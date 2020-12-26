Показалось, что «МЮ» затащил матч с «Лестером». Но так только показалось

«Лестер – «МЮ». Как много в этом звуке… Нет, конечно, мы не будем нырять в погреб 20-х, когда «Лисы» были куда покруче всяких там «дьяволов», но как не вспомнить 1963 год и финал Кубка Англии, в котором воскресшие Busby Babes намеревались завоевать свой первый трофей после Мюнхена, будь он проклят всюду, где помянут! Соперником «Манчестер Юнайтед» в том поединке выступил как раз «Лестер» и, надо отдать ему должное, проиграл практически вчистую – третий финал из трех в своей неизбалованной наградами и трофеями истории; будет и четвертый, но это уже другая, пусть тоже манчестерская история…

Чтобы упоминание о том главном в противостоянии двух клубов матче не было дежурным, сделаем примерно две оговорки.

Во-первых, именно тогда «МЮ» открыл для себя и английского футбола понятие «программируемый сливной бачок»: перед игрой с «Лестером» Мэтт Басби выставил против «Ноттингем Форест» пусть не абсолютно второй, но половинчатый состав. Влетели – 2:3, а эпохальное событие осталось незамеченным: вместо Бобби Чарльтона сыграл Деннис Уокер, первый темнокожий футболист в истории «МЮ». BLM!

Спустя пять дней «МЮ» обыграл «Лестер» – 3:1, и Басби убедился в действенности открытой им тактики, а тот матч с «лесниками» так и остался для Уокера единственным за «дьяволов». Вытеснить из основы Лоу, Беста или Чарльтона было непосильной задачей и для более мастеровитых игроков, нежели Уокер, которого, по свидетельству Имона Данфи, Басби вспоминал, только когда в раздевалке «МЮ» что-то пропадало – там ведь «этот ниггер»… Ребята, исторический факт, никакого расизма, только горькие сожаления! BLM!

Во-вторых, с какого-то бодуна противостоянием роз – Алой и Белой – принято считать поединки «МЮ» с «Лидсом». Ну ладно, не с бодуна, а из-за названия графств, повторяющих династии – Ланкастершир против Йоркшира. Но вспомните, кто был последним королем Англии из Йорков – перед тем как подлые Ланкастеры восторжествовали окончательно (парадокс тех войн 1460-87 гг. в том, что Йорки выиграли гораздо больше битв, но проиграли войну – этакая ганнибаловская классика жанра…)? Конечно, же Горбун – преданный ближайшими соратниками и оболганный официальной историей Ричард Третий, король-воин, завесу над биографией которого приоткрыл только 20-й век, вы не представляете, усилиями писателей-беллетристов! Обгадил Шекспир, отмыла Джозефина Тэй… Короче, именно в Лестере тайно похоронили погибшего битве при Босуорте в 1485 году короля, именно там издевались над его телом, именно там в 2012 году (!) целенаправленно отыскали его могилу и именно там он был торжественно перезахоронен в присутствии одного из своих прямых потомков – Бенедикта Камбербэтча. Кстати, никаким горбуном Ричард, конечно же, не был…

Так что Лестер это такая Белая роза, что белее не придумаешь! Мочи Ланкастеров, парни!

Случай, чтобы схватка между «МЮ» и «Лестером» имела отношение к битвам лидеров, а еще лучше – выступала одной из таковых, очень и очень редок. По нынешним-то временам команды примерно одного уровня, но то одна выпадет, то другая пропадет… И вот на тебе – вторая против третьей! Совершенно особенные ожидания, в том числе в наших глорихантерских/постсоветских краях, где болельщиков «МЮ», конечно же, намного больше, чем у «Лестера», хотя некая позитивная динамика в пользу «Лис» неизбежна.

Я не раз задавался вопросом – главред не даст соврать! – где располагался бы «МЮ», если б не удачное приобретение без малого годичной давности, то есть Бруну Фернандеш. Тут красиво было бы подтянуть Гарри Магуайра, за которого «МЮ» именно «Лестеру» отстегнул 80 млн. («лисы» отгрохали на эти деньги клубную базу), но он при всей своей значимости для команды Сульшера не так часто попадает в фокусы, в объективы и фокусы объективов. Равно как выход Линделёфа на позиции правого защитника вместо Ван-Биссаки – в принципе, врачи подняли многих, например, Варди, но Сёюнджу и Биссака отдыхали-нервничали. Хотя, мне кажется, что Биссаке прежде всего не могут простить «Лейпциг», больно уж навалял тогда молодой фуллбек…

Хроника поединка на «Кингз Пауэр» – сплошной Бруну. Как первая мировая война немыслима без позиционной войны с редкими атаками через спирали Бруно, так и матч нынешнего «МЮ» – без Фернандеша и его геометрических фигур. Судите сами.

Истекает вторая минута игры. Фернандеш набрасывает мячом на голову Рашфорду, рядом с тем никого, Маркус бьет выше.

23-я минута. Касание Бруно позволяет мячу прокатиться между защитниками, а Рашфорду – оказаться в одиночестве перед воротами и расправиться с Шмейхелем. BLM и бесплатные обеды школьникам из малоимущих семей!

31-я минута. Голевая атака «Лестера» начинается обрезкой Бруну. Нет, это не было голевой ошибкой, это не было даже грубой ошибкой, равно как момент Харви Барнса – по-настоящему опасным (максимум 0,1 xG). Но приложился игрок «Лестера» смачно – 1:1.

Четверть часа до конца тайма? У нас вагон времени – Бруно Фернандеш упускает два момента после прострела Марсьяля и подачи Мактоминея, а на 45+1-й минуте зарабатывает дурацкую желтую карточку, атаковав Джонни Эванса после свистка и помешав ему ввести мяч в игру.

Второй тайм – та же история. Что ни момент у «МЮ» – а один на один ребята на грани или за гранью офсайда выкатывались славно, у «Лестера» такого и близко не было (стреляли себе с флангов и – всё!), то пас Бруну.

Наконец, после выхода покорителя «Эвертона» Эдинсона Кавани сам Фернандеш открывается под гроссмейстерскую передачу уругвайца и второй раз выводит «МЮ» вперед. В принципе, должны были выигрывать – если б не рикошет от колена Туанзебе…

Только во втором ответном голе «Лестера» (о Варди! А как ляпнула оборона…) я не сумел отыскать следа Бруну – возможно, потому что незадолго до этого он едва не хватанул вторую желтую карточку за очередной фол на Джонни Эвансе и попритих. Почему суровый, чуть ли не любящий удалять Майк Дин пожалел португальца – ведь против удаления в подобной ситуации слова кривого бы никто не молвил? Если б на скамейке «МЮ» возвышался сэр Алекс, я бы не преминул ткнуть пальцем в ту сторону, но чтоб Уле… Нет, конечно. Скорее всего, даже на Дина подействовало патологически честное, наивное до беспредела выражение лица Бруну, которое у него по жизни, а в критические моменты обостряется до такой степени, что хочется обнять и пожалеть! Тьфу, черт, чуть не написал «приголубить», забыв, что этот глагол из числа безобидных и ласковых перебрался в отряд многозначительных.

В общем, такое вот «розовое» во всех смыслах (цвет карточки, противостояние роз), ничейный тон в смеси красного и синего приключился в центральном матче английской послерождественской субботы. Если же тон показался вам черным, тогда это какое-то Палермо.