100 лет назад женская команда установила рекорд. Спустя год девушкам запретили играть

Первая мировая стала самым масштабным на тот момент военным конфликтом в истории — еще никогда человечество не сталкивалось с таким размахом военных действий и количеством жертв. Четыре года кровопролитных боев также нанесли колоссальный удар по экономике основных стран-участниц, а труд гражданских уходил на нужды фронта. Так, в Великобритании после мобилизации мужчин за станками заводов сменили женщины. Они производили боеприпасы и даже получили прозвище «боевики».

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В 1915 году Футбольная ассоциация приостановила все мужские футбольные соревнования — Великобритания вела тяжелые бои на Западном фронте, что требовало массового привлечения человеческих ресурсов. На войну уходили в том числе и профессиональные спортсмены. В это время на заводах девушки организовывали свои футбольные команды, а матчи между ними постепенно вызвали интерес у соскучившейся по футболу публики.



Вскоре женские команды стали участвовать в благотворительных матчах — первая такая игра в Престоне собрала на трибунах 10 тысяч болельщиков в Рождество. Все вырученные средства (900 фунтов — по нынешним оценкам это 46 800 долларов) были направлены на нужды местного военного госпиталя.



Самой сильной женской английской командой того времени была сборная завода «Дик, Керр и компания», которая под руководством офисного работника Альфреда Франкланда обыграла мужскую команду рабочих завода. Именно девушки из «Дик, Керр» и вышли на поле «Дипдейла» в Престоне, где разнесли команду фабрики Арундела Култхарда со счетом 4:0.

Неожиданная популярность женского футбола вызвала позитивную реакцию властей, которые видели в благотворительных матчах не только ресурс для финансовой помощи, но и повод для повышения морального духа англичан. Один из английских болельщиков вспоминал в 1991 году: «Я ходил на эти матчи не потому что хотел посмотреть на девушках в шортах. Они просто играли красиво, и в то время я был очень рад увидеть качественный футбол».

В 1920 году, уже после окончания войны, «Дик, Керр» поучаствовали в первом международном женском турнире. Сильнейшая команда Парижа, возглавляемая Алисой Миллиат (известна тем, что долгое время боролась за включение женского спорта в программу Олимпийских игр), потерпела поражение со счетом 0:2. После этого девушки из «Дик, Керр» отправились в турне по городам Франции, где в общей сумме собрали на трибунах 62 тысячи зрителей.

Все доходы от матчей направлялись в Национальную ассоциацию демобилизованных солдат и матросов с ограниченными возможностями — многие мужчины вернулись с фронта инвалидами, поэтому благотворительные матчи продолжились и в послевоенное время. В том же году «Дик, Керр» сыграли первый вечерний женский матч в истории — это тоже произошло в Престоне, а Уинстон Черчилль дал личное разрешение на использование военных прожекторов на стадионе.

Фото: Gircke/Getty Images

Рождественский матч «Дик, Керр», сыгранный в Ливерпуле, стал рекордным по количеству зрителей. На трибунах «Гудисон Парк» собралось 53 тысячи зрителей. Рекорд держался почти сотню лет, пока в прошлом году женские «Атлетико» и «Барселона» не собрали в Мадриде 60 739 зрителей. Соперниками «Дик, Керр» стала команда «Сэйнт Хеленс», которая была разгромлена со счетом 4:0. Причем играли «Дик, Керр» без своей главной звезды, форварда Флорри Редфорд, которая опоздала на поезд в Ливерпуль.

Была собрана колоссальная сумма — 3115 фунтов, которые сейчас эквивалентны 248 830 долларам. Все эти деньги были направлены на благотворительность и помощь пострадавшим во время Первой мировой войны.

Но уже в 1921 году Футбольная ассоциация, которая лояльно относилась к женскому футболу в военное время, неожиданно вынесла запрет на матчи женских командах на стадионах клубов-членов FA. По сути, девушкам просто запретили играть на больших площадках. FA объясняла свой шаг тем, что футбол «совершенно не подходит для женщин», а также приводила совсем странные аргументы наподобие «футбол угрожает здоровью девушек».

По одной из версий, FA пошла в атаку на женский футбол по причине его растущей популярности. Профессиональные клубы были обеспокоены тем, сколько зрителей собирают матчи с участием женских команд, и видели в этом финансовую угрозу. Этот запрет продлился до 1969 года.

Впрочем, девушки из «Дик, Керр» не отчаялись и выбили себе небольшие стадионы, а также регбийные площадки. Гейл Ньюшем, бывшая футболистка «Дик, Керр» вспоминала: «Многие из моих подруг сказали, что будут продолжать играть до тех пор, пока в них нуждаются благотворительные организации, и пока публика хочет приходить и смотреть на игру. Собственно, этим мы и занимались».

Фото: abc.net.au

Альфред Франкланд, руководитель команды, заявил: «Мы будем играть дальше, даже если нам в качестве площадки дадут огород». Так как в Англии «Дик, Керр» столкнулись с проблемами в организации матчей, то было принято решение организовать благотворительный тур по Канаде и США. В Канаде действовал запрет на женский футбол, а вот американцы с удовольствием приняли девушек, которые провели 9 матчей в разных штатах.

Причем соперниками «Дик, Керр» были мужские команды. Девушки проявили себя достойно — одержали три победы, три раза сыграли вничью и трижды проиграли. Американский голкипер Питер Рензулли, защищавший тогда ворота «Патерсона», вспоминал: «Мы выиграли чемпионат США, но матч против девушек из «Дик, Керр» был очень трудным. Они хорошо двигались, так что нам пришлось здорово потрудиться, чтобы победить».

В 1926 году Альфред Франкланд поссорился с руководством компании «Дик, Керр» — так женская команда была преобразована в футбольный клуб «Престон Лэйдис» и просуществовала до 1965 года.

Фото: abc.net.au

Уже в наше время на тему женской команды «Дик, Керр» было снято несколько документальных фильмов, а также написана целая серия успешных пьес («Знаменитые и забытые», «Игра не для девочек» и «Ничейная земля»). Форвард команды Лили Парр (умерла в 1978 году) стала первой женщиной, включенной в Зал славы английского футбола — в Национальном музее футбола есть её статуя, а сейчас музей работает над выставкой, которая будет посвящена лично Лили Парр и истории английского женского футбола.

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Матчи «Дик, Керр» во время войны и после были не просто развлечением для девушек или средством борьбы за собственные права (движение суфражисток очень поддерживало женский футбол). Для многих англичан, изнуренных продолжительной войной, это был глоток свежего воздуха — девушки, по свидетельствам современников, играли качественно и красиво. Ну а благодаря «Дик, Керр» была сохранена традиция рождественского футбола в Boxing Day в тяжелое военное и послевоенное время.