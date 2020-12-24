«Призрак на поле». В Италии разочаровываются в Миранчуке

О дебюте Миранчука в «Аталанте» можно только мечтать: вышел на замену в Лиге чемпионов – забил гол, вышел на поле в Серии А – забил ещё. Казалось, сейчас-то уж пойдёт. Но … нет. Гений тактики Гасперини продолжает удерживать российского полузащитника на лавке. Итальянский специалист боится разрушить свою философию, поэтому аккуратно подпускает новичка к основе. Об этом писал коллега Егоров.
Как правило, Миранчук выходит доигрывать матчи после 75-й минуты. Но в прошедшей игре с «Болоньей» он появился сразу после перерыва.
К сожалению, результативными действиями отметиться не удалось.
Итальянские издания не оценили игру русского легионера. Мало того, некоторые газеты назвали Миранчука худшим игроком матча.
«Джан Пьеро Гасперини был прав, — гласит один из авторов Calciomercato. — Теперь мы понимаем, почему Алексей Миранчук выходит лишь в концовке. Он попросту не готов моментально встроиться в философию игры тренера. У российского футболиста был целый тайм, чтобы доказать свою состоятельность. Но ничего не вышло. «Аталанта» упустила победу, ведя в счёте 2:0. Конечно, не стоит винить одного Миранчука, но складывается ощущение, что праймового Миранчука мы увидим лишь к лету следующего года».
Фото: atalanta.it
На послематчевой пресс-конференции главный тренер Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре российского футболиста: «Алексей очень важный игрок для «Аталанты». Ввиду некоторых причин он не мог играть больше, но в этот раз я решил выпустить его на целый тайм. Это был хороший шанс для Миранчука, но, к сожалению, он выдал не самый удачный матч».
Обозреватель gazetta.it не заметил футболиста на поле: «Миранчук провёл на поле целый тайм, но ничем не запомнился. Такое ощущение, будто его не было на поле».
«Тот самый случай, когда замены испортили игру, — пишут в Corriere dello Sport. — Миранчук, вышедший на второй тайм вместо Иличича, разочаровал. От русского игрока ждали большего после блестящего дебюта. Видимо адаптация затягивается».
Журналисты La Gazzetta dello Sport лаконично описали выступление Миранчука: «Призрак на поле».
От большинство изданий Миранчук получил самую низкую оценку из всех участников — 5.
Фото: primabergamo.it
Игру Миранчука мы вновь увидим лишь в новом году. «Аталанта» уходит на каникулы, занимая восьмую строчку в таблице Серии А.
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