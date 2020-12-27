Владелец «Спартака» вышел бы на лёд в паре с Заремой, а Карпин с Байрамяном.

Федун и Карпин на льду. Кто бы представлял наш футбол в телешоу «Ледниковый период»

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин предложил футболистам сборной России принять участие в популярном телешоу «Ледниковый период», где профессиональные фигуристы выступают вместе со звёздами шоу-бизнеса.

«Смотрю на чемпионку Европы и мира Машу Петрову — хороший международный уровень. Смотрю на Диму Сычёва — прекрасно катается, тоже международный уровень. И смотрю на сборную России по футболу. Международный уровень? Не сказал бы.

Может, всё-таки призвание футболистов — к нам, к «Ледниковому периоду», к фигурному катанию? Давайте всю сборную во главе с Дзюбой пригласим в «Ледниковый период», и это будет классно», — сказал Мишин во время очередного выпуска программы.

Мы услышали знаменитого тренера по фигурному катанию и составили десять пар, которые могли бы поучаствовать в телевизионном ледовом шоу «Первого канала».

Леонид Федун – Зарема Салихова

Ни для кого не секрет, что пассия владельца «Спартака» сильно влияет на дела, происходящие в клубе. Салихова стала часто появляться на матчах красно-белых вместе с Леонидом Федуном. Тем интереснее было бы понаблюдать за их катанием на льду.

Артём Дзюба – Сердар Азмун

В начале июля нападающие «Зенита» эффектно отметили чемпионство. В раздевалке после матча с «Краснодаром» (4:2) Дзюба взял Азмуна за шею и начал имитировать с ним половой акт, а защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович попытался отогнать российского форварда от иранца с помощью дезодоранта. На льду этот трюк выполнить было бы гораздо сложнее!

«Сочи» – «Зенит»

Многие считают, что матчи между «Сочи» и «Зенитом» заканчиваются игрой в поддавки. Но в «Ледниковом периоде» они бы устроили настоящее Ледовое побоище. Одна дуэль Заболотного и Дзюбы чего стоит!

Станислав Черчесов – Фёдор Чалов

В конце ноября главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов дал резонансное интервью телеканалу «Матч ТВ», в котором раскритиковал игру Фёдора Чалова и братьев Миранчуков.

«Давайте сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу», — сказал Черчесов.

Однако в интервью «Чемпионату» нападающий ЦСКА заявил, что Интервью Черчесова не повлияет на его работу, так как в сборной он играет за честь страны.

Чалов заговорил. «Интервью Черчесова не влияет на работу. В сборной играю за честь страны» Объяснил промахи по пустым воротам и высказался насчёт Гончаренко.

Доменико Тедеско – Дмитрий Бородин

В середине декабря в РПЛ во время матча между «Сочи» и «Спартаком» (1:0) произошёл расистский скандал. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско обвинил в расизме тренера «Сочи» Дмитрия Бородина, который, по словам немца, попросил его уехать из страны. Несмотря на все слухи, Тедеско остался в России и продолжит тренировать «Спартак» в следующем году.

Россия не заслужила Тедеско. В «расистской» истории «Сочи» и «Спартака» беда росфутбола Почему немецкого тренера красно-белых у нас не понимают и не любят.

Василий Кикнадзе – Ольга Смородская

Просьбы болельщиков «Локомотива» наконец-то услышали. Василий Кикнадзе покидает пост генерального директора «железнодорожников». Теперь у него есть достаточно свободного времени, чтобы составить пару экс-президенту «Локомотива» Ольге Смородской в «Ледниковом периоде». Против нее тоже сильно протестовали фаны «железнодорожников».

Юрий Сёмин – Анатолий Мещеряков

Вместе с Кикнадзе из «Локомотива» уходит глава совета директоров Анатолий Мещеряков, у которого случился конфликт с экс-главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым. Кстати, легенда «Локомотива» уже успел принять участие в ледовом шоу в качестве судьи.

Валерий Карпин – Хорен Байрамян

В конце ноября главный тренер «Ростова» заключил пари с полузащитником команды Хореном Байрамяном.

«Хорик и в начале сезона хорошо играл, но тогда не удавалось так забивать. Что касается споров и пари, то он должен забить в оставшихся матчах два мяча. Если он не забьёт, то ему придётся либо налысо стричься либо покраситься в яркий цвет», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

До конца этого года армянский футболист так и не забил ни одного гола, а это значит, что пари Карпину он проиграл. На лёд придётся выходить либо лысым, либо крашеным в яркий цвет.

Алексей Миранчук – Антон Миранчук

Братья Миранчуки создали мощную атакующую связку в «Локомотиве», но после отъезда Алексея в «Аталанту» брат Антон явно заскучал. Было бы интересно понаблюдать за тем, как бы они смотрелись в паре на льду!

Владимир Полуяхтов – Данил Полубояринов

Защитник «Крылья Советов» Владимир Полуяхтов и полузащитник «Волгаря» Данил Полубояринов составили бы классную пару в «Ледниковом периоде» только благодаря созвучию своих фамилий.

Судьи проекта

Алексей и Максим Матюнины, Алексей Еськов. В роли Татьяны Тарасовой Виктор Кашшаи.