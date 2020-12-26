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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером года, критика Жозе Моуринью

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп
Григорий Телингатер
Юрген Клопп уже изменил футбол. Это чувствуется даже по РПЛ
Лучший футбольный тренер 2020 года. Без вариантов.
Футбол / Англия 0
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Под Новый год все подводят итоги. В том числе футбольные. Например, тренером года признан Юрген Клопп – и по версии ФИФА, и по версии BBC, и по версии ESPN. Само собой, не обошлось без подколов Моуринью. Португалец пошутил, что «Баварии» нужно придумать ещё несколько турниров, и только тогда Флика признают тренером года. Это забавный троллинг, но не более.

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Да, «Ливерпуль» в это году вылетел уже в 1/8 финала Лиги чемпионов, но никто не проговаривал, что тренер года – это всегда тот, за кем осталась победа в ЛЧ. Клопп (в отличие от Флика) взял крепкую команду и сделал из неё суперклуб. Клуб, который стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Да и сейчас «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, несмотря на кадровый апокалипсис.

Хотя имеет значение не только место в таблице. Безусловно, результат – базовая составляющая, но не единственная. Есть ощущение, что имидж тоже влияет. И в этом плане Клопп действительно уникальный. Более особенный, чем тот тренер, который назвал себя особенным.

В АПЛ собраны сильнейшие тренеры мира. Лучший испанский тренер, лучший португальский тренер, лучший немецкий тренер. Тут еще можно пошутить, что лучший английский тренер. И пока Моуринью наезжает на всех подряд, Клопп своими высказываниями работает не на себя. Он рубится за то, что считает правильным. Заступается за футболистов, говоря и о графике матчей, и количестве замен. Заступается за своё представление о спорте, говоря: «не думаю, что это хороший день для футбола». Таков был ответ на вопрос о решении CAS отменить бан «Манчестер Сити» по поводу финансового fair play. Теперь вот Клопп заступился за 38-летнего Эдина Терзича, который временно исполняет обязанности главного тренера «Боруссии» Дортмунд. На днях Мехмет Шолль (бывший футболист «Баварии») раскритиковал Терзича. И вот что выдал Клопп: «Какие основания у Мехмета Шолля, чтобы судить тренеров? Это словно говорить о производстве автомобилей. Я об этом понятия не имею. Шолль нашёл своё призвание в том, чтобы критиковать молодых немецких тренеров. Он сам пытался тренировать, но не справился, а теперь рассуждает, будто ест мудрость ложками», – сказал Клопп в интервью Daily Mail.

Понятно, что у тренера «Ливерпуля» остаются тёплые чувства к предыдущему клубу, и он воспринимает нападки, как что-то личное, но точно так же Клопп поддерживает и прямых конкурентов. Того же Рэшфорда, когда он занимается благотворительностью. А своих Клопп может и резко одёргивать, если видит их неправоту. Это очень непохоже на других тренеров, которые держатся на стороне своей команды, а не своих убеждений.

Все упомянутое не делает Клоппа идеальным. Явно нет. До сих пор не верится, что он звонил посреди ночи Алексу Фергюсону, чтобы сообщить о чемпионстве «Ливерпуля». Не представляю, сколько нужно было выпить. Но при этом неоспоримо, что Клопп не просто добивается результата, но ещё и меняет среду вокруг себя. Мы даже в России чувствуем, насколько мощная аура у Клоппа. Она влияет непосредственно на РПЛ. Вот есть 22-летний хорват Никола Моро. Парень играл за «Динамо» Загреб, и все ждали, что он уедет в один из топ-5 чемпионатов Европы, а он этим летом оказался в «Динамо» Москва. Недавно Моро ответил на вопрос почему сделал такой неожиданный выбор: «То, что Бувач мне рассказал, изменило моё мышление, заставило всерьёз задуматься о переезде в Москву. Он рассказал, кто он и где был, хотя я и так знал о его опыте», – сказал Моро. Как вы догадались, речь идёт о Желько Буваче (заместителе гендира «Динамо»), который работал с Клоппом в «Майнце», «Боруссии» и «Ливерпуле».

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Юрген Клопп – человек системный. Он никогда не идёт работать в клуб на один-два сезона. Как правило, если с кем-то работает, то он становится более сильным и развитым в своём деле. Вероятно, за это его и не любит Крис Уайлдер и тот сумасшедший президент клуба 3-го английского дивизиона, который кричит, будто Клопп позорит себя.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Michael Regan/Getty Images

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