«Две группы по 12 клубов». Как может поменяться чемпионат России

Пока наших бьют в Европе все кому не лень, РФС и РПЛ раздумывают над тем, как сделать чемпионат России по-настоящему конкурентоспособным. Самый очевидный ход – поменять лимит на легионеров, чтобы заставить российских игроков пахать больше, зарабатывая меньше. Однако болельщикам ясно дали понять, что государственные деньги нельзя тратить более чем на восьмерых иностранцев на клуб. Рассматриваются другие варианты решения проблемы. Возможно, повысить качество футбола поможет изменение формата РПЛ.

РФС должен снова поменять лимит на легионеров. Иначе мы продолжим позориться в Европе! Сергей Семак и ведущие клубы РПЛ правы. Поражение «Динамо» лишний раз это доказало.

На эту тему пару недель назад высказался президент РФС Александр Дюков.

«Рассматривалось несколько форматов проведения РПЛ, – сообщил Дюков. – Почти все новые форматы направлены на увеличение количества матчей с большей интенсивностью. Форматов много, перечислять все не буду, но любой из них – шаг вперёд для повышения уровня интенсивности нашего футбола… Есть ли шанс, что какие-то реформы, например, сокращение или увеличение команд в РПЛ, примут до начала следующего сезона? Внутри лиги ведётся обсуждение разных форматов, возможно, они выйдут с инициативой изменить формат. Мы ждём предложений именно от клубов, они тратят деньги и инициатива должна идти от них. Они заинтересованы в спортивных результатах и коммерческих успехах».

Один из обсуждаемых вариантов раскрыл Сергей Прядкин. По словам президента РПЛ, он поддерживает расширение лиги до 24 команд с делением на две группы.

«Я сторонник увеличения количества топовых матчей категории А-А. То есть той схемы, при которой клубы разбиты на группы по 12. Я в своё время уже заявлял, что надо сократиться. Как мы раньше изучали в университете Ленина, только наоборот: шаг назад, два вперёд. Я это сказал, и меня тут же начали критиковать: у нас большая страна и так далее. Если сокращаться, из нынешних 16 клубов придётся четыре убрать. Как вы думаете, если сказать какому-нибудь губернатору, что вы не будете в Премьер-Лиге играть, а будете в РПЛ-2, реакция какая последует? Кто-то о таких особенностях не задумывается, а кто-то – думает. Но схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечёт за собой рост рейтингов и выручки», – сказал Прядкин в интервью для «Sports.ru».

У идеи босса РПЛ есть свои плюсы и минусы. Собственно, он сам о них рассказал. Но какие ещё предложения по изменению формата чемпионата России могут существовать? Это ключевой вопрос, ведь всё познаётся в сравнении. Поднимаем некоторые другие высказывания футбольных людей на актуальную тему.

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Леонид Федун – за сокращение РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун в декабре 2017 года призывал сократить «вышку» до 14 команд.

«Хотел бы поставить вопрос об изменении формата чемпионата. Начиная с сезона-2018/2019 инфраструктура нашего футбола полностью меняется. Появятся девять новых качественных арен. «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Зенит» потратили большие деньги на возведение этих стадионов, которые используются не слишком часто. Всего 15-17 домашних матчей в сезоне – это почти ничего. Очень мало! При таких условиях окупить затраты невозможно… На мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/2020 сократить число команд РПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семёрки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание.

Система ротации между лигами сохраняется. Двое вылетают, двое участвуют в переходных матчах. Это приведёт к тому, что клубы получат вместо 15 уже 19 домашних встреч. Для такой команды, как «Спартак», появится возможность провести ещё несколько игр высшего уровня – с «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром» и «Локо». Это полные стадионы, матчи, на которые продаются билеты высокой ценовой категории. Для второй семёрки это тоже очень важные встречи – на выживание, зрительский интерес к ним тоже немал. По моим расчётам, дополнительные доходы составят от 100 до 300 млн рублей для каждого клуба. А для «Спартака» или «Зенита» – до 500 млн рублей за сезон» (в интервью для «Спорт-экспресса»).

Позицию Федуна поддержали далеко не все. В 2019 году руководители большинства клубов РПЛ, напротив, проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Сообщалось, что инициатором этой идеи был президент ЦСКА Евгений Гинер.

«Мы полностью и с оптимизмом поддерживаем решение о расширении лиги, – говорил на тот момент гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, который тогда ещё не представлял, что вскоре будет работать на Федуна. – Нам были необходимы изменения, это очевидный факт. Того, что колоссально возрастёт нагрузка на команды и инфраструктуру, лично мы не боимся. К тому же нужно подумать и о других. Россия – большая страна с обширной географией, так что это пойдёт на пользу всем. На сроки начала и конца чемпионата расширение повлиять не должно. По проекту, который прорабатывается, дополнительные игры придутся на середину недели. Таким образом, плотность увеличится, а календарь останется прежним» (в интервью для RT).

