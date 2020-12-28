«Ливерпуль» теряет очки с «Вест Бромом». Вратарь Джонстон совершил чумовой сейв!

«Брайтон», «Фулхэм» и «Вест Бромвич» – знаете, что объединяет эти команды помимо их стабильной борьбы за выживание? Именно они в последние полтора месяца сильно испортили настроение «Ливерпулю». Матчи с аутсайдерами действующие чемпионы неизменно завершали со счетом 1:1. И если раньше Клопп искал причины в травмах, ограниченном количестве замен или просто в удаче, то после сегодняшней игры с «Вест Бромвичем» признал: виновата его команда.

«Это невероятный вызов, когда вы постоянно сталкиваетесь с 10 футболистами в штрафной. «Вест Бромвич» сделал свою работу на отлично. Они заслужили очко сегодня вечером, потому что мы не смогли забить второй мяч. Это не тот матч, о котором мы будем говорить через 20 лет, но эта встреча, в которой мы должны были показать свои лучшие качества. Но этого так и не сделали», – сказал BBC главный тренер после финального свистка.

«Ливерпуль» много атаковал, но нанес всего 2 удара в створ

В первом тайме ничего не предвещало беды. «Ливерпуль» начал душить соперника с первых минут и уже на 12-й Садио Мане прервал серию из девяти матчей без забитых мячей на «Энфилде». Гол получился эффектным.

Хозяева продолжили контролировать мяч, однако до суперопасных моментов дело практически не доходило. «Вест Бромвич» заперся в своей штрафной и играл как умеет, что при Биличе, что при Эллардайсе: на отбой. Но это помогало: за весь первый тайм «Ливерпуль» больше не нанес ни одного удара в створ.



После перерыва действующие чемпионы, кажется, забыли об агрессии. Показалось, будто команда посчитала, что три очка уже записаны в таблицу и соперник вряд ли думает о возможной ничьей. Уже после матча это признал защитник Эндрю Робертсон: «Когда расслабляешься, получаешь то, что заслуживаешь. Когда сталкиваешься с командой Сэма Эллардайса, знаешь, что они будут играть до конца и воспользуются своим единственным шансом, который у них есть. Мы создали много моментов в первом тайме, а затем во втором тайме вышло так, будто мы не хотели играть так же. Мы расслабились. Каждый из нас допустил ошибку во втором тайме».



Этот «единственный шанс» пришел к «Вест Бромвичу» на 82-й минуте, когда команда разыграла угловой, а мяч отчасти случайно от штанги залетел в ворота после удара Олувасемилого Аджайи.

Джонстон действительно спас «Вест Бромвич»

Интересно, что Клопп бесился еще раньше. Видимо понимая, что «Ливерпуль» ждет беда. На 61-й минуте судья даже показал ему желтую карточку. В итоге, главный тренер стал единственным из ливерпульцев, кто получил предупреждение. На него ни один из его игроков не наиграл.

В концовке матча хороший момент имел Роберто Фирмино, однако голкипер Сэм Джонстон спас ничью. Это был второй удар «Ливерпуля» в створ за 90 минут матча. Даже «Вест Бром» пробил в створ больше раз – три. Впервые почти за три года (с февраля 2018-го) «Ливерпуль» дома пробил в створ меньше соперника.

Оказывается, «красные» потеряли очки в матче, по ходу которого вели в счете, с командой из зоны вылета впервые с декабря 2016 года. Но лидерами все-равно остались! И радует, что Клопп ищет проблемы именно в команде, а не в сопутствующих факторах. Да, «Ливерпулю» нужен защитник в зимнее трансферное окно, хотя результат все равно необходим здесь и сейчас.



Иначе после Boxing Day на первое место команда будет смотреть уже снизу.