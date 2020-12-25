Забил главный гол России на Евро и уехал в США. Как сложилась судьба Торбинского

Бронза на Евро-2008 – главное достижение нашей сборной в современной истории. И так по-разному сложились судьбы у героев того турнира. В большом футболе до сих пор остаются лишь трое – Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Олег Иванов. Все остальные завершили карьеру: Дмитрий Сычёв теперь блогер, Владимир Быстров и Андрей Аршавин пробуют себя в роли экспертов на телевидении. Кто-то стал тренером, как, например, Сергей Игнашевич или Сергей Семак.

Но самый неожиданный твист случился в жизни Дмитрия Торбинского. Автор решающего гола в четвертьфинале с голландцами переехал с семьёй в США. Вспоминаем карьеру Торбинского и рассказываем, чем он занимается сейчас.

Мини-футбол, Романцев и Лига чемпионов

Дмитрий является уроженцем Норильска, одного из самых холодных городов страны. Прямо сейчас температура там составляет -37°С. Казалось бы, Крайний Север – не лучшее место для футбола. Но это лишь в классическом его понимании. Особой популярностью в Норильске пользуется мини-футбол. Играл в него и юный Торбинский. «Впереди – большое будущее», – говорил про Дмитрия его первый тренер Леонид Гаврилов.

В 12 лет Торбинский попал на просмотр в «Спартак», где сразу же впечатлил всех своей техникой, свойственной выходцам из мини-футбола. «Дима появился у нас весной 1996-го, – вспоминал Евгений Викторович Воробьёв, работавший тогда тренером в спартаковской СДЮШОР. – Он был совсем мал росточком, но произвёл на меня большое впечатление: приехал хорошо обученным, имел взрывную скорость». При этом Торбинский серьёзно уступал ровесникам в физической мощи, но Воробьёв почувствовал, что парнишка «настоящий боец» и взял его в «Спартак».

Уже в 18 лет Дмитрий получил шанс в первой команде. Олег Романцев выпустил его в ряде матчей чемпионата страны, а чуть позже – и в Лиге чемпионов! Торбинский отсутствовал в заявке «Спартака» на турнир, но являлся воспитанником клуба и мог быть дозаявлен в любой момент. Дмитрий дважды выходил на замену – сначала во встрече с «Ливерпулем», а потом и с «Базелем».

Выступление красно-белых в том розыгрыше Лиги чемпионов оказалось провальным: 6 поражений в 6 матчах с разницей мячей 1-18. Однако сам Дмитрий с теплотой вспоминает свой дебют в еврокубках. «Я тогда даже мечтать об этом не мог! Такие матчи не забываются», – признался в 2008 году Торбинский.

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«Кресты», Черчесов и уход из «Спартака»

К 20 годам Дмитрий успел дважды порвать крестообразные связки колена. Карьера, что так хорошо начиналась, могла оборваться на самом её взлёте. Помогла Торбинскому вера: неоднократно он ходил в церковь и общался с батюшкой, просил напутствия. «Он сказал мне, что надо терпеть и продолжать работать», – сказал Дмитрий в интервью «СЭ».

На сезон Торбинский уходил в аренду. Вернувшись в «Спартак», Дмитрий постепенно закрепился в стартовом составе. Прорыв случился в сезоне-2007, когда красно-белые всерьёз боролись за чемпионство. Команду вёл за собой именно Торбинский: 24 матча, 3 гола и 7 результативных передач.

К 28-му туру «Спартак» шёл вровень с «Зенитом», опережая тех по дополнительным показателям. Однако в самый неподходящий момент Дмитрий разгневал Станислава Черчесова, который тогда был главным тренером красно-белых. «Димка проспал, опоздал на предматчевую установку, – вспоминал Роман Павлюченко. – Всего на 30 секунд. Мы как раз сели, Черчесов начал фишки двигать. Он зашёл, извинился за опоздание. Станислав Саламович назвал состав, а Торбинского в нём нет. Понятно, что опоздал, но, блин, до конца сезона два тура! Димка тогда играл хорошо, форму такую набрал: и отдавал, и забивал сам, проявлял себя как лидер. Без него вся цепочка сломалась».

