Воевал с Прядкиным и хотел закрыть РПЛ. Кто стал новым гендиректором «Локо»

«Локомотив» под Новый год сделал подарок болельщикам: их просьбы про увольнение Василия Кикндзе из клуба, которые они кричали на каждом матче, начиная с лета, были услышаны – в 2021 команда вступит уже с новым руководством. Должность генерального директора занял Владимир Леонченко, а председателем совета директоров вместо Анатолия Мещерякова стал Александр Плутник.

«Вы здесь ничего не решаете». Как Кикнадзе за два года провалил в «Локо» почти всё Болельщики красно-зелёных вряд ли будут скучать по нему.

Леонченко брал бронзу с «Локо», был капитаном «Торпедо», а после окончания карьеры долго работал в Профсоюзе футболистов и воронежском «Факеле»

Путь в большой футбол ему дала академия «Динамо» – там он провёл десять лет, но в основу так и не пробился, играл за дубль. После недолгой аренды в «Ростсельмаше» перешёл в «Локомотив», хотя был вариант вернуться в «Динамо»: «Очень хотелось поработать с Бесковым, который тогда возглавил клуб, но у меня уже была семья — жена и дочь, поэтому мне нужны были определенные гарантии, – рассказывал он. – В этот момент появилось выгодное предложение от «Локомотива»». Леонченко в том сезоне провёл всего восемь матчей, поэтому желание получать больше игрового времени снова взяло вверх – так появился вариант с «Торпедо», клубом, который «стал для него родным».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Спустя два года и тут начались проблемы с непопаданием в состав: пришёл Александр Тарханов, а вместе с ним – новые игроки. Снова пришлось искать новую команду – на этот раз подходящий вариант нашёлся в Ярославле. Леонченко задержался там на полтора года, которые потом с теплотой вспоминал. Но когда контракт закончился, он захотел всё же вернуться в «Торпедо»: говорил, что клуб «очень близок ему по духу».



Возвращение получилось успешным: бронза чемпионата, капитанская повязка. «Наверное, я всё-таки торпедовец», – скажет он в интервью «СЭ» несколько лет спустя. Но расстаться полюбовно с любимым клубом не получилось: когда в клубе началась перестройка, его выставили на трансфер. Последние два года своей карьеры Леонченко помотался по России – поиграл в Перми, Владикавказе и Грозном.



Закончив с футболом, он недолго тренировал мальчишек в школе «Динамо», а потом, в 2007 году, возглавил Профсоюз футболистов и тренеров России. Эта организация защищала специалистов и игроков, а также помогала им в переговорах с клубами. Сам Леонченко не раз выступал в прессе, рассказывая о конфликтных ситуациях и выступая в защиту своих подопечных.



Кстати, когда-то у Леонченко на «Чемпионате» была своя рубрика: от его лица выходили материалы о работе Профсоюза. Вот, например, про агентов.

Раз агент, два агент, три агент.... Профсоюз футболистов и тренеров рассказывает об одной из самых серьёзных проблем российского футбола – агентской деятельности, которая зачастую находится вне правовых отношений.

Нелицензированные агенты В традиционной рубрике профсоюза игроков и тренеров рассматривается вопрос о деятельности нелецензированных футбольных агентов.

В 2009 году у него появилась вторая работа – тренер-селекционер в «Томи». Официально совмещение руководящих должностей запрещено, но Леонченко на все вопросы на эту тему отвечал: «Нарушений нет, ведь я такой же наёмный работник, как и футболисты».



В профсоюзе он работал вместе с Николаем Грамматиковым, известным футбольным агентом, поэтому считалось, что и Леонченко занимается агентской деятельностью. И если в случае с должностью в селекционном отделе нарушений действительно никаких не было, то работа агента и пост главы ПСФТ вызывала некоторые вопросы. Однажды даже Виталий Мутко сказал в интервью «СЭ»: «Позиция РФС и клубов такова: нам нужен настоящий независимый профсоюз, не имеющий отношения к агентской деятельности».

Фото: РИА Новости

Спустя год после этих слов появился другой Профсоюз – Общероссийский профессиональный союз футболистов, рулить которым стали Александр Зотов и Вагиз Хидиятуллин. Началась медийная война: Зотов обвинял Леонченко, что они обманули FIFPro при вступлении в организацию, и называл его трусом; Хидиятуллин заявлял, что весь ПСФТ – это «агентский бизнес под вывеской профсоюза».



