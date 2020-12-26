Чалов заговорил. «Интервью Черчесова не влияет на работу. В сборной играю за честь страны»

2020 год для Фёдора Чалова получился неоднозначным: голы и результативные передачи сменялись критикой и мощным давлением, а после нового вызова в сборную появилось нашумевшее интервью Станислава Черчесова. Мы поговорили с форвардом ЦСКА о его роли в команде и важности психологии, расспросили о новом контракте и планах на отпуск. А начали с недавнего хет-трика в ворота «Ростова», которым Чалов свой 2020-й и закончил.

— Первый гол в ворота «Ростова» отпраздновал очень эмоционально. Накипело?

— Много времени не забивал, поэтому в каком-то смысле выдохнул. Хотя тогда я больше радовался тому, что вывел команду вперёд – мы давно не выигрывали. Понятно, что я нападающий и хочу забивать в каждом матче. Но победа ЦСКА – это важнее.



— У тебя получился идеальный хет-трик: левой ногой, правой ногой, головой. Залетело всё, что не залетало раньше?

— Не согласен, что всё залетело. Было ещё два момента в первом тайме и один хороший во втором – мог забить и шесть. Но рад, что всё так получилось. Ребята мне очень сильно помогли. Второй гол в пустые – это вообще мечта для нападающего, такие бы в каждой игре. А по поводу классического хет-трика: друг спрашивал, было ли до этого такое. Я пытался вспомнить – может быть, в школе. В официальных матчах точно впервые. Забить три на таком уровне много для меня значит.



— Дивеев говорил, что в матче с «Ростовом» как никогда ощущал, что на поле у ЦСКА была именно команда. В матчах до этого её не было?

— Может, Дивею так показалось. В ЦСКА всегда хорошая атмосфера. Можем друг другу напихать, но только в игровом плане. Если кто-то не прав, ему об этом обязательно скажут.

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— Мяч после хет-трика забрал?

— Да, все ребята подписали, кто-то даже с юмором. Некоторые смотрят экспертов по ТВ: я так понимаю, Быстров недавно говорил, что мне нужно больше тренироваться. Баха написал: «Привет Володьке». Посмеялись. Парни выставили «сториз» после моего хет-трика? Приятно, когда тебя поддерживают. Они понимают, что иногда не идёт – это футбол. Но на тренировках всё-таки видят во мне перспективного игрока, ха-ха. Мы хорошо общаемся со всеми.

Фото: pfc-cska.com

— 2020 — самый тяжёлый год в карьере?

— Непростой, да. Карантин, потом две недели мы готовились – понятно, что нормально не подойдёшь к играм, а через 10 дней после окончания сезона начали новый. Футболисты, конечно, больше любят играть, чем тренироваться, но иногда надо и восстанавливаться. Многочисленные травмы это только доказывают. Под конец хотелось хотя бы вспомнить, что такое просто побыть дома с семьёй. В этом году постоянные выезды, заезды, матчи. В таком графике отключаешь телефон, все приложения – не читаешь и не смотришь ничего.



— Какие планы на отпуск?

— Несколько дней провёл в Германии — плановое обследование. Новый год встречу традиционно на даче со всей семьёй. Уже съездил туда на пару дней после «Ростова». Гуляли с братом, мяч пинали. Это не футбол, а просто любовь к мячу – от этого не устаешь. Я вспомнил видео, как Марсело останавливает мяч спиной. Мы с Даней подумали: «Давай челлендж замутим, ха-ха». У меня со второй попытки получилось. А Дане я первый раз покатил – он сделал что-то нереальное, но это никто не заснял. На камеру получилось остановить уже с десятого дубля.



— Почему всё-таки не Мальдивы?

— Насчёт этого ещё посмотрим. Сейчас восстановление на первом месте. Организм в таком состоянии, что это важнее. Летом я пропустил какое-то время из-за колена, но когда ты возвращаешься в общую группу, ты же не можешь работать вполсилы. Ты или пашешь как все, или нет.

О семиматчевой серии без побед и провале в Европе

— ЦСКА уходит на перерыв на втором месте, в четырёх очка от «Зенита». Доволен? Или с учётом календаря могли уходить на первом?

— От себя всегда требую максимума. Хочется побеждать в каждой игре. Но я понимаю, что футбол непредсказуем. До паузы на сборные мы выигрывали, всё было отлично, всё получалось. Потом пошли травмы, плюс после сборных многим тяжело перестраиваться. Поэтому второе место, но хотелось бы большего. Впереди месяц нормальной подготовки. Надеюсь, весной будем двигаться без таких перепадов. Мы верим в свои силы – можем достичь любой цели в этом сезоне.



— Семь матчей не выигрывали. Настроение было так себе?

— Конечно, это накапливается. Ребята ходили хмурые – проигрывать никто не любит. Кто-то начинает копаться в себе, в других. В этот момент как раз надо абстрагироваться и делать то, что раньше, когда всё было хорошо. Почему так происходило, мне сложно ответить. Бывает, что просто не везёт, не фарт. В той же Лиге Европы были моменты, но не получалось забить. Претензий к команде у меня нет – каждый делал то, что от него зависит. Возможно, могли набирать больше очков. Но вышло так — виноватых здесь искать не хочу.



