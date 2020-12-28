Павлюченко пишет про АПЛ! В первой серии – как его выгнали из района Аршавина

Всем привет и с наступающим! На связи Роман Павлюченко. Теперь я пишу колонки для «Чемпионата» про АПЛ, где провёл три с половиной года. Про футболистов, тренировки, забавные традиции и культуру боления. А также с удовольствием послушаю вас в комментариях – о чём бы вам хотелось почитать.

В первом тексте расскажу про свой клуб – «Тоттенхэм». Как меня приняли в Лондоне, почему в гости к Аршавину ездил только раз, нравится ли мне команда при Моуринью.

Фото: Dave M. Benett/Getty Images

Обо всём по порядку. Come on!



***



На первую встречу со скаутами «Тоттенхэма» в Москве мне практически привезли контракт: «Роман, мы тебя хотим».



Я начал с вопроса: «Очень люблю играть головой и передачи с флангов. Скажите, пожалуйста, как складываются атаки у вашего клуба?» И услышал ответ, который окончательно повлиял на мой выбор: «В Англии больше всех передач с фланга делает именно «Тоттенхэм». До сих пор считаю, что самое кайфовое для нападающего – когда можешь сыграть на опережении или выпрыгнуть. Это в футболе я люблю больше всего.



Пришёл в команду, ребята сразу же сказали: «Рома, это же ты нам два гола забил?» – «Да, я». Но никаких обид не было, только в прессе писали, что я тот самый нападающий, лишивший англичан Евро-2008. В городе я как раз чувствовал любовь и уважение болельщиков, их фанатичное отношение к футболу.



Впервые его ощутил на открытой тренировке, куда пришли 30 тысяч болельщиков, и половине из них было 50-60 лет. Вот футбольная страна! Наш дом был в районе Тоттенхэма, и наши пожилые соседи постоянно меня подбадривали: «О, Суперпав, с победой». Футбол – вся их жизнь. Они первым делом смотрят, не пришла ли им зарплата, а на каком месте находится их любимая команда. Если новости в шесть утра – то о футболе, политика уже потом.

Бывало, идёшь по улице, через дорогу два-три парня, и как начнут через всю улицу кричать: «Суперпав, Суперпав». Люди, идущие возле меня, оборачивались и подхватывали. Один раз зашёл в продуктовый магазин на районе, расплачиваюсь, кассир – женщина лет пятидесяти – узнаёт меня и как начнёт петь про Суперпава. А за ней пять-семь человек в очереди: «О, это же Пав». Мне от такого становилось не по себе, я человек скромный.



А негатив случился, только когда я единственный раз приехал в гости к Аршавину в район «Арсенала»: там и стадион, и одноимённая станция метро, и болельщиков много живёт.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Припарковался, закрываю машину, до дома Аршавина метров 50. Ко мне, жене и ребёнку идёт кучка молодых ребят в майках «Арсенала», и они как начали меня прогонять: «Это наш район, ты Тоттенхэм, уходи отсюда». Быстрым шагом дошли до двери, постучались, нам быстро открыли. Сказал Андрею: «Больше в гости не приеду, не мой район». То же самое случилось, когда Аршавин приезжал к нам в гости – не любят они, скажем так, приезжих, хаха. Но трогать никогда не будут – только покричат.

***



Играть в АПЛ – самое кайфовое, что есть в карьере. «Тоттенхэм» стал родным, болею за них, слежу за командой до сих пор. Ещё больше начал смотреть их матчи после прихода Моуринью.

Фото: instagram.com

В начале этого сезона радовался и кайфовал, что они шли на первом месте. Думал: наконец набрали ход, должны продержаться наверху. Но одно поражение, потом другое – и они уже сильно ниже. Теряют очки и начинают превращаться в середнячка. И это, к сожалению, неудивительно. «Тоттенхэм» всегда качественно начинает, мощно проходит середину, а потом бах – и спад.



Почему так? У меня нет ответа, хотя я знаю, что в команде есть всё: стадион, много денег, болельщики и состав, не уступающий по именам даже «Ливерпулю». Когда я был в команде, мы впервые заняли четвёртое место и попали в Лигу чемпионов, но «Тоттенхэм» так до сих пор и не выиграл чемпионат. Может, не хватает мастерства и стабильности. А может, опыта, как у «Челси» и «Ливерпуля».



Но я верю в Моуринью. Он знает, как выигрывать АПЛ, и вообще пришёл в «Тоттенхэм» со словами: «Команда хочет трофеи, поэтому я здесь». Лично с Жозе не знаком. Когда играли в Лиге чемпионов с «Реалом», просто поздоровались. Второй раз он сказал: «Привет, Пав, как дела?» — на чемпионате мира в России, когда после матча открытия случайно встретились у лифта «Лужников».

Нравится, как он говорит с прессой, как ведёт себя перед камерой, что его команды много забивают и чуть меньше пропускают, хаха. Футболисты его одновременно боятся и уважают – только тогда будет команда. Гуса же в сборной мы боялись, но уважали и любили. Поэтому и был результат.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Ещё могу привести пример Черчесова. По его поведению у бровки всегда казалось, что он с нами на поле. Настолько эмоционально подсказывал! То же самое он делает сейчас со сборной: максималист, как Моуринью, выжимает из футболистов всё.

***



Переживаю за «Тоттенхэм» я дома, у телевизора, без шарфика и футболки, зато если забьют, радуюсь так сильно, что в комнату вбегает жена. «Ты чего кричишь?» – «Ларис, это же наша с тобой любимая команда!» – «А ты всё хотел в Россию вернуться, играл бы там до сих пор». На что я отвечаю: «Да, Ларис, не послушал тебя». А ведь она говорила: «Потерпи, поменяется тренер, будешь играть».



Но я взял всё в свои руки и теперь вспоминаю, как перед каждой тренировкой или выходом на поле команда вставала в круг, и все произносили: «Come on, guys» или «Big game». В Англии с этими словами я засыпал и ложился спать.



Они со мной навсегда!