Леонченко отвечал: «Для создания этой организации максимум усилий приложили Фурсенко и Прядкин. Это стало их ответом на наше обращение ко всем игрокам в России с призывом добиваться больше полномочий в РФС. Наша деятельность направлена в первую очередь на очищение российского футбола от таких руководителей как Прядкин, который не стесняется, раздувая бюджеты футбольных клубов за государственный счет, затем выводить деньги через оффшоры, фирмы однодневки и им самим лицензированных агентов».



Зотов не унимался: «Мне непонятно, куда лезут господа Леонченко и Грамматиков. Потому что господин Леонченко, в общем-то, занимался всю свою профсоюзную деятельность тем же самым, в чем он обвиняет Прядкина. У нас есть документы, подтверждающие его агентскую деятельность. То, что он брал комиссии с игроков и с тренеров за трудоустройство, параллельно работал в клубе и при этом называл себя профсоюзным деятелем. Поэтому у них рыльце-то в пушку, что у одного, что у другого».



По итогу ПСФТ эту борьбу проиграл: в 2019 союз исключили из FIFpro, а его место занял ОПСФ Зотова.



Леонченко переехал в Воронеж – в наблюдательный совет «Факела» и в кабинет советника губернатора Воронежской области. Там он проработал до момента назначения в «Локомотив».

Леонченко критиковал не только Прядкина, но и весь российский футбол. Говорил, у него нет модели и что РПЛ лучше сделать закрытой лигой

Несколько цитат из старых интервью.



Об уровне футбола: «Он возрос в основном за счет легионеров. А сам продукт под названием «российский футбол» не пользуется спросом. Футбол, который бы с удовольствием показывали по ТВ, за который соперничали бы телеканалы, предлагали бы большие деньги. Футбол, на который бы пошел болельщик. Так что по поводу «всех параметров» я бы не торопился… Основные статьи дохода, который должен получать нормально функционирующий футбольный клуб, — болельщики и телевидение — у нас мизерные» (2012 год, «Однако»)



О футболе, как бизнесе в России: «Когда футбол превращается в средство управления финансовыми потоками, произносить слова «бизнесмодель» странно. Тут нет ни модели, ни бизнеса» (2012, «Однако»)

О проблемах российского футбола: «Проблема в том, что лиги — и ФНЛ, и РФПЛ — за счет телевизионных и рекламных денег не покрывают и 10% расходной части их бюджетов. Получается замкнутый круг, разорвать который можно одним способом — сделать наш чемпионат интересным для частных инвесторов. То есть закрыть РФПЛ (никто из лиги не вылетает) на те же три-пять лет» (2018, «Коммерсантъ»). Модель с закрытой и конкурентной лигой мотивирует приобретать игроков не для сиюминутного результата, как было у нас до сих пор, а на перспективу, чем занимались лишь отдельные российские клубы».



О провале наших клубов в Европе: «Самая очевидная — в уровне национального чемпионата и качестве игроков. Скажем, и у «Зенита», и ЦСКА восемь лет назад составы были сильнее сегодняшних. Это касается как российских, так и зарубежных игроков. И с такой проблемой сталкивается вся Российская премьер-лига. Классных иностранных футболистов покупать все труднее по причинам финансовым, из-за роста цен на рынке. Своих футболистов, готовых играть на высоком уровне, с каждым годом становится все меньше и меньше» (2019, «Коммерсантъ»)



О лимите: «Он создаст еще большую конкуренцию между ведущими клубами за российских игроков и приведет к очередному росту цен на них. У нас сегодня игроков для ФНЛ не хватает. Что же говорить об РПЛ?» (2019, «Коммерсантъ»)

Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

О реформах российского футбола: «Возврат к прежней системе [весна-осень] никаких результатов с точки зрения развития нашего клубного футбола, наших игроков не даст. Их даст лишь создание конкурентного чемпионата, основанного на иных принципах определения состава участников (тут надо учитывать финансовые и инфраструктурные критерии) и управления, с постепенным снижением доли государственных денег, которых после перехода ЦСКА под контроль ВЭБ.РФ стало в российском футболе еще больше. Это могла бы быть закрытая лига с четкими, стабильными правилами игры. Такой проект наверняка привлек бы зарубежных частных инвесторов (например, для них можно было бы отменить лимит на легионеров), снизил долю и влияние государственных средств, которые должны идти не на профессиональные клубы, а на детский и юношеский футбол, на развитие академий и футбольной инфраструктуры. Также необходимо создание лиги смешанного типа с квотами для молодых и опытных игроков с целью подготовки резерва» (2019, «Коммерсантъ»)

Леонченко по образованию филолог. Говорил, что интеллигентность для него – внутренняя культура