— У команды пропала уверенность? С «Уралом» казалось, что ЦСКА в концовке обязательно пропустит.

— С «Уралом» я вышел уже по ходу игры. Нам нужно было придержать мяч, играть попроще. Но мы подумали, что раз соперник в меньшинстве, то сможем забить им два, три, четыре гола для болельщиков. Именно в такие моменты надо играть с более холодной головой.



— Два года подряд выступление в Лиге Европы провальное. В прошлом сезоне это оправдывалось молодостью и короткой скамейкой. В этом все ждали прорыва, но снова четвёртое место. Это наш уровень?

— Не согласен, что это наш уровень. По игре уступили только в последнем матче с Загребом, куда не полетели некоторые наши футболисты. Дома с «Динамо» и «Фейеноордом» выглядели достойно. Но в футболе главное – счёт на табло, а не то, как ты играешь.

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О Гончаренко и переходе в Европу

— О Гончаренко было много разговоров. Он вам говорил, чтобы вы не обращали внимание на слухи об отставке? В команде обсуждали?

— Во время восстановительной тренировки перед «Ростовом» Виктор Михалыч сказал: «Сейчас вокруг нас слухи, много всего крутится. Давайте будем заниматься своим делом. Не читайте прессу, а просто готовьтесь к игре».

Если Гончаренко остался в ЦСКА, то у него только 5 месяцев. Место ниже второго – приговор Это его последний шанс. Больше времени никто не даст.

— Кстати, летний отъезд Гончаренко в Минск после матча с «Зенитом» был стрессом для тебя? Тренер уехал, подал в отставку, потом вернулся. Не самая обычная ситуация.

— Для меня это не стресс – не знаю, как для других ребят. Я готовился к матчу с «Динамо». Тренер тренером, но команда должна играть и показывать футбол. Тренерский штаб собрал в команде таких игроков, что мы должны добиваться результата в каждом матче.



— Когда Гончаренко вернулся, он извинился?

— Все и так понимали, что после крупного поражения многие могли сказать что-то на эмоциях. Всё, что происходит в раздевалке, там и остаётся. Когда Гончаренко уехал, мы просто ждали решения руководства.



— Недавно ты подписал новый контракт до 2024 года. С руководством долго общались?

— Нет. Я уже 14 лет в ЦСКА, воспитанник. Мы хорошо пообщались и пришли к выводу, что будем продлевать контракт. А дальше были переговоры уже с моим агентом.

— Планы играть в Европе остаются?

— Конечно. Контракт на это никак не повлияет — скорее, наоборот. То, что мне доверяют в ЦСКА — это ещё бóльшая ответственность.



— До сих пор многие считают, что Чалов всё ещё не отошёл от сорвавшегося перехода в АПЛ. У тебя это сидит в голове?

— Нет, конечно. Меня это, наоборот, мотивирует. Экспертам нужно что-то обсуждать – пусть это делают. Хочется больше работать, чтобы в следующий раз пришло уже не одно предложение, а гораздо больше. Чемпионаты из топ-5 – мечта детства. Но давайте отталкиваться от того, что есть.



— Как у тебя с английским? Ты ведь пост в «Инстаграме» о продлении контракта сделал на двух языках.

— Агент посоветовал постить на русском и на английском, чтобы международная аудитория меня тоже понимала. Для меня это не проблема. Разговорный английский у меня нормальный. С переговорами по деловым моментам уже сложнее. Но с ребятами в команде спокойно общаемся. В таком графике учу язык с помощью приложений в телефоне, стараюсь в полёте что-то отработать. Но лучший вариант – это общение, тем более сейчас у нас интернациональная команда, все дружные, примерно одного возраста.



— Да, а то помнится, как Влашич в начале карьеры в ЦСКА жаловался, что никто не говорит на английском. Сейчас лучше стало?

— Конечно. Сейчас и сам Влашич на русском уже лучше общается. Мы специально с ним на английском не говорили, чтобы он русский выучил, ха-ха. Если едешь в другую страну, надо обязательно учить местный язык.



— В ЦСКА все иностранцы говорят уже?

— Кроме Марио, ха-ха. Но Марио наш. Все уже учат, какие-то слова знают. Ребята стараются. Чиди Эджуке ещё недолго в команде, вот ему пока сложно. Хотя сейчас на съёмках пытался общаться. Адольфо Гайч тоже чуть-чуть учит, но пока больше говорит на английском.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О конкуренции с Гайчем и Шкуриным и психологии

— Раньше у тебя не было конкуренции в ЦСКА, сейчас есть и Гайч, и Шкурин. Тебе так сложнее, или это подстёгивает?

