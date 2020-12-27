Кто лучший защитник года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги

Продолжаем подводить итоги 2020 года. Кто был лучшим защитником РПЛ в уходящем году? Ответы бывших игроков, тренеров и читателей «Чемпионата».
Андрей Соломатин, бывший защитник ЦСКА:
— Лучшим защитником 2020 года считаю Дивеева. Игорь единственный из всех добился наибольшего прогресса, закрепился в основном составе ЦСКА и дебютировал в основе главной сборной. Можно рассчитывать, что он станет первым номером для нашей страны. У Дивеева ещё есть потенциал для роста.
Андрей Пятницкий, бывший игрок «Спартака»:
— Лучшим в уходящем году назову Ракицкого. Ярослав не опускался ниже своего уровня. Были, конечно, и не самые удачные игры, но концовка была проведена ударно. Также отмечу Самуэля Жиго, он тоже особо не проваливался по ходу сезона, а в некоторых матчах и вытаскивал свою команду.
Юрий Сёмин, легенда «Локомотива»:
— Выберу Ловрена. В РПЛ этот игрок явно выделяется своим мастерством, пониманием игры.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Джикия. Он надёжный, универсальный, присутствуют лидерские качества. Георгий — игрок, который сегодня является одним из лидеров сборной.
Александр Мостовой, бывший нападающий «Сельты» и «Спартака»:
— Ракицкий. Это надёжный защитник, который допускает минимальное количество ошибок.
Олег Корнаухов, бывший защитник ЦСКА:
— Лучший защитник 2020 года — Фернандес. Марио показывает своё мастерство и в ЦСКА, и в сборной России.
Владимир Габулов, эксперт «Чемпионата», экс-вратарь сборной России:
— Ракицкий стабилен, надёжен, быстр и разнообразен как центральный защитник. Иногда Ярослав в статусе лидера забивает очень важные голы. Без него «Зенит» — совсем другая команда. В этом году Ракицкий в очередной раз показал свой топ-уровень.
Наше мнение
Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:
— Выберу Фернандеса. Марио вообще не падал ниже своего высокого уровня, играл стабильно и был лидером ЦСКА. Во многом благодаря ему «армейцы» идут на втором месте.
Мнение читателей
alexandrsokolov1989:
— Меньше всех пропустили «Зенит» и ЦСКА. Отметил бы Дугласа Сантоса и Фернандеса, центральные защитники в нашей лиге неубедительны, но среди них своим классом выделяются Ракицкий и Ловрен. Джикии в преддверии чемпионата Европы стоит прибавить, а Дивеев, несмотря на победу в «Первой пятёрке», далёк в надёжности по сравнению со своими более опытными коллегами.
noobless89:
— Хотел сказать Кутепов, но он лучший нападающий теперь.
zenspb123:
— Дуглас, он и в Зените один из лучших в этом сезоне.
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