У США растёт поколение топ-игроков. У нас так же не получится: кое-что мешает

Колоссальный бум европейского футбола в США долгое время оставался коммерческим, маркетинговым и каким угодно ещё – но только не игровым. MLS несмотря на обилие звёзд и великолепный пиар остаётся типичной провинциальной лигой, где Карлос Вела, чьим пиком был добротный (но не более) «Реал Сосьедад», становится главной звездой и поражает воображение статистикой. 47 голов и голевых передач в 33 матчах – показатель, который говорит одновременно о невероятной крутости Велы, но и о лиге тоже. А сборная США по-прежнему не может прорваться в топ-20 рейтинга ФИФА. Но скоро это может измениться – если не уровень лиги, то хотя бы сборной.

Многие американцы сейчас уезжают в европейские клубы ещё до того, как дебютируют во взрослом футболе. Таким примеров наберётся больше десятка, но я приведу только несколько самых ярких.

Юнус Муса родился в Нью-Йорке, в 10 лет попал в академию «Арсенала», играл там до 2019-го, а сейчас, когда ему только исполнилось 18, начал появляться в основе «Валенсии». Джош Сарджент попал в «Вердер» в 17 лет, профессиональный контракт подписал через год, а ещё через полгода заключил новый, долгосрочный. Сейчас ему 20, в ноябре «Вердер» отобрал очки у «Баварии», Сарджент отдал голевой пас.

Джованни Рейна прошёл школу «Нью-Йорк Сити» — франшизы, которая включает и «Манчестер Сити» и установила высокие стандарты обучения молодых игроков. В 17 лет он переехал в Европу – но не в академию «Сити», а в «Боруссию», где сразу стал получать место в основе. 4-го февраля он стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги – и вы только посмотрите на этот гол.

Сержиньо Дест родился в Голландии в смешанной семье (отец – американец) и выбрал сборную США, но учился играть в футбол в академиях «Алмера», а потом «Аякса». В 20 лет он играет в основе «Барселоны» и не то чтобы жжёт, но точно справляется не хуже Нелсона Семеду.

Наконец-то отличный трансфер «Барселоны»! Дест вместо Семеду – похоже на идеальную сделку Чем Дест лучше Семеду.

Кристиан Пулишич до 17 лет играл в командах под эгидой Академии развития футбола в США (U.S. Soccer Development Academy) – организации, которая управляла десятками соревнований и сотней команд (Академия закрылась в 2020 году из-за финансовых проблем, вызванных пандемией). В 17 он переехал в Дортмунд и стал выступать за молодёжку «Боруссии», но так здорово проявил себя, что уже через полгода попал в основную команду.

Уэстон Маккенни в детстве жил попеременно в Техасе и в Кайзерслаутерне, потом попал в школу «Далласа», но поскольку у клуба не было полноценной структуры молодёжных команд, в 19 лет снова перебрался в Германию – в молодёжку «Шальке». Сейчас Уэстону 22, он в основе «Ювентуса», а в «Далласе» были так впечатлены его уходом и дальнейшим прогрессом, что создали молодёжную команду. Это важный признак: местные клубы в США не заинтересованы в том, чтобы отпускать игроков. Но сами игроки предпочитают оказываться в Европе как можно раньше. Пожалуй, это ключевой момент.

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Европейские школы и академии – лучшие в мире, с самыми современными методиками развития игроков. Но дело даже не в этом. Дело в деньгах. Именно деньги – главная причина того, что лучшие из молодых американских футболистов едут в Европу как можно раньше.

Средняя зарплата игрока клуба MLS – 500 тыс. долларов в год. Это много: перед пандемией средний годовой доход мужчин в США составлял около 60 тыс. долларов (нас интересует именно доход мужчин-американцев, потому что у женщин он на 10 тыс. меньше). То есть, играя в высшей лиге соккера, можно получить зарплату в 8-10 раз выше медианной. Действительно много – но только в Европе можно получить зарплату в 100 раз выше медианной. Правда, для этого многое должно сойтись. Но если сойдётся, то на уровне звезды европейского футбола и уровень заработка в разы выше, чем в США. Поэтому и в финансовом плане переезд для американцев тоже выглядит заманчиво.

