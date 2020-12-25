«Спартак» оставил Тедеско до конца сезона. Этот неочевидный ход вполне может сработать

Все думали, что Доменико уйдёт уже зимой. Но кто тогда пришёл бы вместо него? И стало бы лучше?

Итак, «Спартак» оставил Тедеско до конца сезона. Вопреки его нежеланию продлевать контракт (а значит, становиться частью долгосрочной стратегии). Вопреки вероятным проблемам с мотивацией. Вопреки объективному отсутствию развития команды в последние пару месяцев. Наконец, вопреки чудовищному, просто позорному заключительному матчу года против «Зенита», где красно-белые показали футбол уровня команды КФК, причём второй половины таблицы.

Сразу оговорюсь: я тоже не до конца уверен в том, что Тедеско, уставший от российских и спартаковских реалий и повесивший на себя ярлык жертвы (это показали последние недели), найдёт внутри себя необходимую мотивацию. И я до сих пор негодую по поводу того, как безобразно тренерский штаб подготовил команду к ключевому матчу первой части сезона.

За «Спартак» стыдно. Это убожество, а не футбол Доменико, разве так готовятся к ключевым матчам сезона?

Но если остудить голову и попытаться взглянуть на ситуацию взвешенно, то это решение, пусть и не лишено очевидных рисков, запросто может сработать и оказаться лучше, чем судорожное назначение нового тренера.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Причина №1. Тедеско – системный тренер. Даже средняя система лучше, чем её полное отсутствие (а в «Спартаке» всё не настолько ужасно)

Выше я отметил, что в последние пару месяцев «Спартак» при Тедеско перестал развиваться – в игре наметился ощутимый и нарастающий спад, ситуацию не удалось преодолеть до концовки года. Важный нюанс заключается в том, что даже когда многое вроде бы перестало работать, немецкий тренер не отказался от своих идей и не стал ничего радикально менять.

В этом и заключается его системность. Можно обвинять Доменико в чём угодно, но у «Спартака» при нём есть стабильная игровая структура и сложившиеся общие алгоритмы. Все футболисты, с кем довелось общаться за последние месяцы, подчёркивали, что они чётко знают, что и в какой ситуации им делать на поле. Почитайте, например, интервью с Кутеповым, который запросто в своей ситуации мог бы высказываться в другом тоне.

Кутепов: хочу ещё раз стать чемпионом со «Спартаком». Но не в роли запасного Большое интервью с защитником о сложном карьерном отрезке: что ему говорит Тедеско и уйдёт ли он из клуба зимой.

Плохо это или хорошо? Я убеждён, что система, какой бы она ни была, лучше, чем её отсутствие. Система позволяет видеть ориентиры и сохранять общие принципы. Отсутствие системы приравнивается к спонтанности и постоянным метаниям. Мне многое не нравится в игре «Спартака» образца ноября-декабря, но вместе с этим я прекрасно помню, как в августе-сентябре в рамках такой же структуры красно-белые показывали отличный футбол.

Возможно, всё ещё получится вернуть. Главное, что в «Спартаке» не произойдёт перелома посреди сезона. Бывают исключения, но обычно это ничем хорошим не заканчивается.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Причина №2. «Спартак» ещё не исчерпал кадровых ресурсов для повышения эффективности текущей системы

Команде нужно улучшать позиционную игру, в частности, выход из обороны, доводку мяча до финальной трети. Стоит напомнить, что весной команда может рассчитывать на:

— выход из личного кризиса Бакаева. Зелимхан провалил первую часть чемпионата, был слабым звеном в команде, но мы помним, как он играл год назад;

10 российских игроков, которые сильнее всего регрессировали в текущем сезоне Некоторые футболисты попадают в список второй год подряд.

— адаптацию Урунова. Из-за постоянных травм и прогнозируемых сложностей при переходе на новый уровень узбекский футболисты не стал помощником в первой части сезона. Возможно, его получится привести в порядок, чтобы он хотя бы помогал усиливать футбол по ходу матчей. В «Уфе» Остон играл ярко – и мы это помним;

— набор формы Кокориным. Вечная проблема «Спартака» — неумение выжимать максимум из статусных игроков, которых он вырывает в борьбе на трансферном рынке. Ранее так было и с Широковым, и с Ерёменко, и много с кем ещё. Нужно уметь находить общий язык с действительно сильными футболистами, заражать их общей целью и мотивировать, а не объявлять внутреннюю войну через пару месяцев. Кокорин по своему потенциалу – очевидный помощник для команды. Но почему-то в «Спартаке» он не заиграл даже на 30% от того, что демонстрировал в «Сочи»;

