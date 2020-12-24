«Вы здесь ничего не решаете». Как Кикнадзе за два года провалил в «Локо» почти всё

Василий Кикнадзе закончил работу в «Локомотиве» – он занимал должность генерального директора почти два года. Его увольнение вряд ли кого-то удивило: к этому шло давно, потому что проблемы копились, атмосфера вокруг клуба накалялась, а неудач становилось всё больше.

Суммируем.

Вернётся ли Сёмин в «Локомотив»? Его враг уходит из клуба В клубе большая перестройка и борьба за власть. За влияние борются два лагеря.

Сёмин. Убрать Сёмина, несмотря на рекомендации ФИФА продлить заканчивающиеся соглашения до завершения прерванного сезона; лишить команду, которая идёт на втором месте, тренера, пусть и с перерывом на трёхмесячный карантин; объявить о непродлении контракта с человеком, который стоит на первых местах в списке легенд клуба, двумя строчками на клубном сайте за две недели до официальной даты окончания соглашения; попрощаться спустя две недели кучей постов – такой набор свёл бы с ума от злости любого болельщика. Фанаты «Локо» сочли акцию «Спасибо, Палыч!» лицемерной, а действия Кикнадзе необоснованными и в корне неправильными. В своём списке «27 вопросов» они как раз об этом написали: «Расставание с Сёминым проведено максимально неуклюже и с невероятным количеством имиджевых «пробоин» для клуба».

И, если отбросить все попытки понять и оценить решение расстаться с Сёминым (наверняка на это были свои веские причины, которые нам извне трудно понять), то по этому вопросу с фанатами сложно не согласиться – это был провал. Причём вина лежит не на пресс-службе, занимающейся публикацией постов, а на Кикнадзе, который в данном случае провалился как менеджер. Всё просто: есть факт ухода и есть факт всеобщей любви к уходящему тренеру – надо придумать, как максимально мягко, без ущерба для имиджа, преподнести новость о расставании с легендой. Навскидку сразу несколько вариантов: промолчать 14 мая и объявить всё через две недели, или в тот же день выпускать хоть тысячу постов со словами благодарности. Но в итоге получился всего один – в «Твиттере», и то как ответ на запись про Николича.

Болельщики тогда не получили ни внятного объяснения причин расставания с Сёминым, ни достойного прощания – как на поле, так и за его пределами.

Правда, когда позже причины всё же были сформулированы, жить вряд ли стало легче: Кикнадзе говорил про травмы из-за нагрузок, желание видеть атакующий футбол, несогласие с принципами Сёмина по работе с молодёжью и его отношению к продаже игроков, а также невозможность переделать Юрия Палыча под новую четырёхлетнюю стратегию развития клуба – год разговоров, по его словам, никакого результата не дал.

Сёмин тоже не молчал: давал интервью, писал посты в «Инстаграме», зачастую опровергая слова Кикнадзе и призывая его уйти. В этой борьбе у него было очевидное преимущество – болельщики, которые всегда были за него, всегда ему верили и в каждом матче лишний раз об этом напоминали. Да, Кикнадзе победил, убрав Сёмина из клуба, но всё, что было дальше, он с треском проиграл.

Болельщики. Как-то Кикнадзе не выдержал и показал средний палец в сторону Юга – и это было его фатальной ошибкой, учитывая и так напряжённую ситуацию после увольнения Сёмина. Второй стало выступление на встрече с болельщиками: «Но не вы принимаете решения, а руководитель клуба. Не вы! Ни с какой точки зрения вы не можете оказать влияния на клуб! Ни с той, какой финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той, какую поддержку вы оказываете на трибунах. Позорно в течение восьми матчей вы уходили и оставляли команду без поддержки. И только одно от вас слышалось: «Уберите Кикнадзе, уберите Кикнадзе!». В чем ваша заслуга, что команда выступила хорошо? Вы можете, бУхать, ухать, кричать и визжать. Всё, что хотите. Пожалуйста!».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Встреч с болельщиками больше не было, поэтому конфликт изначально был обречён на фатальный итог для одной из сторон: Кикнадзе стоял на своём, болельщики – ненавидели его всё сильнее, проблема не решалась, а просто надувалась, как воздушный шар.

Ожидаемый итог встречи «Локо» с болельщиками: Кикнадзе вскипел, игроки тоже Стихи, средний палец и вопросы про Палыча.

