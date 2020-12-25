«Спартак» не смог найти замену Тедеско. Почему все топ-тренеры отказались?

«Спартак» неожиданно объявил, что Доменико Тедеско отработает свой контракт до конца, хотя все были уверены в обратном.

«Спартак» оставил Тедеско до конца сезона. Этот неочевидный ход вполне может сработать Все думали, что Доменико уйдёт уже зимой. Но кто тогда пришёл бы вместо него? И стало бы лучше?

«Красно-белые! В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера «Спартака» и именами возможных кандидатов на эту роль. В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года. Верим, что этот период станет ещё одной успешной страницей в истории нашего клуба. Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждём его скорейшего возвращения в «Спартак», — сообщается на официальном сайте клуба.

Сам же Тедеско тоже отреагировал на заявление красно-белых. «Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!» — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

За время, прошедшее после заявления Тедеско о том, что он намерен уйти, хватало новостей о заинтересованности «Спартака» в различных европейских тренерах. Разбираемся, что из этого правда.

Леонарду Жардим

По нашей информации, Жардим какое-то время являлся главным кандидатом на руководство «Спартака». К тренеру был очень большой интерес, а помогал со всем этим бывший руководитель «Монако» Вадим Васильев. Сложность была в условиях – португалец запросил зарплату около 6 млн евро. Видимо, это и стало препятствием в переговорах с бывшим тренером «Монако».

«Спартак» договаривается с Жардимом. Это роскошный вариант, и вот почему Просто другой уровень по сравнению с Лаудрупом и Якином.

Согласно нашим источникам, были контакты и с бывшим тренером «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Но испанец почти сразу ответил отказом, поэтому переговоры закончились, так и не начавшись.

Кике Сетьен

Почти моментально пошли слухи о назначении Кике Сетьена. Всё дело в том, что у Сетьена хорошие отношения со спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым. А ещё Сетьен уже работал в России – тренировал сборную России по пляжному футболу. СМИ сообщали, что Кике был приоритетной кандидатурой Попова, но, видимо, что-то не срослось.

Роберто де Дзерби

Нынешний главный тренер «Сассуоло» был кандидатурой друга семьи Федуна Франко Камоцци. По сообщениям СМИ, Камоцци предложил де Дзерби уже на следующий день после заявления Тедеско. Коллеги отмечали, что «Сассуоло» был готов отпустить тренера за отступные, но итальянец ответил отказом.