«Чем мы хуже Англии или Испании? – задавался в свою очередь вопросом президент «Урала» Григорий Иванов. – У них в элитном дивизионе по 20 команд, а мы довольствуемся 18. Нашей стране как никому нужно большое количество клубов. Я не боюсь, что из-за допуска в элиту представителей ФНЛ качество чемпионата упадёт. Клубы оттуда и сейчас заходят и выходят из лиги по спортивному принципу, но за это время они успевают понять, что такое РПЛ. Привыкают к этому вкусу, начинают развивать футбол в своих регионах. Предложение Федуна? Играть больше матчей, но тем же составом – глупо! В таком случае можно было оставить 10 команд – и пусть они решают вопросы между собой. У нас в стране все почему-то мечтают, чтобы все 16 клубов были равны. Это фантастика, такого нет нигде в мире. Относительно денег скажу следующее. Позиция Федуна мне непонятна. Он утверждает, что это экономически неоправданно. Мы же считаем иначе. Могу сказать за «Урал» – нам расширение на руку со всех сторон».

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Валерий Газзаев – за расширение РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА, «ПСЖ» и сборной России Игорь Яновский выступил даже жёстче Федуна. Его пожелание – 12 команд в РПЛ:

«Наши команды снизили свою конкурентоспособность в Европе, – констатировал Яновский. – Им тяжело соперничать не то что с лучшими клубами, а с любыми. Надо как-то поднимать уровень чемпионата: что-то делать с лимитом на легионеров, увеличивать интенсивность матчей, а число клубов в РПЛ уменьшать до двенадцати. Надо собирать лучшие клубы и проводить больше матчей на высоком уровне, чтобы не было явных аутсайдеров, и они не стояли в защите, отбиваясь всю игру. Надо сделать так, чтобы каждый матч был интересным» (в интервью для «Советского спорта»).

Яновского поддержал бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов.

«Прежде всего я бы отменил лимит на легионеров – заявил Панов. – Полностью. Также я бы сократил количество команд в Премьер-Лиге. 16 клубов — это не актуально для нашего чемпионата, учитывая уровень футбола. Если количество команд уменьшить, тогда будет больше матчей между нашими топовыми командами. Ориентир для нас – это чемпионат Шотландии, где играют 12 команд. У нас уровень, конечно, выше, но всё же. Вообще, я сделал бы Суперлигу, где играли бы ведущие клубы без лимита на легионеров, и Премьер-Лигу, где играют все остальные команды. И ротацию осуществлять надо не по принципу «вылетел – поднялся» между лигами, а по принципу бюджета. То есть если есть необходимый бюджет, если есть возможность действительно что-то представлять из себя в Европе, тогда можешь перейти в элитный дивизион и занять место того, кто в Суперлиге оказался худшим по очкам. В Суперлиге команды должны иметь возможность играть одними легионерами, если захотят. Так клубный футбол будет расти. А в Премьер-Лиге, пожалуйста, создавайте любые правила: выставляйте столько россиян, сколько желаете. При этом путёвки в Лигу чемпионов и Лигу Европы разыгрывать надо как раз в Суперлиге» (в интервью для «Спорт уик-энд»).

Зато тренировавший когда-то Яновского в ЦСКА Валерий Газзаев убеждён: для России и 18 команд мало. Нужны два десятка в РПЛ.

«Предложение касается расширения Премьер-Лиги с 16 до 18 либо даже до 20 клубов. Мы считаем, что для такой огромной страны как Россия 16 клубов в высшем футбольном дивизионе – слишком мало. Расширение станет дополнительным стимулом для развития футбола в регионах и позволит увеличить количество кандидатов в национальную, молодёжную и юношеские сборные. Странно слышать, что кто-то предлагает сократить число клубов. Такое заявление могут сделать дилетанты либо те, кто не мыслит государственными масштабами», – подчёркивал Газзаев.

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Альтернативная идея для РПЛ – введение серии плей-офф?

По мнению экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, лучше не расширять лигу, а завершать сезон матчами плей-офф. В принципе логичная мысль, ведь по такой схеме играют в самых популярных турнирах – Лиге чемпионов, НХЛ, НБА.

«В чемпионате Австралии неплохие футболисты выступают, сборная у них приличная – приводил пример Широков. – Почти всегда она выходит на чемпионаты мира. В Австралии закрытая лига? Мы так сделать не можем. А вот вариант с плей-офф можно было бы рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд» (в интервью для «Матч ТВ»).

О том же ещё в 2009 году говорил известный российский тренер Валерий Непомнящий. Хотя тогда наша лига играла по системе «весна-осень», поэтому решающие матчи сезона пришлось проводить бы зимой.

«Я бы предложил задуматься об изменении структуры проведения нашего чемпионата – его финальной части. Во многих видах спорта применяют систему плей-офф. Так почему бы нам не внедрить её и в футбольном чемпионате? Плей-офф есть во многих странах – и в Японии, и в Корее, где я работал», – вспоминал Непомнящий.

А вот слова экс-президента «Локомотива» Ильи Геркуса от февраля 2018-го:

«Увеличение количества топовых матчей – безусловный плюс. Моё личное предположение — это введение серии плей-офф. Есть чемпионаты, которые прекрасно с плей-офф существуют. Все американские лиги работают с этой системой. В Европе Бельгия, Голландия и Греция, насколько я знаю, с плей-офф тоже работают. Футбол – игра со 150-летней историей, но это не значит, что она должна оставаться в том формате, в котором она была 150 лет назад изначально придумана».

А какое из этих предложений нравится вам?