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Геркус. Ещё один большой имиджевый провал для клуба во главе с Кикнадзе – суд с бывшим руководителем. Когда Василий Александрович пришёл в клуб, был проведён аудит, который, по его словам, выявил некоторые финансовые нарушения: он говорил, что Геркус на его смс не отвечал, поэтому за ответами пришлось идти в суд. Геркус же в ответ показывал экран переписки, где Кикнадзе даже не прочитал его последнее сообщение, и говорил, что все обвинения надуманы.

С самого начала эта история показывала клуб не с лучшей стороны: то составили иск с нарушениями, то забыли оплатить пошлину, то приволокли чемодан документов, составленных с ошибками, без нотариального перевода и в хаотичном порядке, что прочитать их было невозможно. Каждое заседание сильно било по репутации клуба, а уж итог всего процесса вообще её растоптал: Геркус вышел из него победителем.

«С удовольствием вернусь в «Локомотив». Геркус выиграл у Кикнадзе в суде А потом задел Василия в интервью. Вспоминаем все нюансы этого дела.

Атакующий футбол. Кикнадзе говорил, что у него был список из 18 кандидатов на пост главного тренера, но с каждым «что-то не сложилось». Получилось с Николичем и, по информации из многих источников, по рукам они ударили уже в марте. Сербский специалист привлёк Кикнадзе умением работать с молодёжью и атакующим футболом, о чём он неоднократно заявлял в интервью. Только вот сам Марко потом устал отбиваться от журналистов и экспертов: «Каждому тренеру легко выйти к прессе и сказать: «Оу, мы будем играть в привлекательный, атакующий футбол». Всем же нравится подобное слышать. Если хотите, тоже могу сказать: «Локомотив» будет играть в привлекательный, атакующий футбол». Но как можно серьёзно относиться к подобным заявлениям? Ведь мы живём в XXI веке, когда нужно атаковать, защищаться, идти в контратаки, удерживать мяч, прессинговать, срывать контратаки соперника – и многое другое. Если у тебя есть только один компонент из перечисленного, то результат будет страдать. Футбол – он не про стиль. Футбол – про победы».

«Ручной тренер для руководства «Локо»?! Погуглите, кто я, а потом задавайте такие вопросы» Марко Николич – о Сёмине, Кокорине, Кикнадзе и своих принципах.

В интервью Нобелю Арустамяну он вообще сказал, что вообще никогда не говорил о своей приверженности атакующему футболу.

Как это всё выглядит в глазах большинства? Ну, как минимум странно.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Селекция. Трансфер Жасура Жалолиддинова получился максимально странным: парень приехал из Узбекистана за €1 млн, из которых €100 тыс ушли клубу, а €900 тыс – агентам. Его презентовали, заявили в РПЛ, а потом отдали «Тамбову». Вторая фигура, вызывающая не меньше обсуждений, – Слободан Райкович, привезённый из второго дивизиона Италии. Болельщики и эксперты сходятся во мнении, что игра серба далека даже от уровня РПЛ, и совершенно непонятно, как он вообще оказался в клубе. Также в укор Кикнадзе ставят дешёвую продажу Миранчука: из-за непродления контракта полузащитник ушёл за гораздо меньшие деньги, чем мог. Ещё одна история – Марио Манджукич. Кикнадзе в последний момент сорвал переговоры по его переходу: когда всё было уже почти готово, руководство «Локо» захотело привязать зарплату к фиксированному курсу валюты.

Но есть проблема и поглобальнее: команда на будущее не сформирована, а по среднему возрасту «Локомотив» в ужасном положении – на всех ключевых позициях возрастные игроки, замена Миранчуку так и не была куплена. А травма Баринова выкосила опорную зону, что привело к тому, что в важнейших матчах на ключевую позицию выходят вчерашние дебютанты.

Медиа. Все эти конфликты были проиграны ещё и медийно: Кикнадзе часто говорил то, что только разжигало конфликт, не прислушивался к тем, кто ему подсказывал, как можно смягчить ситуацию. Порой казалось, что он настолько уверен в своём опыте работы в медиа, что этим делал себе только хуже – всё же в футбольном клубе другие законы.

Как-то он сказал болельщикам, что они «тут ничего не решают». Прошло полгода, и теперь в «Локо» ничего не решает Кикнадзе.