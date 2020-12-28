Суд пожалел Широкова из-за Путина? Адвокат избитого судьи сделал громкое заявление

25 декабря в Москве был оглашён приговор Роману Широкову. Суд назначил бывшему полузащитнику сборной России 100 часов обязательных работ и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Адвокат избитого судьи Данченкова Александр Островский поделился противоречивыми впечатлениями от суда. Слово юристу.

Широков и его хвалебные высказывания в адрес президента

«В многочисленных публикациях Широков безудержно хвалит президента Путина, мол, альтернативы ему нет, и если выбирать кого-то на его место, то только из окружения президента. Стоит отметить, Широкова берут играть за команду администрации президента в Ночной хоккейной лиге. В первый раз услышал об этом от Фетисова на программе, посвященной преступлению экс-футболиста. Фетисов, если говорить об интонации, не допускал мысли, что история получит законное продолжение: дело перейдет в суд и будет приговор.

Фото: instagram.com/shirokovrn

Он несколько раз повторил, что нужно договариваться. На программе я задал ему вопрос: «Как договариваться? На каких условиях? Ведь Никита не ссорился с Широковым. Он выполнял свои служебные обязанности, а недовольный Широков подошёл и избил его». Можно ли считать это ссорой? Моё мнение — нет. Никита является жертвой преступления, Роман — преступник. Нашу позицию подтвердил суд.

Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение. Почему я делаю такой вывод? Недавно такие же футболисты, одного из которых тоже избил Широков, Кокорин и Мамаев, совершили примерно такое же преступление. Даже полегче, потому что ногой по голове они никого не били. Но они по году отыграли за команду ФСИН, находясь в местах не столь отдалённых. После этого никаких отрицательных отзывов от них не слышно. Они не хулиганят и не безобразничают. Наказание на них повлияло положительно. Если проводить параллель с хулиганами Кокориным и Мамаевым, они пострадали за свою аполитичность Если бы они давали такие же патриотические интервью, тоже отделались бы гораздо легче.

Широков: не хотите избрания Путина? Так встаньте с дивана и проголосуйте против! О власти и Навальном, «Газпроме» и «Лукойле», Дзюбе и Уткине, а также о наших футболистах, которых не научили даже бить по мячу.

Я предполагаю, что влиятельные знакомые Широкова, которым нужны были хвалебные интервью в адрес президента и его окружения, просто воспользовались телефонным правом. Если ты хвалишь президента, то получаешь минимальное символическое наказание. Ну кто проконтролирует отбытие этих 100 часов работ? Думаю, через месяц-два справка о том, что он закончил исполнять обязательные работы, будет непременно подписана.

Теперь, когда люди будут читать его хвалебные в адрес президента, они будут задаваться вопросом: «А кто хвалит президента? Хулиган, который избивает футбольного судью? Мальчика, который ему в сыновья годится?». Влиятельные знакомые Широкова, уводя его от ответственности, перестарались. Получилась полная дискредитация президента».

«Странное» поведение прокуратуры

«Прокуратура РФ и её московское подразделение, как и СК РФ, «очень странно» повели себя в этой истории. Несмотря на четыре обращения Никиты Данченкова в эти органы (прокуратура Москвы, СК Москвы, Генеральная прокуратура Москвы и Центральный аппарат на имя Бастрыкина СК) — ни один из этих органов не дал развёрнутого ответа. Мы просили переквалифицировать дело на покушение на убийство, но мотивированного отказа так и не получили. Всё это было проглочено.

Прокуратура Москвы более двух месяцев не даёт ответа на наши обращения. Линия понятна — затянуть и дождаться сугубо мягкого приговора. Нашего футболиста погладили по шёрстке в судебном участке №105. В ходе судебного процесса невооружённым глазом было видно, как Широкова уводят от реальной ответственности. Ни одно ходатайство представителей потерпевшего суд не удовлетворил. Прокурор также был против. Какие были ходатайства? О возвращении дела прокурору Москвы для переквалификации на статью о покушении на убийство или причинение тяжких телесных повреждений, об обеспечении иска в форме наложения запрета на сделки с имуществом Широкова, о предоставлении трудовой книжки Широкова (поскольку мы считаем его трудоустройство фиктивным), о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы и другие».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Неподдельное удивление прокурора

«Ни судья, ни прокурор, который заявлял вполне разумные требования ограничения свободы на 1 год и 10 месяцев, не оказывались в шкуре избитого арбитра. Они не получали по голове, которая играла роль мяча, удары ногой от нашего «замечательного» футболиста. Им трудно судить. Прокурор предложил 150 тыс. — мы приняли, судья снизил до 100 тыс. — пусть будет так. Хорошо, что мы ничего не должны. От этого суда можно было ждать чего угодно. Но итог один — Широкова увели от ответственности.

