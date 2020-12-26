Юрген Клопп уже изменил футбол. Это чувствуется даже по РПЛ

Под Новый год все подводят итоги. В том числе футбольные. Например, тренером года признан Юрген Клопп – и по версии ФИФА, и по версии BBC, и по версии ESPN. Само собой, не обошлось без подколов Моуринью. Португалец пошутил, что «Баварии» нужно придумать ещё несколько турниров, и только тогда Флика признают тренером года. Это забавный троллинг, но не более.

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Да, «Ливерпуль» в это году вылетел уже в 1/8 финала Лиги чемпионов, но никто не проговаривал, что тренер года – это всегда тот, за кем осталась победа в ЛЧ. Клопп (в отличие от Флика) взял крепкую команду и сделал из неё суперклуб. Клуб, который стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Да и сейчас «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, несмотря на кадровый апокалипсис.



Хотя имеет значение не только место в таблице. Безусловно, результат – базовая составляющая, но не единственная. Есть ощущение, что имидж тоже влияет. И в этом плане Клопп действительно уникальный. Более особенный, чем тот тренер, который назвал себя особенным.

В АПЛ собраны сильнейшие тренеры мира. Лучший испанский тренер, лучший португальский тренер, лучший немецкий тренер. Тут еще можно пошутить, что лучший английский тренер. И пока Моуринью наезжает на всех подряд, Клопп своими высказываниями работает не на себя. Он рубится за то, что считает правильным. Заступается за футболистов, говоря и о графике матчей, и количестве замен. Заступается за своё представление о спорте, говоря: «не думаю, что это хороший день для футбола». Таков был ответ на вопрос о решении CAS отменить бан «Манчестер Сити» по поводу финансового fair play. Теперь вот Клопп заступился за 38-летнего Эдина Терзича, который временно исполняет обязанности главного тренера «Боруссии» Дортмунд. На днях Мехмет Шолль (бывший футболист «Баварии») раскритиковал Терзича. И вот что выдал Клопп: «Какие основания у Мехмета Шолля, чтобы судить тренеров? Это словно говорить о производстве автомобилей. Я об этом понятия не имею. Шолль нашёл своё призвание в том, чтобы критиковать молодых немецких тренеров. Он сам пытался тренировать, но не справился, а теперь рассуждает, будто ест мудрость ложками», – сказал Клопп в интервью Daily Mail.



Понятно, что у тренера «Ливерпуля» остаются тёплые чувства к предыдущему клубу, и он воспринимает нападки, как что-то личное, но точно так же Клопп поддерживает и прямых конкурентов. Того же Рэшфорда, когда он занимается благотворительностью. А своих Клопп может и резко одёргивать, если видит их неправоту. Это очень непохоже на других тренеров, которые держатся на стороне своей команды, а не своих убеждений.



Все упомянутое не делает Клоппа идеальным. Явно нет. До сих пор не верится, что он звонил посреди ночи Алексу Фергюсону, чтобы сообщить о чемпионстве «Ливерпуля». Не представляю, сколько нужно было выпить. Но при этом неоспоримо, что Клопп не просто добивается результата, но ещё и меняет среду вокруг себя. Мы даже в России чувствуем, насколько мощная аура у Клоппа. Она влияет непосредственно на РПЛ. Вот есть 22-летний хорват Никола Моро. Парень играл за «Динамо» Загреб, и все ждали, что он уедет в один из топ-5 чемпионатов Европы, а он этим летом оказался в «Динамо» Москва. Недавно Моро ответил на вопрос почему сделал такой неожиданный выбор: «То, что Бувач мне рассказал, изменило моё мышление, заставило всерьёз задуматься о переезде в Москву. Он рассказал, кто он и где был, хотя я и так знал о его опыте», – сказал Моро. Как вы догадались, речь идёт о Желько Буваче (заместителе гендира «Динамо»), который работал с Клоппом в «Майнце», «Боруссии» и «Ливерпуле».

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Юрген Клопп – человек системный. Он никогда не идёт работать в клуб на один-два сезона. Как правило, если с кем-то работает, то он становится более сильным и развитым в своём деле. Вероятно, за это его и не любит Крис Уайлдер и тот сумасшедший президент клуба 3-го английского дивизиона, который кричит, будто Клопп позорит себя.



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