После спортивной школы его долго не брали в дубль «Динамо»: он думал, что с футболом покончено, поэтому пошёл учиться. Леонченко всегда нравилось читать, поэтому, выбирая факультет, он долго не думал – филологический. Поступил на дневное отделение. Когда поступил звонок от тренера с приглашением всё же играть за дубль, учёбу он не бросил. «Мог отслужить по динамовской линии, но… Не хотел, – рассказывал он в интервью «СЭ». – Тогдашний главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец дал два месяца отпуска перед первой сессией. С этим институтом клуб помочь ничем не мог, приходилось ко всем экзаменам готовиться всерьез. Часто даже с предматчевых сборов отпускали. Юра Дроздов, помню, шутил, встречая меня с кипой книг под мышкой. Подойдет, откроет какую-нибудь страницу: «Сейчас посмотрим, что ты там читаешь». Пробежит глазами пару строк: «Не-е, это не для нас»».



Особенно Леонченко нравилось творчество Мережковского: по его работам он писал диплом и планировал всерьёз заняться их изучением в дальнейшем. Даже подготовил документы для поступления в аспирантуру, но решил всё же сосредоточиться на футболе: «Понял: если хочу чего-то добиться, как футболист, нужно думать об этом».

В 2011 году Леонченко высказывался по увольнению Красножана из «Локо»: защищал Смородскую и говорил, что вся эта ситуация выгодна кому-то, кто хочет прийти в клуб и пилить на трансферах

Юрий Красножана тогда уволили из «Локо» – Ольга Смородская, по сути, тогда обвинила его в сдаче матча с «Анжи». Леонченко, как председатель Профсоюза, сказал, что они готовы предложить специалисту свою помощь, а также поддержал президента клуба.



«Возмущены волной подозрений о якобы неспортивном характере матча «Локомотив» – «Анжи», – заявил он «Советскому спорту». – Сейчас Красножана обвиняют в том, что он выставил на матч не тот состав. Видимо у нас много «специалистов», которые могут определить, ошибся тренер с составом или нет.

Фото: fclm.ru

Прежде всего надо понять, кому выгодна эта ситуация вокруг команды? «Локомотив» – клуб с большим бюджетом, клуб, который ежегодно тратил огромные деньги на трансферы. При этом часто получалось так, что приобретенные игроки оказывались ненужными. Клуб, несмотря на вложения, не мог достичь результата – менялись тренеры и президенты, ситуация оставалась напряженной.



С приходом нового президента Ольги Смородской и главного тренера Юрия Красножана ситуация начала исправляться. «Локомотив» оказался среди конкурентов ведущих клубов и сейчас способен бороться за ведущие места. Но перед игрой с «Анжи» появляются слухи, что игра может носить нечестный характер, а через неделю всплывает информация, которую ни президент, ни главный тренер не подтверждают.



Кому это выгодно? Тем, кто хочет прийти в клуб и вновь тратить деньги на трансферы. Тем, кто недоволен Смородской, занимающей принципиальную позицию по «делу Григорьева» и не ставшей, в отличие от многих клубов, поддерживать президента премьер-лиги Сергея Прядкина еще до окончания разбирательства Комитетом РФС по этике.



В сложившейся ситуации важна позиция и президента, и главного тренера, и команды, которые должны показать себя единым целым. Самое плохое для «Локо» сейчас – это необдуманные изменения либо в руководстве клуба, либо в тренерском штабе, которые пойдут только во вред клубу и на пользу конкурентам «Локомотив».

После завершения карьеры футбол из его жизни не исчез: периодически он играл с Дворковичем на разных благотворительных турнирах

В 2014 – в составе команды «Друзья Глушакова» играли против команды ветеранов Миллерово на открытии стадиона, построенного Денисом Глушаковым в родном городе.

В 2015 – за команду «Росич-Старко» против команды Таганрога в рамках всероссийской акции «Под флагом Добра!».



В 2016 – за Россию против «Сборной мира» в матче «Звезды футбола – детям России» и за «Росич» в Кубке Добра.



В 2017 – за команду «Росич-Старко» против «Сборной мира».



И это лишь некоторые примеры, когда Леонченко играл в одной команде с Дворковичем. Кто-то уже связал это с назначением бывшего председателя Профсоюза на должность генерального директора клуба, но президент международной федерации шахмат и государственный советник РФ опроверг ТАСС своё участие в кадровых перестановках в руководстве «Локо»: Я рад за друзей и уверен, что они принесут пользу «Локомотиву», но абсолютно не причастен к этим кадровым решениям. Мое влияние на процессы – это слухи».