Если Гончаренко остался в ЦСКА, то у него только 5 месяцев. Место ниже второго – приговор

В ЦСКА — тишина. Судя по которой, Гончаренко продолжит работу с командой. Хотя до игры с «Ростовом» информация о том, что это будет его последний матч во главе «армейцев», подавалась чуть ли не как официальная.
Что на самом деле происходит в клубе (кто поддерживает белорусского тренера, кто против него), за кем окончательное решение (Гинером или Орешкиным), чего хочет сам Гончаренко — вопросов много. Но все они в любом случае сводятся к одному — что же мешает ЦСКА расстаться с тренером, который летом уже покидал клуб (пусть и всего на неделю), и сейчас, казалось, окончательно собрался на выход?
Чьё-то сильное лобби — это понятно. Если говорить о Гинере, то он никогда не отличался скоропалительностью решений в работе с тренерами. И того же Слуцкого несколько раз отговаривал от отставки. Сам Гончаренко не хочет уходить — в это тоже охотно верится. Когда эмоции сходят на нет, остаётся понимание — работу в таком масштабном проекте он больше может и не найти.
Но самое главное — это, похоже, общая надежда. И со стороны людей, которые поддерживают Гончаренко, и самого тренера. Всё ещё живущая надежда на то, что у него может получиться.
А иначе — зачем? Трудно представить, чтобы тот же Гончаренко держался за место, понимая, что перспектив (а значит, и результата) нет и не будет. Ещё труднее поверить в то, что прожжённые бизнесмены, управляющие клубом, будут доверять тренеру, в которого не верят.
Стабильность — это хорошо, и на фоне того же «Спартака», который за последние 11 лет поменял 7 тренеров, политика ЦСКА, где за это время произошла только одна перестановка — Слуцкого в декабре 2016-го сменил его помощник Гончаренко, смотрится и правильней, и выигрышней. Но когда стабильность это стагнация, а не прогресс? Когда стабильность только ради стабильности – от страха перемен и по привычке? Когда нет результата…
И вот тут мы подходим к самому главному вопросу, который, уверен, в ЦСКА сейчас задают себе все — а способен ли Гончаренко в принципе этот результат дать? Бороться с «Зенитом» за золото уже в этом сезоне? 4 года и только один трофей (Суперкубок-2018), две напрочь проваленные Лиги Европы, молодые таланты, которые если и сверкают, то спорадически… Судя по тому, что он всё ещё работает с командой, несмотря на все сомнения людей, принимающих решения, чаша весов ещё не склонилась к окончательному нет.
После громких летних трансферов, когда в распоряжении Гончаренко оказался действительно мощный по российским меркам состав, он потерял возможность прикрывать неудачи объективной нестабильностью молодёжи. Но получил другую — этому составу нужно сыграться. Полгода на решение этой задачи ему не хватило. Остаются всего пять месяцев. Январь-май 2021-го, очевидно, его последний шанс в ЦСКА. Итоговая позиция ниже второй лигочемпионской точно станет приговором. Уверен, что сам Гончаренко, принимая сейчас решение остаться (скорее всего — согласившись с чьими-то доводами), понимает это лучше остальных.
P.S. Предположив, что непрочность тренерских позиций может влиять на результаты команды, я у себя в «инстаграме» даже четверостишие набросал:
С Гончаренко какая-то шняга.
То уходит, то не уходит.
Весь, короче, в метаньях, бедняга.
От того ль привередливы «кони»?
- 22 декабря 2020
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