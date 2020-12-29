«Иногда не было 26 рублей на метро». Капитан «Химок» пережил очень трудные времена

У Дмитрия Тихого необычная и очень непростая судьба. Он дважды приходил в клубы Премьер-Лиги, а сыграл в ней только с третьим. К 28 годам защитник досконально изучил русское футбольное «подземелье», пережил тяжёлую травму и полное безденежье – поэтому очень ценит то, что имеет сейчас. С капитаном Тихим «Химки» пошумели в ноябре-декабре в РПЛ и в замечательном настроении ушли в отпуск. А Дмитрий и тут соригинальничал: популярным курортам предпочёл бюджетный отечественный Кисловодск.

«Гуляю в горах, пью водичку. Парни в команде смеются: дед, постарел»

— Необычное место, — соглашается Тихий. – В основном футболисты выбирают моря, Мальдивы, Занзибар. А я прошлый отпуск провёл в Карловых Варах – принимал ванны, пил полезную водичку, восстанавливал организм после нагрузок. А так как сейчас Европа закрыта, отправился в Кисловодск. Гуляю в горах, по 20 тысяч шагов туда-обратно, дышу воздухом, прохожу процедуры. Парни в команде смеются: дед, постарел. А я считаю, что для профилактики после сезона это отличная штука.



— Преображение «Химок» в конце года было похоже на чудо — пять побед и ничья в шести турах. Сами от себя ожидали такого рывка?

— А мы на каждый матч выходим с настроем победить. В нашем случае, считаю, всё сложилось именно так, как и должно было быть.



— Этой серии есть рациональное объяснение?

— С приходом нового штаба многое в «Химках» изменилось. Команда раскрепостилась психологически. Игорь Геннадьевич постоянно говорит, что играть можно со всеми – у грандов тоже выходят живые люди. У Черевченко в работе преобладает холодное спокойствие, но завести команду, напихать, если нужно, он тоже умеет. С ним парни поверили в свои силы – отсюда и результат: 22 очка в 11 матчах. Неслучайно мы переворачивали игры с ЦСКА или «Локомотивом». Тренеры направляли нас в нужное русло – мы выходили и отыгрывались.



— Какая победа в первой части сезона доставила наибольшее удовольствие?

— Мне задавали такой вопрос. До «Локомотива» я назвал матч в Ростове, но этот камбэк тоже доставил огромное удовольствие. Понятно – почему. В Ростове долго шла игра на перетяг, на встречных курсах. В первом тайме судья после просмотра видео отменил пенальти, во втором – удалил игрока. До конца матча всё было на тоненького, и только в последние минуты мы забили два гола.



— Игра с «Локо» была для Черевченко делом принципа?

— Может быть, внутри у Игоря Геннадьевича что-то и было, по его поведению этого совершенно не чувствовалось – как и в случае с Тулой.

Фото: РИА Новости

«С такими, как Дзюба, соперничать вдвойне приятно»

— 2:7 от «Краснодара» — самое горькое воспоминание года?

— Вы знаете, нет. Кубковый матч с «Зенитом» обиднее было проигрывать. При всём уважении к «Краснодару», это была игра за три очка, а с питерцами – за трофей. Для многих ребят это был первый и, возможно, последний финал в жизни. Команда, которая только что была в ФНЛ, имела реальный шанс выйти в еврокубки! Досадно было получить пенальти на последних минутах.



— Могли выиграть у чемпиона – или без шансов?

— В одной игре всё что угодно может случиться. Понятно, что большую часть времени мы находились у своих ворот, но при этом они за целый тайм не создали ни одного момента. Во втором тайме Илья Лантратов два раза подвыручил команду. А у нас через пару минут после пенальти Данилкин пробил в штангу после стандарта. Забей он – ещё неизвестно, чем бы дело кончилось. Свести матч к ничьей мы уж точно могли. Но получилось так, как получилось.

Вратарь из маленького посёлка покоряет РПЛ! Удивительная карьера Лантратова Ему приходилось греть воду кипятильником, чтобы искупаться после матчей. Сейчас он тащит «Химки».

— С Дзюбой потолкались?

