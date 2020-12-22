«Каррера, уходи!» Бывший тренер «Спартака» близок к новой отставке

Массимо Каррера с большой долей вероятности уедет из Греции уже в этом году: у итальянского тренера в АЕКе последнее время дела не очень. Последней каплей и для болельщиков, и для руководство стала ничья в игре с «Волосом».

«Образ АЕКа в матче с Волосом был неприемлем, – пишет Гиогос Цакирис, автор gazzetta.gr. – АЕК выглядел как брошенная команда! Это грубая реальность… Каждый должен видеть истину голой и уродливой, чтобы изменить её. На поле была анархическая штука, логически связанная с тем, что приходит».

Ещё недавно президент клуба Димитрис Мелиссандис говорил, что не собирается трогать тренера до лета, но провал в Лиге Европы, четвёртое место в чемпионате, растущее недовольство фанатов, – всё это есть, а изменений, которых ждут от Карреры, – нет.

Основные претензии: психология и проблемы в защите (АЕК пропускает 12 матчей подряд)

Всё это чем-то напоминает ситуацию, которая сложилась незадолго до его ухода из «Спартака»: команда много пропускает, играет блёкло, в раздевалке разлад, болельщики волнуются… Карреру обвиняют, что он, зная о проблемах и в защите, и в психологии команды, ничего не делает, а просто плывёт по течению.

«Систематически или психологически, на уровне подготовки или на уровне работы, единственный человек, ответственный за этот анекдот, – это тренер, – пишет колумнист SportTime.gr. – Конец истории. АЕК пропускает двенадцать матчей подряд. Двенадцать. И у этой ответственности есть имя. Массимо Каррера. Смешно поддерживать тренера, который не приносит результатов. Никаких побед, решений, ответов. Команда психологически больна. Неизлечимо больна».



Фанаты настроены ещё более агрессивно.



«Каррера, если любишь АЕК, уходи».

«Каррера, встань и уходи. И забери с собой некоторых игроков. Нашим глазам больно на это смотреть».

«Каррера актёр? Потому что он явно не тренер».

«АЕК давно делает шаг вперёд, а потом делает ещё… десять шагов назад, – сокрушается автор to10.gr. – Ситуация сложная и в нынешних условиях не может быть изменена. Я был одним из тех, кто согласился с решением Димитриса Мелиссанидиса поддержать Массимо Карреру после поражения от «Панатинаикоса». В тот момент АЕК катился в никуда, с неизменно слабыми результатами, поэтому логика оставить тренера и так в не самой простой для клуба ситуации казалась верной. Но теперь факты другие. И ясно, что Каррера всё же ничего не может изменить. Мяч полностью потерян, и итальянец, к сожалению, этого не осознаёт. Нужно двигаться дальше, принимая решение не временное, а перспективное. На рынке есть тренеры. Дело в том, чтобы найти нужного человека».

«Я понимаю, что он, вероятно, тренер, который может выяснять отношения, мотивировать игроков, приходя в команду, но не тот, который может создавать что-то своё, тренерское», – пишет Вангелис Арнаутоглоу из sport24.gr.

Основные кандидаты на место Карреры: Маноло Хименес и Густаво Пойет

Оба специалиста уже работали в АЕКе: Хименес аж трижды – в 2010-2011, 2017-2018 и 2019, а Пойет руководил командой в 2015-2016 годах. Испанец брал с клубом Кубок Греции в 2011-м и чемпионство в сезоне-2017/2018, уругваец за полгода в Греции ничего не добился.

«АЕК поддерживает контакты с обоими, – сообщает издание In.gr. – Наиболее вероятный вариант – Хименес, который в таком случае вернётся в Грецию в четвёртый раз. Также назывались ещё 2-3 имени, но клуб пока не хочет принимать поспешные решения о замене Карреры».

Ожидается, что об увольнении итальянца клуб объявит уже завтра, но с заменой ему определится после Нового года.