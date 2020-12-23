Эмери ожил в Испании. Идёт в топ-4 – в «Арсенале» у него так не получалось

Последний раз, когда Унаи Эмери был на слуху, повод был так себе. Баскский тренер не справился с «Арсеналом»: запутался в схеме, составе, потерял доверие игроков, а закончилось всё серией из семи матчей без побед. У Эмери не получилось вообще ничего настолько, что на «Чемпионате» даже вышла статья с таким названием.

У Эмери не получилось ничего. «Арсенал» долго тянул с увольнением Перечисляем, что пошло не так.

С тех пор прошло 13 месяцев. Восемь из них Эмери провёл без работы. Зато следующие пять он активно работал. Важно сразу оговорить незаметную деталь его назначения в «Вильярреал»: это не была история про европейского топ-тренера и никому не нужный мелкий клуб. Наоборот, в этой истории Эмери изначально был чуть ли не антигероем.

Герой – Хави Кальеха, тренер, который спас команду от вылета, а в следующем сезоне добрался до пятого места. Да, отчасти случайно, благодаря самоубийству «Валенсии» и провальной концовке «Реала Сосьедад» и «Хетафе». Но великолепный сезон Санти Касорлы точно не был случайностью, да и в целом команда играла в качественный футбол: неплохо контролировала мяч и просто неудержимо контратаковала. Но владелец клуба Фернандо Роиг променял автора этого успеха на Эмери, провалившегося в «Арсенале». Это решение не поняли не только болельщики, но и игроки: оно стало одной из причин ухода Касорлы на пенсию в Катар.

Чтобы поменять атмосферу, нужно было мощно начать и сразу чем-то впечатлить. Но это в принципе не про Эмери. Он – специалист по небольшим подстройкам под конкретных соперников, помешанный на тактике, но точно не мастер эмоционального контакта. И «Вильярреал» начал сезон именно так, как должен был при Эмери: стабильно, но уныло. Тем не менее после разгрома от «Барселоны» удалось отобрать очки и у «Реала» и «Атлетико», а сейчас команда даже ситуативно забралась на четвёртое место. Возможно, ненадолго, но это факт: после их с «Арсеналом» расставания Эмери добрался до четвёртого места раньше, чем «Арсенал».

Главные действующие лица

Ключевым игроком сразу стали перешедший из «Валенсии» Дани Парехо. Он пятый по количеству минут в чемпионате, причём встречается с мячом даже чаще, чем в любом из 10 сезонов в «Валенсии»: 82 паса в среднем за матч. В то же время количество пасов под удар и пасов, продвигающих мяч, после трансфера сократилось (до 1,2 и 7,2 соответственно). Вряд ли это означает личный спад Парехо. Скорее поправка на стиль «Вильярреала». «Валенсия» даже в неудачные сезоны остаётся радикально контратакующей командой, а «Вильярреал» больше владеет мячом и делает больше горизонтальных передач. Вклад Парехо в управление игрой передаёт xGBuildup – показатель, который оценивает подготовительную фазу атак. Так вот, по xGBuildup Парехо уступает только центральным защитникам, которые по умолчанию задействуются в каждом начале атаки, но выполняют скорее механическую функцию.



Рядом с Парехо чередуются Висенте Иборра и Ману Тригерос. Первый – более оборонительный вариант в 4-4-2 и единственный опорник в 4-1-4-1 (эти схемы Эмери использует чаще всего), он почти не продвигает мяч через пас, а без мяча занят в основном подстраховкой зон. Тригерос чуть больше нацелен на обострение и активнее выбрасывается на соперников.

Фото: Alex Caparros/Getty Images

На флангах у «Вильярреала» заметна некоторая ассиметрия. Справа Марио Гаспар больше задействован в контроле мяча, а Самуэль Чуквезе делает рывки в штрафную и в завершающей фазе атаки играет дополнительного форварда. Слева в защите получившего травму (и переделанного в фулбека вингера) Альфонсо Педрасу несколько раз подменял Первис Эступиньян: оба делают рывков по бровке и довольно много подают в штрафную (много – по меркам «Вильярреала», это вообще не очень навешивающая команда). Чем выше Педраса открывается и чем больше ширины придаёт атаке, тем свободнее чувствует себя Мой Гомес, теневой плеймейкер на фланге. Он регулярно обостряет (1,3 ключевых паса на 90 минут), но ещё больше управляет ходом атаки: меняет фланг, притормаживает или ускоряет владение.

Херард Морено – один из двух главных героев «Вильярреала» в прошлом сезоне (вместе с Касорлой), и пока он совершенно не сбавил. Он обитает в зоне от центрального круга до правой бровки и свободно двигается по всей высоте поля. Его нельзя назвать плеймейкером или типичной десяткой, потому что он не ведёт игру и слишком мало играет на партнёров, зато Морено – мастер своевременного рывка в штрафную. Как бы глубоко он ни был в начальной фазе атаки, в концовке он врывается в пространство между линиями, чтобы нанести удар.

По количеству ударов за матч Морено уступает только Бензема, Суаресу и Месси и намного опережает номинального центрфорварда «Вильярреала» Пако Алькасера. Сейчас Херард лидирует в гонке бомбардиров (восемь мячей), но это временно. Четыре гола из восьми он забил с пенальти. Если взять только голы с игры, то Морено оказывается в большой группе игроков – вместе с Льоренте, Тельо, Месси, Алькасером и так далее. Но в реализации Морено есть важная деталь. Если учесть, что в первых двух турах Херарду (и всему «Вильярреалу») сильно не везло в завершении даже явных голевых моментов, то можно сказать, что после сентября он вообще не упускает явные голевые моменты.

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Пако Алькасер играет классическую девятку. Не участвует в игре в пас (всего восемь точных пасов за матч – кошмар), почти не встречается с мячом за пределами штрафной, а когда встречается – сразу бьёт. Но в этой роли он достаточно убедителен: 18 ударов, четыре гола. Правда, он чуть менее нацелен на удар, чем Карлос Бакка, зато бьёт эффективнее.

Торжество рутины

Перечисление сильных и слабых мест «Вильярреала» — занятие, в котором нет места ярким эмоциям. Команда Эмери очень последовательна в том, чтобы быть добротной, но не топовой. Владение мячом, точность паса, забитые и пропущенные голы – по всем базовым показателям «Вильярреал» не в самом топе, но выше середняков. Высокий прессинг отсутствует. Разыгрывать «Вильярреал» предпочитает от вратаря, но столкнувшись с качественным прессингом Серхио Асенхо без проблем переходит на выносы на чужую половину.

«Вильярреал» не хайповая команда, и даже не такая драйвовая, как в прошлом сезоне. Зато чуть лучше набирает очки (1,8 против 1,6), и это даже несмотря на участие в дополнительном турнире. Там, кстати, тоже всё в порядке: в Лиге Европы Эмери выиграл группу, только однажды сыграв вничью.

Серия без поражений незаметно добралась до вызывающих уважение 19 матчей во всех турнирах: тот самый разгром от «Барселоны» в сентябре был последним матчем, где Эмери не взял ни одного очка. Правда, среди этих 19 матчей всего пять побед в чемпионате, но я предупреждал: «Вильярреал» не даёт ярких эмоций. Важнее, что Эмери, который категорически не справлялся в «Арсенале» с повседневной рутиной, начиная с языка (все помнят «гуд ибенинг!»), сейчас снова в своей тарелке. У него гибкая команда, которая не умеет делать что-то лучше всех, но более-менее неплохо умеет всё сразу. Типичный Эмери. В хорошем смысле.