— Естественно, я же большую часть времени играл против него. Ребята потом говорили, что сыграл добротно. С классными футболистами соперничать вдвойне приятно. После матча я поблагодарил Артёма за игру. В таких матчах растёшь как футболист, приобретаешь опыт.



— Дзюба – шкаф? Тяжело сдвинуть с места?

— Непросто. Он очень умело пользуется своими габаритами – хорошо прикрывает мяч корпусом. Это видно не только в РПЛ, но и в еврокубках, играх сборной. Этого у Артёма не отнять.

«Мама возила в ЦСКА и «Торпедо». Во Владивостоке отговаривали: «Куда вы ребёнка везёте? Он физически слабый, у него ничего не получится»

— Вы только в 28 лет добрались до РПЛ. Тяжело из Владивостока пробиться в большой футбол?

— Я вообще случайно в футбол попал. С шести до восьми лет каратэ занимался, пока двоюродный брат не взял с собой на тренировку, за компанию. После этого и сам записался в футбольный спецкласс при общеобразовательной школе. До сих пор признателен своему первому тренеру – Дущенко Владимиру Петровичу. А в 2005-06 годах, при губернаторе Дарькине, во Владивостоке создали футбольный интернат по образцу московских, краснодарской академий. Собирали лучших ребят со всего Дальнего Востока и Сибири. Мне тоже повезло туда попасть. Мы там и тренировались, и учились, и жили – всё в одном месте. Из школы я дошёл до главной команды «Луча-Энергии» и в 18 лет подписал первый профессиональный контракт, а в 19 уехал во Владикавказ.



— Много земляков-ровесников пробилось в большой футбол?

— Из нашего спецкласса никто не играет, а из интерната – Денис Книга, вратарь. Но он не из Владивостока – из деревни в «Луч» приехал. Сейчас где-то во второй лиге («Динамо» Ставрополь. – Прим. «Чемпионата»).



— У вас детство было обеспеченным?

— Обычная, среднестатистическая семья, как у многих спортсменов. Звёзд с неба не хватали. Отец занимался строительством, мама работала в агентстве недвижимости. Когда мне было 18, папы не стало. О его болезни я узнал на первых взрослых сборах, в Турции.



— На просмотры в Москву ездили?

— В 2005 году мама возила меня в Москву. Во Владивостоке её отговаривали: «Куда вы ребёнка везёте? Он физически слабый, у него ничего не получится». Но мы всё же поехали. Я пробовал свои силы в ЦСКА и «Торпедо». «Армейцам» не подошёл: мелкий по росту был плюс играл не на своей позиции – в центре поля. Тренер сказал, что таких, как я, и своих хватает. 1992 год в ЦСКА был добротный, много ребят дошло до профессионального уровня. С Петей Теном мы потом пересекались в «Томи».



— А с «Торпедо» что?

— В «Торпедо» всё было хорошо, кроме одного – жить негде было. Году в 2008-09-м я сделал ещё один заход, и снова, вы не поверите, в ЦСКА. Родители собрали денег и отправили нас с лучшим другом в столицу. Других поездок у меня в детстве не было – только в Москву на просмотры. Поселились где-то в Подмосковье у знакомых. Мама напрямую в школы звонила, просила посмотреть нас. Но – снова мимо. Ездили втайне от тренеров «Луча», но им позвонили и доложили. Отругали нас сильно. Тогда же Виктор Анатольевич Лукьянов изменил мне позицию – перевёл из полузащиты в центр обороны. Благодаря этому я по-новому раскрылся и попал в дубль, а ещё через полсезона стали подтягивать в основную команду.

«Из ФНЛ в Премьер-Лигу, к великому Газзаеву. Космос!»

— С «Лучом» налетались по стране?

— Конечно, но я тогда другого и не знал. Все эти перелёты воспринимались как норма. Я не понимал нытья: «Ого, сколько к ним лететь». Когда сам поиграл в других городах – уяснил, насколько это тяжело. Отвык. Поэтому второй заход в «Луч» получился очень тяжёлым.



— Были в команде аэрофобы?

— Сразу на ум приходит Слава Кренделев. Очень боялся летать – насквозь мокрый становился.



— Самая большая глушь, куда заносило в первой-второй лигах?