«Обсуждают, будто других проблем нет. Смешно». Свидетели дали показания по делу Широкова Один сказал, что никакого покушения не было, а комментатор назвал реакцию Романа «абсолютно нормальной».

У меня такое впечатление, что, услышав приговор, прокурор был поражён. Обычно прокурор согласовывает с судьёй позицию, потому что судье не нужно представление прокурора. Если отменят приговор — это большой минус судье. Не знаю, согласовывали они или нет, но впечатление такое, что прокурор был поражён обязательными работами».

Опасная привычка Широкова

«В документах к материалам дела есть такая фраза Широкова, что первый удар по лицу Никиты, которым сбил его с ног — это у него привычка такая, стучать ладошкой по лицу людей, с которыми он не согласен. По его словам, пальцы самопроизвольно сложились в кулак. На судебном заседании я попросил Широкова разрешения, когда мне что-то не понравится в его выступлении, воспользоваться его любимой привычкой и тоже шлёпать его ладошкой по щеке. Надо отдать ему должное, он чётко выполнял линию поведения не раскрывать рот.

Александр Островский Фото: РИА Новости

Представьте себе, что будет с охраной нашего президента, если в одном из матчей, а мы понимаем, на каком уровне Широков играет в хоккей, вдруг у него опять эта привычка проснётся. Например, зачешется рука и он президенту или кому-нибудь из ближайшего окружения тоже постучит по щёчке. Он ведь невыдержанный человек. Мы представили в дело массу публикаций, как он ругается и показывает неприличные жесты болельщикам, как он избил в раздевалке Мамаева. А если завтра вместо Мамаева ему подвернётся Сергей Кужугетович Шойгу? Мне странно, как его с такой несдержанностью допускают до игры с президентским окружением.

«Цирк и позорище адвокатуры». Суд над Широковым продолжается Защита пострадавшего судьи запросила полмиллиона за моральные страдания и попросила провести психиатрическую экспертизу для Романа.

Нас всё время спрашивали: «Сколько вы хотите? Сколько денег он должен предложить?» Мы каждый раз отвечали: «Мы не хотим от него денег». Наше законодательство предусматривает гражданский иск в уголовном процессе. И мы этот гражданский иск предъявили фактически в самом конце судебного заседания. Нас продолжали обвинять в вымогательстве денег. Закон предусматривает предъявление гражданского иска — это право разъяснял дознаватель Никите под роспись, об этом предупредил и судья, разъясняя права потерпевшему. Мы воспользовались законным правом решением суда получить компенсацию причинённых моральных, нравственных и физических страданий».

Никита Данченков Фото: РИА Новости

Гражданский иск избитого арбитра адвокат Широкова Лялин назвал вымогательством

«В суде адвокат Широкова Лялин бил себя в грудь: «Мы мгновенно заплатим присуждённый моральный вред по гражданскому иску». Прошло 10 минут. Они вышли из зала суда, и тут же Лялин заявляет: «Сейчас мы ничего не заплатим. Будем платить от 50 тыс. два года. Зарплата может и вовсе снизиться до 30 тыс.». Филькины грамоты в виде справок представлены на бланках фантастического содержания. Указанное в числе коммерческих компаний (юридическая фирма Логос и т.д.) Адвокатская палата Москвы никак не может входить в число коммерческих групп, поскольку не является коммерческой структурой, имеет особый статус. Что это за компания, где Широков вдруг будет заместителем генерального директора по юридическим вопросам? Хотя он и дня не проработал юристом. Даже если у него есть юридический диплом то у него нулевой уровень. Мне вообще показалось, что он был в суде первый раз, хоть и в «почётном» качестве.

Широкову вынесли приговор. Это он ещё легко отделался! Кокорин и Мамаев такому наказанию позавидовали бы.

Грустное впечатление. Мы сделали всё, чтобы зло было наказано. Но наказано оно символично».