«Арсенал» отвратительно проводит сезон. Но уже появился новый герой

Победив «Челси» в дерби, «Арсенал» прервал катастрофическую серию (семь туров без побед, две ничьих и пять поражений) и сравнялся по очкам с «Лидсом». Правда, у «Лидса» игра в запасе, а у «Бёрнли» — даже две, так что 14-е место, возможно не удастся сохранить надолго. Звучит жутковато, по тому, как складывались дела у Микеля Артеты, и одна победа, тем более в топ-матче – это достижение, которое не стоит недооценивать.

Если долго вглядываться в бездну, можно разглядеть «Арсенал». Почему всё так ужасно Кто виноват, что делать и другие классические вопросы.

Матч мог сложиться по-разному, счёт обусловлен скорее стечением обстоятельств, чем соотношением сил, но в любом случае такая игра как эта может дать команде ментальную устойчивость. И независимо от качества футбола одно решение Артеты точно можно назвать очень сильным: он выпустил в основе сразу трёх игроков от 20 лет и младше.

Эмил Смит Роу хорошо двигался без мяча, но на мяче действовал неуклюже, возможно, сказывалось волнение. Габриэл Мартинелли пару раз здорово помог в обороне, в атаке много рисковал и терял мяч, но мобильностью ломал линию защиты «Челси», а Букайо Сака на 57-й минуте убил игру третьим голом. И это отличный повод поговорить о нём.

После матча Сака со смехом сказал, что специально так ударил, потому что увидел, как Эдуар Менди вышел из ворот. Вы можете посмотреть удар и сами решить: верить ему или нет.

Другие футболисты не верят. Например, Джек Грилиш оперативно написал ему в «Твиттере»: «Ты такой забавный! Врун».

Его ценность гораздо выше, чем один гол, пусть даже настолько важный. Он выходил на поле за основу в 60 матчах – невероятно много для 19-летнего парня. Он дебютировал в 17 и сразу стал стабильно появляться в основе, а за два года сыграл на стольких позициях, что проще перечислить те, где он не играл: центральный защитник, опорник, центральный нападающий. Всё. Кстати, матч с «Челси» он провёл на правом фланге атаки. Фантастическая универсальность, но у неё есть объяснение.

«Арсенал» уволил Эмери ровно год назад. У Артеты результаты ещё хуже Но его увольнять не нужно.

Мелкий нахал

В молодёжной команде Сака начинал как левый фулбек, а потом стал вингером. Очень помогло, что его тренером был Фредрик Юнгберг, сам в прошлом игравший на этой позиции. Сака оказался требовательным учеником: у него вошло в привычку перед каждым матчем подходить к тренеру за дополнительным обсуждением своей роли на поле при каждом сценарии матча. Кстати, молодой игрок «Арсенала», который не понимал установки Унаи Эмери и просил их переводить – это как раз Сака. Одновременно в сборной Англии, где Сака успел поиграть за несколько возрастных групп, он продолжал быть крайним защитником. Поэтому, когда основу «Арсенала» захлестнула эпидемия травм, Букайо рассматривался как вариант сразу на несколько позиций.

На портале The Athletic осенью вышел материал, в котором о Букайо рассказали люди, знакомые с ним много лет: бывшие тренеры и учителя. Так вот, Нил Дьюснип, который был тренером Букайо в сборной, говорит, что независимо от позиции от мог протащить мяч на скорости или вовремя рвануть по флангу и открыться под пас на ход. Тренер команды до 19 лет Пол Симпсон объяснил, почему он не выпускал Букайо в атаку, хотя тот считал себя вингером: «Находясь в защите, он будет видеть всё поле». Это даёт одновременно опции для продвижения мяч и страховку для игрока, который иногда забывает посмотреть, что творится у него за спиной.

А вот ещё одна характеристика от экс-тренера, которая многое говорит о характере парня. Дьюснип объяснил, что Сака сочетает не по годам развитую самодисциплину и огромную уверенность в себе. «Он мелкий нахал — говорит тренер – когда я вижу, как он пробрасывает мяч между ног сопернику и подкалывает его за это, меня это совершенно не удивляет».

Букайо Сака в финале юношеского Кубка Англии, 27 апреля, 2018 года Фото: David Price/Getty Images

Тем не менее Саке вряд ли грозит звёздная болезнь. Необычную историю рассказал его бывший школьный учитель Майк Харви. Оказывается, Букайо до сих пор поддерживает связь со своими учителями. Когда его бывший классный руководитель объявил, что покидает школу, Сака пришёл на прощальную вечеринку. «Он невероятно прочно стоит на земле. Со времён школы парень совершенно не изменился», — говорит Харви, с которым футболист продолжает общаться.

Где он играет лучше всего

Наверное, именно умение прочно стоять на земле помогло игроку не потеряться на стольких позициях. Он очень умён и на 100% выполняет тренерскую установку – независимо от её детальности и сложности. В 19 лет Саке уже можно давать сложные задачи. Например, когда он подключается в атаку на позиции защитника, до дисциплинированно держит ширину поля и не стягивается к мячу. Он любит бить и с начала сезона наносит больше двух ударов за 90 минут (действительно много для юниора в команде, где есть Ляказетт, Пепе, Виллиан и Обамеянг), но на позиции фулбека как бы забывает о такой возможности и ограничивается качественными подачами в штрафную. Максимум – замыкает штангу, когда атака идёт с противоположного фланга. Кстати, именно так он забил «Шеффилду».

В роли вингера он играет по-другому: активно смещается в центр для удара или комбинаций. А в полузащите неожиданно открыл в себе умение взрывать темп матча и создавать опасные моменты за счёт тонких пасов. Плюс умение тащить мяч на дриблинге тоже решает. Он выделяется даже в неудачных матчах «Арсенала». Например, в игре с «Ман Сити» в АПЛ (0:1) у «Арсенала» в атаке мало что получалось – но Саки это не касается, он провёл сильную игру на индивидуальном уровне: четыре обводки (лучший на поле), три паса в штрафную, пас под удар, два удара.

В 19 лет игрок не может быть полностью сформировавшимся, поэтому главный вопрос насчёт потенциально главного героя «Арсенал» в этом сезоне выглядит так: а в каком направлении ему развиваться дальше? Сам Сака не скрывает, что видит себя левым вингером (он фанат Криштиану Роналду), но у Артеты столько проблем, что не исключено, что амбициями 19-летнего таланта придётся пожертвовать. Сака слишком универсален, его можно использовать слишком по-разному, ему помешать. Если оставлять его защитником, то совершенно точно придётся прокачивать прямые оборонительные навыки: Сака хорошо держит позицию, но плохо играет в единоборствах, поэтому его фланг остаётся источником постоянной потенциальной угрозы воротам «Арсенала». Если использовать его в центре полузащиты, откуда он своевременно разгоняет атаки и ещё более своевременно уходит на фланг, то теряются его главные качества: стартовый рывок, умные подачи и удары.

«Арсенал» очень плох. У Артеты не получается доминировать Но есть и хорошие новости.

У Саки действительно слишком много качеств вингера, чтобы этим пренебречь. Проблема только в том, что слева часто выходит Обамеянг плюс в «Арсенале» есть ещё четыре номинальных вингера, не считая самого Букайо. Кажется, что почистить состав зимой, дождаться возвращения Томаса Парти и перейти на 4-3-3, как давно хочет Артета – это оптимальное решение. А схема 3-4-3, в которой Букайо закрывает всю бровку – запасной вариант. Осталось реализовать.