— В мой первый год во взрослом футболе «Луч» вылетел из ФНЛ. Тогда зона «Восток» в ПФЛ была не такая проблемная, как сейчас, команд достаточно. Но выезд в Братск я запомнил надолго. Нормальный город, но такой развалюхи-раздевалки я никогда в жизни не видел! Просто грязный, вонючий каменный сарай – реальный ад. Мы шокированы были. Самые ужасные условия на моей памяти.



— 0 игр за год во Владикавказе – почему?

— История на самом деле простая. Я перешёл в «Аланию» зимой 2013 года, и для меня это был громадный скачок – из ФНЛ в Премьер-Лигу, к великому Газзаеву. Космос! Конечно, я на радостях мчался туда. А поскольку первый сбор пропустил, меня оставили на второй-третий тренироваться без выходных. Наверное, где-то перегрузили, а я никому ничего не сказал. Был полон энтузиазма и желания показать себя Валерию Георгиевичу во всей красе. Он дал понять, что на меня рассчитывает, предоставлял шансы – я играл в стартовом составе. Всё шло отлично, пока я не сломался.



— Как?

— В двусторонке столкнулся с Дренте. Он не виноват – просто так случилось. Полетели «кресты». Поехал оперироваться в Германию. А пока лечился-восстанавливался, «Алания» развалилась. Или её развалили. Естественно, ничего не заплатили. Я остался без денег и без команды, но с травмой. Очень тяжёлый был период в жизни. По сути на два года выпал из футбола.



— Почему так надолго?

— Что-то не так сделали. Переделывали. Тяжело восстановление шло.



— Не было мысли завязать с футболом?

— Ни на секунду! Я мечтал играть. Футбол – это моё хобби, моя жизнь, моё всё. Я не имел права его бросить. Даже сидя без команды и без денег, я знал, что всё равно вернусь и буду играть.



— Операцию хотя бы «Алания» оплатила?

— Её делали в долг, который так и не погасили. Клуб закрылся и никому ничего не отдал.



— Хоть одну зарплату получили?

— Первые два-три месяца платили, а потом всё. Когда начались задержки, деньги на премиальные ещё находили, но я-то не играл и, соответственно, ничего не получал.



— На что же жили?

— Помогали семья, друзья. В сложный момент некоторые люди открылись с неожиданной стороны.



— Лунёв в аналогичной ситуации набрал кредитов, угрозы коллекторов выслушивал.

— Я назанимал денег у знакомых и очень-очень долго отдавал. Мне нужно было находиться в Москве, проходить реабилитацию. Естественно, за всё надо было платить. А ещё – кушать, каким-то образом передвигаться по городу, не пешком же ходить. Иногда денег не было даже на метро – 26 рублей, как сейчас помню. Я-то одалживал, когда клуб ещё существовал. Думал, заплатят – рассчитаюсь. Зарплата была хорошая, поэтому более-менее спокойно брал в долг. И тут «Алания» закрывается. Я понимаю, что мне нужно платить за восстановление и отдавать деньги людям, а денег этих нет и в обозримом будущем не предвидится. По всем фронтам должен. Долго выкручивался.

«Дренте – кайфарик: кепки, шаровары, цепи, серьги, рэп…»

— В «Алании» вы ненадолго пересеклись с Дренте. Отвязный тип?

— Про таких говорят – кайфарик. Все эти африканские движения, походка, кепки, шаровары, цепи, серьги, рэп… Но и футбольный мастер он, конечно, большой. Человек отыграл два сезона в мадридском «Реале», и было видно – почему. Тот класс, который у него есть, – это другой уровень.



— Не было ощущения, что приехал срубить деньжат по-лёгкому?

— Меня же не было в чемпионате рядом с ним – занимался лечением. Сказать, что он на сборах ленился, не могу. Старался. В чемпионате потом хет-трик сделал. Всем бы так «отбывать номер»!

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— Когда стало понятно, что у «Алании» всё плохо?

— Я перешёл туда в феврале, а уже весной перестали платить. Мне остались должны примерно за год.



— На квартиру в Москве хватило бы?

