Вернётся ли Сёмин в «Локомотив»? Его враг уходит из клуба

Василий Кикнадзе покидает «Локомотив». То, чего активно хотели активные фанаты клуба, случится до Нового года. Гендиректор красно-зелёных уже попрощался с работниками «Локо», о его уходе будет объявлено до конца 2020. Кикнадзе покидает команду вместе с Анатолием Мещеряковым, который перестанет занимать пост председатель совета директоров. Вместе с ними клуб покинут Андрей Лосюк и совет директоров покинет Андрей Бокарёв. Ниже ответим на главные вопросы о будущем «Локо», и кто будет рулить клубом.

Вариант 1: пара Нагорных-Ларин

Один из вариантов будущей конфигурации руководство клуба – Юрий Нагорных займёт пост председателя совета директоров, а гендиректор «Чертаново» Николай Ларин станет гендиректором команды. Нагорных уже длительное время в совдире «Локо», а совсем недавно был назначен директором РЖД по коммуникациям. Именно эту должность в РЖД до недавнего времени занимал Анатолий Мещеряков. Именно Нагорных может получить главное место в совете директоров, чтобы отвечать за клуб со стороны РЖД. Если он выиграет эту борьбу, то одним из главных вариантов на позицию гендиректора будет именно Ларин. Нагорных и Ларин давно знакомы, часто общались по делам «Чертаново», и в целом довольно дружны. Поэтому выбор напарника для дела максимально логичен.

Вариант 2: пара Плутник-Леонченко

Второй вариант и самый вероятный на сегодняшний день – Александр Плутник – председатель совдира, Владимир Леонченко – гендиректор. Плутник – бывший гендиректор ДОМ.РФ, а сейчас замгендиректора РЖД. Именно он второй кандидат от компании для курирования «Локомотива». Если Плутник выиграет гонку у Нагорных, то гендиректором станет Владимир Леонченко – бывший игрок «Локо», ранее возглавлял профсоюз футболистов. Решение по всем ключевым фигурам будет принимать глава РЖД Белозёров. Но сейчас шансы пары Плутник-Леонченко выше. Кстати, за назначение Леонченко выступает и Юрий Сёмин, который хоть и не в клубе, но неофициально поддерживает те или иные кандидатуры. Сёмин считает Леонченко футбольным человеком.

Сёмин – лучший тренер для «Локо» даже в 73 года. Николич доказал это за четыре месяца Сравниваем выступление «Локомотива» Марко Николича в первой части этого сезона с выступлением команды Юрия Сёмина год назад.

Вернётся ли сам Сёмин, и что там с Николичем?

При всей поддержке Леонченко Сёминым, возвращение Юрия Палыча в «Локо» в любом качестве маловероятно. Максимум на что он может рассчитывать – формальная должность в клубе. Но, по нашей информации, даже данный вариант развития событий сейчас является весьма маловероятным. Что же касается Николича, то пока он остаётся на своём посту. Но, по нашей информации, его позиции уже не так крепки, как были при Кикнадзе и Мещерякове. В любом случае, «Локо» вступает в свою новую эпоху, а фанаты добились своего.