Да-да, он всё ещё в Манчестере. История печальнее, чем у Заболотного.

Лингардиньо – главный мем АПЛ. Как это вышло и что сейчас происходит с игроком «МЮ»?

Состояние Джесси Лингарда на сезон-2015/2016 точно описал Луи ван Гал: «Я доволен Джесси. Он прогрессирует. У него есть все шансы стать одним из лучших в Европе».

Джесси Лингард в 2020-м: лишь трижды попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матчи АПЛ. Вокруг – бесконечный поток слухов о переходе. Под ногами – пропасть.

За пять лет Лингард деградировал от перспективного игрока до человека, которого хотят выпнуть подальше из состава. Июльская фраза «Я люблю этот клуб. Это мой дом и моя душа» прямо сейчас ничего не значит. Лингард – это история про затухший талант, который сейчас ждёт решения по своей карьере.

Да-да, не принимает решение, а именно ждёт. В конечном итоге всё завязано на уходе, вопрос лишь в том, когда это произойдёт.

Показалось, что «МЮ» затащил матч с «Лестером». Но так только показалось Важный матч АПЛ сквозь исторический контекст.

Сульшер долго верил в Лингарда и доверяет даже тогда, когда тот совсем не в форме

Просто фиксируем статистику Джесси Лингарда за последние четыре сезона:



Сезон-2017/2018 – 13 голов и семь передач.



Сезон-2018/2019 – пять голов и четыре голевые.



Сезон-2019/2020 – «4+2».



Сезон-2020/2021 – по нулям.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Что случилось? Если коротко: Джесси Лингард проиграл конкуренцию и добил безвыигрышную ситуацию слабой формой. Что говорил Сульшер полтора года назад:

«Я верю в Джесси. Да, он в небольшой эмоциональной яме. Да, он немного не в той форме, в которой мы хотим его видеть. Но я хочу сказать ещё раз: я верю в Джесси. Он способный игрок. Когда он вернётся на прежний уровень, «Манчестер Юнайтед» станет ещё сильнее».

Что говорит Сульшер сейчас: «Я надеюсь на Джесси, ведь он всё ещё наш игрок. Он много трудится на тренировках. Но ему не повезло с травмами и этим ковидом. Он не болел им, но несколько раз был в контакте с теми, кто сдавал положительные тесты. Поэтому Джесси так много пропустил».

Transfermarkt говорит, что последнюю серьёзную травму Лингард получал почти два года назад – когда вылетел на 20 дней из-за повреждения подколенного сухожилия. Так что основной причиной слабой игровой статистики точно нельзя назвать.

Проигранная конкуренция – да. Сейчас на его позиции выступает Бруну Фернандеш. Поэтому у Лингарда абсолютно нет шансов закрепиться в основе.

На форму Лингарда повлияли внутренние проблемы – новорождённая дочь отнимает много сил, а болезнь матери сожрала его морально

У Лингарда много игровых сложностей. Но гораздо сильнее по нему ударили психологические проблемы. Просто всё, с чем он столкнулся за последние пару лет:

• В 2019-м признавался, что из-за тяжёлой болезни мамы он остался главным в семье: ухаживал за 12-летним братом и 15-летней сестрой. Это отнимало все силы и концентрацию – даже на тренировках он не думал о футболе.

• Недавно у Лингарда родился ребёнок – это, конечно же, прекрасно. Но Лингард говорил и о другой стороне: «Да, я очень рад, что в моей семье появился новый человечек. Но я отдаю теперь ему все свои эмоции. Когда ты становишься отцом, все твои мысли заняты ребёнком. Нелегко переключиться на что-то ещё».

• Плюс всякие скандалы вокруг. Например, посещение ночных клубов и попадание на первые полосы таблоидов на фото с алкоголем.

• Есть ещё одна не самая выдающаяся история, создавшая вокруг Лингарда не лучшую атмосферу. В начале пандемии он запустил продажу защитных масок от собственного бренда. Стоимость – 12 фунтов. Объявил об этом тут:

В комментариях много ответов по типу «Да я лучше заболею коронавирусом».

Лингард стал главным мемом АПЛ и получил прозвище «Лингардиньо»

Фанаты неоднозначно воспринимают ситуацию вокруг – оскорбляют в соцсетях и делают из Лингарда мем.

Вот так смеются над Лингардом:

Лингард, конечно, в курсе стёбных сравнений с Роналдиньо, но на это лишь однажды и очень коротко отреагировал:



«Они могут делать что угодно. Моё дело – выходить на поле и доказывать всем тем, кто не верит в меня, что они не правы».

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Так, теперь серьёзно: что будет с Джесси Лингардом дальше?

Пока – никакой конкретики. Его контракт заканчивается в конце сезона, так что «Манчестер Юнайтед», чтобы получить хоть какие-то деньги, нужно искать покупателей прямо сейчас.



Медиа обсуждают такие варианты:

· «Шеффилд». Но тут аренда. Не очень выгодное мероприятие для «МЮ».

· «Реал Сосьедад». Тоже аренда.

· Был даже такой вброс от ESPN – что Лингардом интересуется «Зенит».

Всё это пока не официально. Решающие движения обе стороны будут совершать в зимнее трансферное окно. Пока расклад такой: Лингард уходит, на него в «Манчестер Юнайтед» никто не рассчитывает.

Но «Манчестер Юнайтед» хочет получить за него хоть какие-то деньги – а в контракте Лингарда есть опция продления соглашения на сезон. В случае продления – а такие слухи тоже есть – он станет свободным агентом лишь летом 2022-го.

И что получается в итоге. Ещё сезон Джесси Лингард будет в «Юнайтед» на зарплате в 100 тысяч в неделю. Сейчас стоимость Лингарда составляет 14 млн евро – логично, что клуб захочет расстаться с ним за эти же деньги.

Но будет проблемно – вряд ли кто-то отдаст за такую сумму за игрока, который практически не выходит на поле.