— По тому курсу, ещё до скачка, на небольшую однушку где-то в спальном районе – вполне. Одно время были какие-то разговоры, что ещё возможно что-то вернуть, ребята собирали бумаги для юристов, но с мёртвой точки ничего так и не сдвинулось. Шансов не было. На клубе никакого имущества не числилось – ничего не взыскать.



— Кто сообщил о банкротстве «Алании»?

— Я летел с реабилитации. Позвонил Владимир Валерьевич Газзаев: «Дим, всё. Надо искать команду». Я ещё про себя подумал: «Как её искать, когда я в таком состоянии? Кому я травмированный нужен?». Огромное спасибо Павлу Пантелеевичу Гусеву, который в меня поверил и с которым мы за 3,5 года проделали большой путь в Воронеже. Когда меня взяли в «Факел», я максимум трусцой мог бегать по кругу. Но потихоньку восстановился, проявил себя и подписал полноценный контракт. Задачу подняться в ФНЛ мы совместными усилиями выполнили.

«Плохо было так, что думал: все внутренности выплюну…»

— Возвращение на поле тяжело давалось?

— Минуте на 20-й наш защитник получил травму, и мне пришлось отбегать сразу полтора тайма после длительной паузы. Плохо было так, что думал: все внутренности выплюну. Тошнило, воротило – ужаснейшее состояние. А самое яркое воспоминание о Воронеже – мой первый дубль на профессиональном уровне, против «Чертаново». Эти два мяча и вывели нас в первый дивизион. Оба после стандартов провёл – ногой и головой. А передачи мне делал нынешний одноклубник Андрей Мурнин. За нас тогда ещё Антон Заболотный забил, который сейчас в «Сочи». В Воронеже вообще очень приличная банда собралась, Кубок ФНЛ взяли. Два сезона в тройке-четвёрке шли и только в конце сдувались. Видно, никому там РПЛ не нужна была.



— После Воронежа у вас был камбэк в родной город.

— Честно говоря, думал, что после двух сезонов в «Факеле» у меня будут более достойные варианты. Но не дождался. Игорь Кудряшов, на тот момент спортивный директор «Томи», звал в Томск, но я решил на сезон вернуться во Владивосток. Через год мы всё-таки встретились.



— В Томске тоже с деньгами туго было?

— После «Алании» меня сложно было чем-то удивить или испугать. Три-четыре месяца – это даже не задержки. Бывало и хуже. Старались не обращать на это внимание. Кудряшов без особых условий слепил в Томске приличную команду. Пока все зимой не разбежались, в одном очке от «Тамбова» шли, боролись за выход.

«Аленичев сказал: «Дим, пойми, к тебе никаких претензий. Но тут дело принципа»

— Почему с Аленичевым в Красноярске не сработались?

— После Томска разные слухи ходили – даже о «Зените». Хотя, казалось бы, где ФНЛ – и где «Зенит»? Кудряшов говорил, что, возможно, возьмут на просмотр. Всё-таки проявил себя в «Томи» неплохо: даже не играя весной, вошёл в символические сборные чемпионата.



— Но?

— В «Зените» было много крайних защитников. Мне сказали: если кто-то уйдёт в аренду, могут тебя пригласить. Но я не стал ждать. Очень уж хотелось в Премьер-Лигу, и тут подвернулся вариант с «Енисеем». Мне предложили – я поехал. Сказать, что не сработался с Аленичевым – не могу. Было не так.



— Он сказал: «Я тебя не приглашал, поэтому играть не будешь»?

— В «Енисее» существовало недопонимание между генеральным директором и главным тренером. А я об этом не знал, вообще. Мне звонил гендир, Рубцов: «Тебя все ждут». Да, возможно, я совершил ошибку. Прежде чем подписывать контракт, нужно было переговорить с Аленичевым. А я поехал в Турцию, не удостоверившись, что тренер меня действительно хочет. Ну как мне было реагировать на звонок генерального? Глаза сразу загорелись: наконец-то Премьер-Лига, мой шанс! Приезжаю на сборы, подписал контракт. Чувствую: что-то не то.



— Что имеете в виду?