— Отношения с Адольфо и Ильёй хорошие. Я не рассматриваю это как конкуренцию и не думаю о том, что нужно по-любому выиграть борьбу у Гайча или Шкурина. Перед нами стоят большие задачи, времени обижаться ни на кого нет. Да, я хочу выходить в каждом матче и всегда ставлю себе задачу забить, помочь команде. Хочу играть за сборную, прогрессировать. Тренер уже решает, кто выйдет в конкретном матче. Если это даёт результат – никаких вопросов. Сегодня ты не попадаешь в старт – значит, в следующий раз должен выйти и сыграть в два раза лучше.



— Ты чувствуешь, что становишься лидером ЦСКА? Ведь после Марио, Акинфеева, Дзагоева и Щенникова ты следующий. Да и с капитанской повязкой уже выходил.

— Я об этом не задумывался. Понимаю, что ребята на меня рассчитывают. Всегда играю с душой и самоотдачей — этим и пытаюсь их мотивировать. Лидер – это не всегда тот, кто напихает или произнесёт мотивационную речь.



— Критики за последнее время было много. Но особенно всем запомнились два эпизода: промах с линии вратарской в Казани и момент в Загребе, когда пробил с нескольких метров прямо во вратаря. Что неправильно сделал в этих моментах?

— Для меня момент с «Рубином» не был 100%-м, он не такой простой, как кажется на первый взгляд. Всё происходило на скорости: если бы я начал перестраиваться под левую ногу, возможно, вообще не попал бы по мячу. Я так видел этот эпизод, и на тренировке в 10 подобных моментах сделал бы точно так же. Вот с «Ростовом» бы залетело.



В Загребе — да, это что-то невообразимое. Дай ещё 100 таких шансов — 99 забью. Бывают моменты, когда просто не идет. Такое вызывает только улыбку – не потому что мне всё равно, а из-за иронии ситуации. Я понимаю, что реально делаю всё возможное. Но так случается — это футбол.



— Дивеев назвал тебя самым рефлексирующим игроком ЦСКА. Ты действительно много загоняешься?

— Нет. Те, кто рядом со мной, переживают за меня больше, чем я сам. То, что я сильно загоняюсь, — это миф. Похоже на правду только для тех, кто меня не знает.



После каждой игры стараюсь не думать о футболе, и это не зависит от результата. Я анализирую неудачные моменты, но быстро переключаюсь. Не смотрю программы, не читаю чьи-то комментарии. Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже. Взять ту же игру с «Рубином»: я посмотрел этот эпизод, понял, что ещё 10 раз сыграл бы также. К себе вопросов нет. Если есть выходной, могу уехать на дачу и провести время с близкими — тогда прям вообще удаётся перезагрузиться.



— Нападающий – самая сложная позиция на поле?

— Уверен в этом. Здесь нужны железные нервы. Это одновременно и сложная, и очень классная позиция: да, тебя обсуждают, ты всегда на виду, но от тебя зависит и радость тех, кто болеет за команду. Мне нравится эта ответственность. Когда забиваешь, кайфа гораздо больше.



— В сезоне у тебя пять результативных передач помимо пяти голов. Тебе в подыгрыше удобнее?

— Всё по ситуации. С «Ростовом» играл больше на острие, всё-таки мне это ближе. Но в последних матчах иногда выходил на фланг. Работать в подыгрыше тоже нравится. Если на поле вижу, что в защите большая плотность, то опускаюсь на фланге пониже, чтобы освободить зону партнёрам. На этой позиции есть свои плюсы. Когда играю крайнего, вижу, как располагается линия защиты и полузащиты, лучше нахожу свободные зоны. Либо открываюсь за спину защитникам, либо получаю мяч между линиями, чтобы отдать решающий пас.



Я играю по своему чувству, инстинкту, так, как вижу игру. На теории всё невозможно объяснить — в игровых ситуациях всегда складывается по-разному. Это нельзя не учитывать.

Фото: РИА Новости

Об интервью с Черчесовым

— Ты смотрел интервью с Черчесовым?

— Нет, эфир не смотрел. Потом прочитал в интернете. Меня это не задело. У главного тренера своё мнение — если нужно, всё обсудим с ним без проблем. Но в медиа я это сейчас делать не буду.



— То есть, если в марте вызовут в сборную, то никаких проблем. Сразу едешь?

— Конечно. Я играю за честь страны, сборная — одна из главных моих целей на ближайшее время. Я буду делать всё для этого. На нашу работу это не влияет.



— От этой истории никак не абстрагировался?

— В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой ты готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой. Когда у тебя есть цели – чемпионство с ЦСКА и основа сборной, ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью с Черчесовым, и есть и сейчас. Я выхожу на поле и думаю, что могу сделать для своей команды.



— Почему тот сбор сборной вообще получился провальным?

— Было много новых ребят. Все понимают ответственность, выкладываются на 120%. Никто не хочет проигрывать – все прекрасно осознают, где находятся. У сербов тогда залетело всё. С Турцией, если бы не удаление… Две ошибки выбили команду из колеи, мы остались вдесятером, соперник этим воспользовался. Сербия и Турция — команды высокого уровня, там много топовых игроков. Но и нашу команду не стоит судить только по этим матчам. Впереди отбор на ЧМ 2022 и Евро – тогда и посмотрим.