Кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всех? Последний релиз 2020 года

Коллеги с портала Transfermarkt.ru подготовили очередное обновление цен по РПЛ и поделились с «Чемпионатом» самыми интересными цифрами. Рассказываем, кто и почему подорожал и подешевел больше всех в чемпионате России.

Топ-10 игроков с наибольшим приростом трансферной стоимости. Влашич — на первом месте

Ожидаемо и заслуженно прибавил в цене Никола Влашич. Лидер ЦСКА уже долгое время показывает стабильную игру. Во многом благодаря ему «армейцы» закончили 2020 год на втором месте в РПЛ. Теперь Влашич стоит 30 млн евро — на 5 млн евро больше, чем до обновления.

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Вслед за Николой расположился Матвей Сафонов. Голкиперу «Краснодара» накинули 4 млн евро, и теперь он оценивается в 15 млн. На его стоимость повлиял вызов в сборную России, а также дебют в Лиге чемпионов. По 3 млн евро прибавили к своей стоимости Сердар Азмун и Матиас Норманн. Иранец по-прежнему результативен (15 матчей в РПЛ, 11 голов, 5 ассистов), а вот хавбек «Ростова» подорожал в силу других причин. Такой прирост связан, прежде всего, с повышением спроса на игрока. Чему в значительной степени способствуют регулярные вызовы в сборную Норвегии. Тут комплекс факторов.



На 2,5 млн евро подорожали Хвича Кварацхелия, Джордан Ларссон и Даниил Лесовой. Грузинский вингер «Рубина» давно на карандаше у нескольких топ-клубов Европы, поэтому 10 млн евро — вполне адекватный ценник за молодой талант. Чуть дешевле (9 млн евро) стоит Ларссон, который показал внушительный прогресс в этом сезоне. По системе «гол+пас» Джордан занимает четвёртое место в РПЛ, на его счету 8 голов и 4 ассиста. Результативнее лишь Дзюба (11+5), Азмун (11+5) и Влашич (8+5). Что касается Лесового, то вингер «Динамо» также заметно прибавил. Стоимость Даниила возросла сразу вдвое — с 2,5 млн евро до 5 млн евро.

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С уходом брата Антон Миранчук стал новым лидером «Локо», за что получил от Transfermarkt + 2 млн евро к трансферной стоимости. Столько же прибавил Эсекьель Понсе, забивший 8 мячей в 17 матчах РПЛ. Для сравнения: в прошлом сезоне аргентинец записал на свой счёт 6 голов в 27 встречах чемпионата России. Замыкает топ-10 подорожавших игроков Деспотович (+1,5 млн евро). Ещё недавно сербский форвард был не нужен «Оренбургу», а теперь забивает за «Рубин» в ворота ЦСКА и «Зенита».

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Продолжает падение в котировках ТМ Малком — после обновления его ценник составит 24 млн евро (-6 млн). Повлияли на это травмы и низкая результативность бразильца: в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах он забил всего 1 мяч и дважды ассистировал партнёрам. На Малкома упал спрос, и даже отбить деньги, потраченные на его трансфер (40 млн евро), уже вряд ли получится.



Марио Фернандес подешевел на 4 млн евро. Сезон у защитника «армейцев» получается скомканным из-за перенесённой болезни и травмы бедра, полученной в ноябре. Недавно Марио исполнилось 30 лет, что также повлияло на его стоимость. Из-за возраста упал ценник и на Гжегожа Крыховяка (-3 млн евро). В январе поляку стукнет 31 год, да и результативность хавбека «Локомотива» заметно снизилась по сравнению с прошлым сезоном. «Жемчужина» селекции «Локо» — Франсуа Камано — подешевел сразу на 3 млн евро. Гвинеец пока совершенно себя не проявил в матчах за новый клуб.

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Не удалось заиграть с ходу и другому новичку РПЛ — Адольфо Гайчу. Форвард ЦСКА теперь стоит 9 млн евро, что на 2 млн евро меньше, чем до обновления. Аналогичное падение стоимости у Себастьяна Дриусси (12 — 10 млн евро), Зе Луиша (8 — 6 млн евро), Ивана Игнатьева (6 — 4 млн евро) и Соломона Кверквелии (5 — 3 млн евро). Все они заметно сдали в игровом плане. При этом Зе Луиш ещё и пошёл на понижение, ведь чемпионат Португалии, откуда он перебрался совсем недавно, котируется выше РПЛ.



Подешевел и Кокорин — его стоимость теперь составляет 4,5 млн евро (- 1,5 млн евро). В «Спартаке» пока у Александра дела идут не лучшим образом, а к игровым проблемам добавились ещё и травмы. К тому же в марте Кокорину исполнится 30 лет. Вряд ли хоть кто-то предложит теперь за него больше 4-5 млн евро.



Полностью ознакомиться с обновлением РПЛ можно на русскоязычной версии портала Transfermarkt.