«Спартак» договаривается с Жардимом. Это роскошный вариант, и вот почему

Нынешний главный тренер «Спартака» дал понять, что не будет продлевать контракт с клубом. Соглашение с Доменико Тедеско заканчивается летом 2021 года, но вполне вероятен уход тренера уже этой зимой. По информации «Чемпионата», Леонарду Жардим является основным кандидатом на замену Тедеско. Сообщается, что португальский тренер запросил зарплату в шесть миллионов евро.

Похоже, что связующим звеном в переговорах является Вадим Васильев. Бывший вице-президент «Монако» считался одним из кандидатов на пост гендира «Спартака» (кстати, эта должность теперь вакантна). В свою очередь Васильев называл Жардима своим другом и присутствовал на его 45-летии. Их отношениям не помешало даже то, что Васильев был инициатором увольнения Жардима в 2018-м.

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Кто такой Жардим?

Ему 46 лет, и его знают в первую очередь по работе в «Монако». Он дважды приходил в этот клуб. Сначала отработал чуть больше четырёх сезонов (с 2014 по 2018 год), а затем ещё 11 месяцев (с января по декабрь 2019-го).



Оба увольнения выглядели обоснованными, потому что «Монако» шёл далеко от топ-3. Хотя под руководством Тьерри Анри, Роберто Морено и Нико Ковача ситуация не сильно изменилась. Уходя из «Монако» во второй раз, тренер дал понять, что у него не сложились отношения с новым генеральным директором Олегом Петровым. «Он считал меня скорее человеком Васильева», – объяснял Жардим.



Главное, что нужно знать: за последние 8 лет «ПСЖ» лишь один раз упускал чемпионство – весной 2017 года «Монако» взял титул, когда в атаке зажигали Фалькао и Мбаппе, а тренером был именно Жардим.

Чем занимался Жардим в 2020-м?

В 2020 году Жардим не тренировал никого. За это время он (вместе с Почеттино и Сарри) периодически попадал в подборки топ-тренеров, которые остаются без работы. Кажется, Жардим не сильно переживал из-за трудоустройста. В 2020-м тренер собирал виноград, катался на вейкборде и даже играл в петанк.

В прошлом месяце во французском издании So Foot вышло достаточно мощное интервью. Жардим и до этого показывал себя как человек, не прячущийся за официальными формулировками (речь в том числе о словах про отношение с гендиром «Монако»). А теперь он дал понять, что не из тех, кто страдает из-за недостатка самооценки.

«Не собираюсь менять личность, чтобы мне позвонили из больших клубов. Собираюсь оставаться Леонарду Жардимом. Я не особенный, я нормальный. Если вы посмотрите на тренеров «ПСЖ» и «Баварии», у них резюме не лучше, чем у меня. Флик был помощником. Есть только четыре или пять топ-тренеров, которые выигрывали Лигу чемпионов и трофеи в каждой стране, где они побывали. Остальные – риск. У вас должен быть хороший контакт, хорошие отношения, чтобы совет директоров верил в вас. Таков футбол сегодня», – сказал Жардим.

По этим словам создается ощущение, что именно приход Васильева на должность в «Спартаке» позволит тренеру с именем чувствовать себя комфортно в России, а без единомышленника в руководстве клуба он может и не согласиться на переезд в Москву.

Какое отношение к Жардиму в Португалии?

«Чемпионат» обратился к португальскому футбольному эксперту Жилу Нуньешу с просьбой поделиться более подробной информацией о тренере, который может оказаться в «Спартаке».

– Насколько Жардим хорош? – вопрос Жилу Нуньешу.

– Отличный тренер. В «Спортинге» он сформировал связку из трёх полузащитников — Вильяма Карвалью, Адриена Силвы и Жоау Мариу, которые принесли Португалии победу на Евро-2016. Вильям Карвалью был никому неизвестен, но после работы с Жардимом стал основным в клубе и сборной. Затем уже в «Монако» тренер взял неизвестного Бернарду Силву, который превратился в топ-футболиста. Жардим – человек, который раскрывает футболистов. А ещё тактически его команды выглядят солидно: и отлично защищаются, и хороши в переходных фазах и при владении мячом.



– Думаете, он добьётся успеха со «Спартаком»?

– Да, уверен, что добьётся. Португальские тренеры вообще хороши, а Жардим находится среди действующих в топ-3. При нём «Спортинг» выздоровел и начал играть в футбол. В «Монако» его команда жила Лигой чемпионов, он развил Мбаппе и Бернарду Силву. С «Олимпиакосом» взял чемпионство. Тренер-победитель со всеми необходимыми качествами. «Спартак» сделал лучший выбор из возможных.



– Расскажите о Жардиме то, чего мы не знаем.

– Президента «Порту» Пинту да Кошту 15 лет назад спросили: «Кто из тренеров добьётся наибольшего успеха в будущем?» Ответ тогда удивил всех, потому что Пинту да Кошта назвал никому не известного тренера из второй лиги Португалии. Это был Леонарду Жардим.