— возвращение после травмы Глушенкова. По идее, талантливый молодой игрок ещё должен успеть сыграть в текущем сезоне. В форме образца прошлого сезона это большое подспорье;

— набор формы Мозесом. Нигериец был тяжеловат осенью, плохо работал в обороне – и весной, если он действительно хочет наработать на полноценный большой контракт, ему нужно прибавлять;

— трансфер опорника с умением двигать мяч (Крал на эту роль не годится) улучшит структуру «Спартака». Кстати, пик игры красно-белых в августе и сентябре пришёлся на отличную форму Умярова – его единственного можно назвать профильным глубинным диспетчером. Крала же стоит поднять повыше, пусть бегает, покрывает пространство и заполняет зоны в финальной трети.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Можно ли всё это сделать при Тедеско? Убеждён, что да. И наверняка станет лучше. Когда вам говорят, что при немецком тренере «Спартак» только и бьёт вперед на форвардов (я такое слышу достаточно часто), не верьте, это полная ерунда. Красно-белые наоборот авантюрно пытаются разыгрывать мяч от своих ворот и постоянно привозят моменты.

Причина №3. Новый тренер – это новая философия. А философию проблематично менять посреди сезона

Здесь всё описано в первой части. Добавлю лишь, что не так-то просто найти тренера с реально имеющейся философией. В России, например, таких не так уж и много. А если она и имеется, то: а) как быстро специалист сможет её внедрить? б) хватит ли для этого зимних сборов, а если не хватит, что нужно ли жертвовать концовкой сезона ради очередных призрачных надежд?

«Спартак» уже жертвовал сезоном – прошлым, когда прямо на старте чемпионата распродал весь основной состав и набрал новых молодых игроков вне трансферной стратегии. Кто-то приходил по рекомендациям Кононова, кто-то вместе с новым генеральным директором Цорном, кто-то – по личной инициативе Федуна. А потом ещё и пришлось менять тренера.

Итог мы увидели. И таких сезонов было при Федуне уже немало. Кстати, тому же Тедеско не удалось за первые сборы привить свою философию — улучшения в футболе наметились только к концу лета.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Причина №4. Новому тренеру наверняка потребуются новые футболисты. А зимний рынок – слишком дорогой

Если даже в «Спартак» удастся вызволить условного Кике Сетьена, то сколько ему футболистов потребуется под прививание фирменного стиля? Подозреваю, что он сразу же поставит крест на четырёх-пяти игроках. Брать взамен сразу же новых исполнителей высокого уровня? В зимнее трансферное окно это слишком проблематично. Зимой, с нерешёнными задачами и посреди сезона, крутых и нужных футболистов из клубов если и отпускают, то только за ОЧЕНЬ большие деньги. Обычно избавляются от тех, кто не сильно нужен. Среди них тоже бывают полезные экземпляры, но выбор слишком ограничен.

Масштабную трансферную кампанию «Спартаку» лучше планировать на лето.

Причина №5. Нет явных причин, по которым «Спартак» и Тедеско сейчас несовместимы. Главное – найти мотивацию

Имелись явные причины, по которым, например, невозможно было представить продолжение союза Карреры и «Спартака»: тренер испортил отношения с одними игроками, в глазах других перестал быть авторитетом, плюс то же самое наблюдалось между ним и персоналом. А руководство клуба вообще не понимало, что происходит, и погрязло в интригах.

Сложно было представить и сохранение должности за Кононовым: проваливший все задачи тренер эмоционально поплыл, начал метаться (то атакующий футбол и прессинг, то скучная игра на результат), перестал отвечать за свои слова и в итоге угодил в затяжную серию поражений.

Есть ли настолько мрачная предыстория у Тедеско? С коллективом у него нормальные отношения, игрокам с ним комфортно, конфликтов нет – даже с теми, кто мало играет. Проблемы в результатах пока не критические, «Спартак» держится вверху, одерживает время от времени победы даже при невзрачной игре.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Главный вопрос касается мотивации. Но и её, если вдуматься, можно легко найти внутри себя. Ведь этот финишный отрезок сезона станет его визитной карточкой и, вероятно, определит следующего работодателя. В конце концов, психологически Доменико наоборот должно стать проще. В истории мирового футбола есть немало примеров, когда команды в таких же ситуациях добивались потрясающих результатов.