Поколение, о котором идёт речь, ещё ничего не добилось. И не могло: ему всего 20 лет. Тайлеру Адамсу из «Лейпцига» — 21, Энтони Робинсону из «Фулхэма» — 23, Крису Ричардсу из «Баварии» — 20. Но они все сделали шаг, после которого проиграть уже невозможно. Они уже получают этот опыт игры в самых сильных лигах (а иногда и в самых сильных клубах), уникальный для футболистов из США. Он пригодится в ближайшие годы во время турниров сборных, но и в долгосрочной перспективе, потому что кто-то из них со временем обязательно вернётся в США со всем накопленным багажом.

Пример молодых американцев – универсальный, его можно применить почти к любой периферийной футбольной стране. К любой, но не к России. В России все чуть-чуть по-другому.

Всё решают деньги

Из 10 игроков из США, которых портал Transfermarkt оценивает дороже всего, только один играет в США. Из 10 игроков из России, которых портал Transfermarkt оценивает дороже всего, только один играет не в России. И это не случайность.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Причины очевидны настолько, что о них даже неловко говорить. Но я скажу очень коротко и парой цифр.

По данным Росстата средняя зарплата в России перед пандемией составляла 49 тыс. рублей в месяц. В пересчёте на доллары и за год – меньше девяти тыс. долларов. Что касается медианной зарплаты футболистов РПЛ, то официальных данных на этот счёт нет – большинство наших клубов тщательно оберегает эту информацию (ещё одно отличие от топ-лиг). По данным международной компании Sport Intelligence в 2018 году российская Премьер-Лига была шестой в Европе по средней зарплате футболиста: 920 тыс. долларов в год. Согласно источникам журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, перед пандемией медианная зарплата в РПЛ приближалась к полутора миллионам долларов в год.

Сравните: средняя зарплата игрока MLS превосходит среднюю зарплату по стране в 9 раз. А в РПЛ – в 150 раз. И даже если взять промежуточное значение между инсайдерской информацией за 2019 год и цифрами компании Sport Intelligence от 2018-го – всё равно больше в 100 раз. Для среднестатистического игрока с российским паспортом закрепиться в основе «Зенита» или «Локомотива» или «Спартака» — это как для среднестатистического американца закрепиться не в «Нью-Йорк Сити» и «Далласе», и даже не в «Брайтоне» и «Шальке», а в основе «Реала» и «ПСЖ».

Проблема медианной зарплаты в том, что она условна – всё решают пиковые показатели. В «Роторе» и «Тамбове» зарплата может быть и в 10 раз меньше, чем в «Спартаке» и «Зените». Но это неважно: пика можно достичь, не покидая лигу. Талантливые игроки с российским паспортом разлетаются по нашим топ-клубам быстрее, чем те успевают понять, зачем.

Можно много говорить о проблемах адаптации – они реальны, игрокам из США проще адаптироваться в Европе, чем игрокам из России. Дело и в языке, и в общих социальных нормах (сравните отношение к BLM). То есть даже при равной финансовой мотивации ехать в Европу отсюда труднее. Но ведь и мотивация слишком не равна.

Я знаю, что тема завышенных зарплат в РПЛ всех достала и никого не удивит. Тем более что застарелая проблема вызывает эффект замыливания глаз – на неё перестаёшь обращать внимание. Но может быть хотя бы тот факт, что уже целое поколение молодых американцев уехало из самой богатой страны мира в Европу, заставит взглянуть на ситуацию еще раз? Если футболисты уезжают даже из США, чтобы получать больше, то почему футболисты из России настолько богаты, что им это не нужно? Если в России средняя зарплата по стране в шесть раз меньше американской, то почему наши футболисты зарабатывают настолько больше?

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