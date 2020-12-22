У «Челси» снова всё хорошо? Ни черта не хорошо!

Тьяго Силва – головой после подачи Маунта с углового. Абрахам – с блистательного паса Вернера, уже согнувшегося под грузом укоряющих взглядов партнёра. Абрахам с добивания, когда кипер «Вест Хэма» сумел отбить удар Пулишича в упор после подачи Маунта. Ещё два, а то и три обязан был забивать Вернер при 1:0 (дважды) и при 3:0.

По xG забили «молотков», как мамонтов в пещере. По счёту тоже неплохо получилось, особенно после двух поражений подряд. И я бы ещё понял от «Эвертона», где подбор игроков позволяет всерьёз соперничать, но от «Вулверхэмптона», который на этот раз в параллельном матче не знал, что поделать с «хайболлами» «Бёрнли» и вчистую влетел аутсайдеру…

То есть опять всё хорошо, братцы-челсийцы?

На самом деле, ни черта не хорошо. Это против левоватого «Вест Хэма», в котором звезда Боуэн напрочь перекрыл кислород Ярмоленко, а самый острый форвард Антонио лечится после травмы, команды, больше громоздкой, нежели умелой (особенно с Бенрахма в запасе – Дэвид Мойес предпочел Нобла) – можно! Можно даже такому скорее упорному, нежели вдохновенному «Челси». «Челси» достойному порицания:

— довольно медленному;

— склонному к тягомотному розыгрышу мяча бесконечными «кругами кровообращения» от Тьяго Силвы к Тьяго Силве (бразилец ещё и успевал выключать из игры Алле, который потерялся напрочь), а то и к Эдуару Менди (вот отыграл «сухарик» — вообще ноль работы! Абсолютный ноль!); в качестве учебного просмотра рекомендуется попытка хозяев атаковать на 15-й минуте – минуты полторы крутили по одному и тому же маршруту;

— слишком часто владеющему мячом ради самого владения;

— легко поддающемуся чужому давлению (при всём при том до второго гола игра медом не казалась совершенно).

И так далее. Нет, синие не проиграли, как может показаться из авторского пафоса. Даже по такой игре против конкретного «Вест Хэма» «Челси» выглядел козырным и сумел проштамповать очередную трёшку, соответствующую спонсору. Думаю, это из-за него, коммуникатора, и Вернер четвёртый не забил…

Итак, о невыразительном темпе игры – особенно по английским меркам, в матче «Динамо» Киев — «Колос» это смотрелось бы вполне уместно или даже вызывало восторги – уже сказано. Благодаря очередной никакой игре Жоржиньо очень тяжело давался переход из обороны в атаку (можно не использовать слово «фаза»? Как старый радиотехник я неплохо представляю значение этого слова, но сколько ж можно им тексты наукообразить!).

Грубо ошибались те, от кого такого не ждали – провалы Канте и Аспиликуэты в первом тайме были потенциально голевыми, и спасибо, что использование этих ляпов непосильной ношей улеглось на плечи весьма ограниченных Алле и Крессвелла. Большой непорядок во взаимодействиях Вернера и Абрахама, сколько бы это ни противоречило второму голу – от них всё равно ждёшь большей эффективности. Но Вернер хоть отдаёт, в том числе и партнёру по атаке, он зол, активен и агрессивен, а вот Хаверц пока никак не оправдывает никаких надежд и авансов, засев в запасе. Абрахам продолжает являть собой нечто непонятное – от героя до изгоя в любых масштабах. Чилвелл сломался в начале матча при таких обстоятельствах, при каких, казалось, невозможно получить травму – Боуэн, не глядя, зацепил подставленную сзади ногу левого защитника «Челси»! А Эмерсон слева — это не вариант, не зря столько говорят о его продаже.

О Маркосе Алонсо, великолепном левом бровочнике времён лучшего сезона Антонио Конте (сезон-2016/2017, точнее, даже двух третей сезона), давно уже забыли даже как о трансферном активе. Сказать, что весь этот коллектив производит впечатление управляемого Лэмпардом, не берусь. Мне кажется, сам Лампс не испытывает по этому поводу никаких иллюзий.

Фрэнк Лэмпард Фото: John Walton — Pool/Getty Images

Но, разумеется, всё это мура в сравнении со счётом на табло и одним эпизодом, который я сделал бы символом матча, вопреки любым голам: при счёте 3:0 Матео Ковачич совершил сумасшедший рывок метров на 40, чтобы попрессинговать кипера «Юнайтед» Фабиански. Вот проникнешься таким отношением – даже если допустить, что парень сбрасывал энергию, — и поверишь, что мощные инвестиции-2019 дадут результат не только в виде сохранения одной из нижних полок в лигочемпионском купе.

Новая политика Моуринью: каждое второе слово – Клоппу Португалец оперативно подколол коллегу из-за премии лучшему тренеру.

26-го «Челси» играет с «Арсеналом», 28-го принимает «Астон Виллу». В серьёзность амбиций команды и её тренера, чья молодость уже не служит ему оправданием или поводом для снисходительного отношения, лично я поверю только в случае набора шести очков. В особенности против летящих со столба и отчаянно матерящихся соседей, которые не так давно лишили «Челси» Кубка Англии – его реплика так славно смотрелась в клубном музее!