— Кое-что в жизни я уже понимал – всё-таки не мальчик, 25-26 лет. Смотрю, тренеры недовольно косятся в мою сторону. У меня к Дмитрию Анатольевичу вообще никаких вопросов. Он хороший человек и тренер. Наоборот, благодарен ему за то, что прямо, по-мужски сказал: «Дим, пойми, к тебе никаких претензий. Но тут дело принципа». Оказалось, генеральный пригласил меня без его ведома. Аленичеву это не понравилось. А я оказался камнем преткновения. Такая вот история, не совсем про футбол. Я поблагодарил Дмитрия Анатольевича за честность и искренность. Спасибо, что, несмотря на свои проблемы, не оторвался на мне, не зарубил, а давал играть товарищеские матчи. Но после слов тренера я понял, что здесь мне ловить нечего, и желание было только одно – как можно скорее дать дёру оттуда. Разбираться в этой «Санта-Барбаре» мне совершенно не хотелось. Футболистом «Енисея» я пробыл около месяца. До Красноярска даже не доехал.

«Пройди я ещё 50 метров до такси, не встреться мне спортивный директор, и ничего бы не случилось. Повезло!»

— И тут появились «Химки»?

— Вы не поверите – это было сумасшествие! Бесплатно меня отпускать никто не хотел. Предложили съездить в аренду в Томск, а потом вернуться. Только я желанием возвращаться не горел – куда, зачем? Мы созвонились с Баскаковым, тренером «Томи». Он заверил, что рассчитывает на меня. И тут на меня вышел селекционер «Химок», Сергей Литвинов. Он убедил руководство совершить полноценный трансфер, за деньги – редчайший случай для ФНЛ в последние годы!



— Как это стало возможным?

— Без понятия! «Химки» сначала хотели меня взять бесплатно. В «Енисее» ответили: езжай в «Томь». Я собираю чемодан, выхожу из гостиницы, чтобы переехать в другую гостиницу, как вдруг навстречу спортивный директор «Енисея». У меня в голове мелькнула мысль: «Блин, а может, с «Химками» и трансфером что-то получится решить?». Ляпнул без особой надежды: «А давайте спросим у «Химок» о покупке?». Он такой: «Ну давай». Созвонился с селекционером «Химок». Перезванивают через пять минут: «Мы готовы обсудить условия сделки». Пройди я ещё 50 метров до такси, не встреться мне спортивный директор, и ничего бы не случилось. Повезло! И вместо «Томи» я поехал в «Химки», на Кипр. Разумеется, предварительно созвонившись с тренером Шалимовым.



— Капитаном команды Талалаев назначил?

— Сначала Андрей Викторович назначил, а потом голосовала команда. Парни выразили мне доверие, за что им очень-очень благодарен. Стараюсь его оправдывать.



— Когда Талалаев во Владивостоке и Хабаровске поручил давать установку на игру молодым футболистам – удивились?

— У каждого тренера свои методы, заморочки. Я не удивился – чего только не встречал в футболе. Он так видит – о’кей, хорошо. Он тренер – ему решать. Главное, чтобы был результат.



— Это правда, что Кухарчук прятался от разгорячённого Талалаева в докторской комнате?

— Ерунда. Это в интервью каком-то написали – то ли ребята неправильно выразились, то ли журналисты слова переврали.



— А как было на самом деле?

— После игры Талалаев начал в гневе кричать: «Где Куха?». А Илью массажист в соседней комнате растирал – мышца забилась или что-то в этом роде. Чего ему прятаться? Что он, маленький ребёнок?

«3 часа ночи, VIP-зал казино на Таганке — сидят 12 футболистов Премьер-Лиги...» Перед встречей с родным «Торпедо» Талалаев с улыбкой вспоминает прошлое и всерьёз рассуждает о настоящем.

— Юран — горяч?

— Сергей Николаевич – он такой: всё спокойно, плавно объясняет, но, если что-то не так – будет взрыв. Юран может вспылить так, что мама не горюй.



— Когда летом была непонятка с будущим «Химок», сильно нервничали?

— Очень нервирующая была обстановка. Не понимали, где мы будем, как. Неопределённость в любой сфере и для любого человека – это сложно. Давит. СМИ каждый день выпуливали новости: то одно, то второе, то третье. А парни же читают. Тяжело было, но справились. Благодарю бога за то, что хотя бы с третьей попытки я всё-таки попал в Премьер-Лигу.