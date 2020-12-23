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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обогнал Пеле по голам за один клуб

Лионель Месси обогнал Пеле по голам за один клуб
Павел Прохоров
Король низложен! Месси обошёл Пеле по голам за клуб. Роналду и близко нет
Но Криштиану есть чем ответить – он близок к обновлению другого рекорда.
Футбол / Испания 0
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Лионель Месси продолжает переписывать историю футбола. На этот раз нападающий «Барселоны» обогнал короля футбола Пеле и возглавил рейтинг игроков по количеству голов за один клуб.

Гол, переписавший историю

В 15-м туре Ла Лиги «Вальядолид» принимал «Барселону». В четырёх последних матчах команда Серхио Сориано не могла зацепиться даже за ничью с сине-гранатовыми, не удалось и сейчас. Уже на 21-й минуте с передачи Ленгле мощно пробил после передачи Месси, не оставив вратарю никаких шансов на спасение. За 10 минут до конца первого тайма «Барселона» увеличила разрыв в счёте: Брэйтуэйт оказался в нужном месте в нужное время и замкнул прострел Деста.

Время Лео пришло после перерыва. Педри блестяще выкатил мяч пяткой на аргентинца, а Месси без проблем поразил дальний угол ворот Хорди Масипа. После этого гола у капитана «Барселоны» стало 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643. «Когда я начинал играть в футбол, никогда не думал, что побью подобный рекорд. И тем более такой, который был установлен самим Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день», — написал аргентинец в «Инстаграме» после обновления рекорда Пеле.

Стоит отметить, что Пеле забил 643 мяча за «Сантос» с 1956 по 1974 год. Месси же удалось пройти этот путь за 15 лет. Первый мяч за сине-гранатовых аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете», став таким образом самым молодым игроком в истории каталонского клуба, отличившимся в матче чемпионата Испании. На тот момент ему было всего лишь 17 лет 10 месяцев и 7 дней.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер заявил, что достижение аргентинца уже никогда не побьют: «Лионель Месси забил свой 644-й гол за «Барселону». Он побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Это достижение, которое никто не мог повторить. Его больше никогда не побьют. Чтобы побить рекорд Месси, кому-то нужно будет забивать в среднем 43 гола за сезон в течение 15 лет за один клуб».

Месси повторил рекорд Пеле по голам! Черышев тоже поучаствовал в этом матче
Аргентинец забил так, как не забивал уже более трёх лет.

Ближайший преследователь — Роналду

Так выглядит топ-5 футболистов по количеству голов за один клуб.

Ближайший действующий футболист, который может побить рекорд нападающего «Барселоны», Криштиану Роналду. Он расположился в рейтинге на 10 позиции с 450 голами за «Реал». Останься он в Мадриде, уже наверняка бы отыграл несколько позиций в этом списке.

Прямо сейчас «Барселона» лучше без Месси
И другие причины, почему команда выглядела так беспомощно.

Однако в ответ на достижение Месси португалец скоро может обновить другой рекорд. Если Роналду забьёт ещё 19 голов за «Ювентус», то у него будет по 100 и больше забитых мячей за три великих клуба из разных стран — «МЮ», «Реал» и «Ювентус». Кажется, эти два футболиста ещё долгое время будут бить рекорды.

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