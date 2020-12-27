В семёрке лучших — представители трёх клубов. И только трое — «сборники» России.

Кто лучший защитник года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги

Продолжаем подводить итоги 2020 года. Кто был лучшим защитником РПЛ в уходящем году? Ответы бывших игроков, тренеров и читателей «Чемпионата».

Кто лучший вратарь года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги Легенды отечественного футбола уже сделали свой выбор.

Андрей Соломатин, бывший защитник ЦСКА:

— Лучшим защитником 2020 года считаю Дивеева. Игорь единственный из всех добился наибольшего прогресса, закрепился в основном составе ЦСКА и дебютировал в основе главной сборной. Можно рассчитывать, что он станет первым номером для нашей страны. У Дивеева ещё есть потенциал для роста.

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Андрей Пятницкий, бывший игрок «Спартака»:

— Лучшим в уходящем году назову Ракицкого. Ярослав не опускался ниже своего уровня. Были, конечно, и не самые удачные игры, но концовка была проведена ударно. Также отмечу Самуэля Жиго, он тоже особо не проваливался по ходу сезона, а в некоторых матчах и вытаскивал свою команду.

«Спартаку» можно продать Кокорина или Понсе. Но Жиго – ни в коем случае Три факта, которые возводят французского защитника в ранг незаменимого.

Юрий Сёмин, легенда «Локомотива»:

— Выберу Ловрена. В РПЛ этот игрок явно выделяется своим мастерством, пониманием игры.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Джикия. Он надёжный, универсальный, присутствуют лидерские качества. Георгий — игрок, который сегодня является одним из лидеров сборной.

Александр Мостовой, бывший нападающий «Сельты» и «Спартака»:

— Ракицкий. Это надёжный защитник, который допускает минимальное количество ошибок.

Олег Корнаухов, бывший защитник ЦСКА:

— Лучший защитник 2020 года — Фернандес. Марио показывает своё мастерство и в ЦСКА, и в сборной России.

Владимир Габулов, эксперт «Чемпионата», экс-вратарь сборной России:

— Ракицкий стабилен, надёжен, быстр и разнообразен как центральный защитник. Иногда Ярослав в статусе лидера забивает очень важные голы. Без него «Зенит» — совсем другая команда. В этом году Ракицкий в очередной раз показал свой топ-уровень.

Наше мнение

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

— Выберу Фернандеса. Марио вообще не падал ниже своего высокого уровня, играл стабильно и был лидером ЦСКА. Во многом благодаря ему «армейцы» идут на втором месте.

Мнение читателей

alexandrsokolov1989:

— Меньше всех пропустили «Зенит» и ЦСКА. Отметил бы Дугласа Сантоса и Фернандеса, центральные защитники в нашей лиге неубедительны, но среди них своим классом выделяются Ракицкий и Ловрен. Джикии в преддверии чемпионата Европы стоит прибавить, а Дивеев, несмотря на победу в «Первой пятёрке», далёк в надёжности по сравнению со своими более опытными коллегами.

noobless89:

— Хотел сказать Кутепов, но он лучший нападающий теперь.

zenspb123:

— Дуглас, он и в Зените один из лучших в этом сезоне.