Торбинский оказался вне заявки на матч с «Сатурном». «Спартак» без него оступился, сыграв вничью с подмосковной командой (0:0). Благодаря этому «Зенит» вырвался вперёд и лидерства уже не упустил. «Решение по Торбинскому – боль души, – признался Владимир Шевченко, в ту пору пресс-атташе «Спартака». – Да гаркни ты на него, оштрафуй, но возьми с собой на главный матч сезона! Лучшего игрока команды на тот момент!.. Это самое глупое решение, что я когда-либо видел в футболе. Так выстрелить себе в ногу – это надо уметь. Ужасно то, что Черчесов выстрелил из гранатомёта, и осколками ранил миллионы болельщиков красно-белых».

По окончании сезона истекал контракт Торбинского с клубом. Договориться стороны так и не смогли – Дмитрий уходил из «Спартака» со скандалом. Руководство красно-белых считало, что игрок требует слишком большую прибавку к зарплате. По данным «СЭ», клуб предлагал Торбинскому соглашение на 250 тыс. долларов в год. Для сравнения зарплата Андрея Аршавина в «Зените» тогда составляла 300 тыс. долларов – но только в месяц.

В последних матчах за «Спартак» Дмитрия освистывали фанаты красно-белых. «Все говорят, что я «рвач», погнался за деньгами. Но я себя рвачом не считаю. Думаю, что отношение клуба к тебе выражается, в том числе, и в твоих финансовых условиях. Меня в «Спартаке» не ценили вообще», – объяснил свой уход из клуба Торбинский. При этом существует версия, что Дмитрий якобы договорился с «Локомотивом» ещё в апреле – задолго до того, как его контракт со «Спартаком» бы истёк.

Фото: РИА Новости

«Локомотив», поездка на Евро и поздний этап карьеры

В составе «железнодорожников» Торбинский провёл пять сезонов. Наиболее удачным вышел второй год пребывания в «Локомотиве» (17 матчей, 1 гол, 6 ассистов), но помешали проблемы со здоровьем. Мелкие травмы преследовали Дмитрия, не позволяя ему стабильно играть на высоком уровне.

Главный успех в карьере Торбинского случился всё-таки не в клубе, а в сборной России. В составе национальной команды он отправился на Евро-2008. Там Дмитрий, как оказалось позже, сыграет важнейшую роль в победе в матче со сборной Нидерландов. Выйдя на замену, Торбинский в дополнительное время забил решающий мяч, который и позволил нашей команде выйти в полуфинал турнира. Уже после этого Андрей Аршавин добил голландцев, отправив мяч между ног Эдвину ван дер Сару.

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В послужном списке Дмитрия всего один трофей – Кубок России-2003, выигранный вместе со «Спартаком». Ни в «Локомотиве», ни в каком-либо другом клубе Торбинский больше не смог добраться до трофея. С 2013 по 2019 годы Дмитрий сменил шесть команд: «Рубин», «Ростов», «Краснодар», кипрский «Пафос», «Балтика» и «Енисей». Помимо этого, Торбинский был в составе сборной на Евро-2016. К тому времени он не вызывался в национальную команду почти четыре года.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Где сейчас Дмитрий Торбинский

В 2020 году Торбинский официально завершил карьеру. Незадолго до этого он вместе со своей семьёй перебрался в США. «В первый раз задумались о переезде в 2017 году. От обсуждения до реальных действий прошло несколько месяцев. Потом уже начали собирать документы, а в октябре 2018 года подали их», – признался Дмитрий в ходе прямого эфира с Марией Командной в «Инстаграме».

При этом Торбинский не знал английского языка. Учит до сих пор: по фильмам, книгам, общению с местными жителями. Семья Дмитрия поселилась в Майами – там у них своя квартира. «Нам с тремя детьми в квартире тесновато, поэтому на днях сняли дом, – сказал Торбинский в апреле 2020 года в интервью «СЭ». – Большая территория, бассейн, лужайка. В общем, есть где развернуться».

В США Дмитрию предложили стать тренером. Торбинский даже планирует со временем открыть собственную академию, а пока трудится в клубе «Майами Юнайтед», где тренирует молодёжную команду. «Здесь я чувствую себя более защищённым, – объяснил свой переезд Дмитрий. – И политика тут ни при чём. Мы просто хотели пожить в другой стране».