Король низложен! Месси обошёл Пеле по голам за клуб. Роналду и близко нет

Лионель Месси продолжает переписывать историю футбола. На этот раз нападающий «Барселоны» обогнал короля футбола Пеле и возглавил рейтинг игроков по количеству голов за один клуб.

Гол, переписавший историю

В 15-м туре Ла Лиги «Вальядолид» принимал «Барселону». В четырёх последних матчах команда Серхио Сориано не могла зацепиться даже за ничью с сине-гранатовыми, не удалось и сейчас. Уже на 21-й минуте с передачи Ленгле мощно пробил после передачи Месси, не оставив вратарю никаких шансов на спасение. За 10 минут до конца первого тайма «Барселона» увеличила разрыв в счёте: Брэйтуэйт оказался в нужном месте в нужное время и замкнул прострел Деста.



Время Лео пришло после перерыва. Педри блестяще выкатил мяч пяткой на аргентинца, а Месси без проблем поразил дальний угол ворот Хорди Масипа. После этого гола у капитана «Барселоны» стало 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643. «Когда я начинал играть в футбол, никогда не думал, что побью подобный рекорд. И тем более такой, который был установлен самим Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день», — написал аргентинец в «Инстаграме» после обновления рекорда Пеле.

Стоит отметить, что Пеле забил 643 мяча за «Сантос» с 1956 по 1974 год. Месси же удалось пройти этот путь за 15 лет. Первый мяч за сине-гранатовых аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете», став таким образом самым молодым игроком в истории каталонского клуба, отличившимся в матче чемпионата Испании. На тот момент ему было всего лишь 17 лет 10 месяцев и 7 дней.



Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер заявил, что достижение аргентинца уже никогда не побьют: «Лионель Месси забил свой 644-й гол за «Барселону». Он побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Это достижение, которое никто не мог повторить. Его больше никогда не побьют. Чтобы побить рекорд Месси, кому-то нужно будет забивать в среднем 43 гола за сезон в течение 15 лет за один клуб».

Месси повторил рекорд Пеле по голам! Черышев тоже поучаствовал в этом матче Аргентинец забил так, как не забивал уже более трёх лет.

Ближайший преследователь — Роналду

Так выглядит топ-5 футболистов по количеству голов за один клуб.

Ближайший действующий футболист, который может побить рекорд нападающего «Барселоны», Криштиану Роналду. Он расположился в рейтинге на 10 позиции с 450 голами за «Реал». Останься он в Мадриде, уже наверняка бы отыграл несколько позиций в этом списке.

Прямо сейчас «Барселона» лучше без Месси И другие причины, почему команда выглядела так беспомощно.

Однако в ответ на достижение Месси португалец скоро может обновить другой рекорд. Если Роналду забьёт ещё 19 голов за «Ювентус», то у него будет по 100 и больше забитых мячей за три великих клуба из разных стран — «МЮ», «Реал» и «Ювентус». Кажется, эти два футболиста ещё долгое время будут бить рекорды.