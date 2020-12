«Бойкотирую Евровидение, если там не будет Слуцкого». Ролик «Рубина» стал вирусным

«Рубин» опубликовал новогодний клип, в котором приняли участие главный тренер команды Леонид Слуцкий и футболисты.

Слуцкий на английском спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You («Всё, что мне нужно на Рождество, это ты»). Но одной песней дело, конечно же, не ограничилось. Видео было богато на сюрпризы, а самые внимательные обнаружили отсылки и пасхалки.

Солтмурад Бакаев — кадр из фильма «Большой Лебовски».

Иван Игнатьев в костюме ёлки. А ёлка это дерево. С самоиронией у нападающего всё в порядке.

Денис Макаров отправляет Джикии шоколадные медали. Это отсылка к недавнему конфликту между футболистами. После поражения от красно-белых Макаров сказал: «С такой игрой, скорее, мы можем больше бороться с «Зенитом», чем «Спартак». Джикия ответил: «Он так сказал? Что скорее «Рубин» поборется с «Зенитом», чем «Спартак»? Ну на табло пусть посмотрит».

Хвича Кварацхелия примеряет футболки клубов, которые активно интересовались им в минувшее трансферное окно. Но всё же остаётся в цветах «Рубина».

Дмитрий Тарасов сначала станцевал под Бузову, а затем на фоне Кремля предстал в образе президента России. «Дорогие подписчики, то есть болельщики! Год был непростой», — успел произнести футболист.

В конце видео на столе появляется тарелка с необычным печеньем. Неизвестный откусил голову Сергея Иванова, а Леонид Слуцкий лакомится съедобной фигуркой VAR. Загадочным человеком за кадром вполне может оказаться сам Слуцкий. Напомним, тренер предложил пожизненно дисквалифицировать Иванова после матча с «Локомотивом».

В Нидерландах оценили новогодний клип «Рубина». В «твиттере» FOX Sports восхищаются исполнением Леонида Слуцкого.

«Всё, что нам нужно на Рождество, это Леонид Слуцкий», — гласит аккаунт телеканала.

В комментариях под видео объявились даже фанаты «Халла». Они признались, что соскучились по Слуцкому.

«Фанаты «Халла» очень скучают по Слуцкому. Он был отличным тренером, но, к сожалению, не смог наладить игру в обороне. Скучаю по временам, когда наблюдал за тем, как он разъезжал на велосипеде по дорогам Халла».

«Не могу поверить, что «Халл» уволил его...».

Новостной канал английского клуба также отреагировал на вирусное видео.

«В моём идеальном мире Леонид Слуцкий, Славен Билич и Петр Чех организуют славянскую рок-группу, а затем исполнят каверы на Black Sabbath вместе с Rawbau».

«Нам всем нужно больше Слуцкого в реальной жизни. Он не заслуживал увольнения из «Халла».

«Кто-нибудь, вручите Слуцкому «Грэмми» за исполнение этой песни».

«Слуцкий — сумасшедший. Но мне это нравится».

«Это тот самый тренер, который довёл Старфельта до сборной».

«Бойкотирую следующее Евровидение, если там не будет Слуцкого».

«Рубин» по-настоящему удивил!»