом Швец нарушает правила не так уж и часто (всего 14 фолов в 12 матчах).

Левый латераль – Максим Ненахов («Ахмат»)

17 матчей в РПЛ, 7 жёлтых карточек, 1 удаление

Чаще всех в чемпионате России получал карточки Ненахов. Защитник «Ахмата» семь раз сфолил на жёлтую, а однажды схлопотал два «горчичника» за раз. Интересно, что на счету Максима всего 17 нарушений правил. По сути, каждый второй фол Ненахова – «карточный». Поразительная статистика.

Правый вингер – Роман Ерёменко («Ростов»)

16 матчей в РПЛ, 3 жёлтые карточки, 1 удаление



Капитан «Ростова» удалился в матче с «Химками», однако прямую красную позже отменил КДК РФС. После этого Роман отличился голевой передачей в игре со «Спартаком». Несмотря на отмену удаления, оно всё же пошло в общий зачёт. Ещё три «горчичника» Ерёменко получил в матчах против «Краснодара», «Уфы» и, опять-таки, «Химок». В среднем Роман фолит 1 раз за игру, что является одним из самых низких показателей в его карьере. Ерёменко куда чаще нарушал правила в сезоне-2015/2016, выступая за ЦСКА (1,9). Тогда Роман также получил 3 жёлтые карточки, но за 25 матчей в РПЛ.

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Центральный нападающий – Вячеслав Кротов («Уфа»)

15 матчей в РПЛ, 2 жёлтые карточки, 1 удаление

Экс-форвард «Спартака» получил красную карточку во встрече с «Ростовом». Кротов грубо сыграл против Алексея Козлова и заслуженно покинул поле. Правда, для этого судье Вилкову пришлось прибегнуть к помощи VAR – сначала он показал Вячеславу жёлтую карточку. Два предупреждения Кротов заработал в матчах второго круга против «Ростова» и «Краснодара». Среди нападающих РПЛ по количеству полученных жёлтых карточек лидируют Герман Онугха («Тамбов») и Александр Соболев («Спартак») – по 5 «горчичников». Однако Кротов, в отличие от них, был удалён, поэтому и попал в нашу символическую сборную грубиянов.

Левый вингер – Сергей Терехов («Сочи»)

17 матчей в РПЛ, 6 жёлтых карточек, 1 удаление

Терехов в этом сезоне играл на трёх позициях – в центре обороны и на левом фланге защиты и полузащиты. Именно действуя ближе к атаке, Сергей умудрился нарваться на удаление. Обычный фол в центре поля ему не простил рефери Васильев и показал вторую жёлтую карточку. Случилось это в матче с «Уралом». При этом Терехов фолил в рамках РПЛ всего 22 раза. Не так уж и много, но каждое третье нарушение, по мнению арбитров, тянуло на жёлтую.

29 декабря transfermarkt представит обновлённые ценники футболистов РПЛ. Принять участие в их обсуждении и формировании можно по ссылке.