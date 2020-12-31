7 худших трансферов лета-2020 в АПЛ. От Виллиана до ван де Бека

Недавно на «Чемпионате» вышел материал про лучшие трансферы лета-2020 в АПЛ. Теперь пришло время самых провальных переходов АПЛ за последнее трансферное окно. От этих парней мы ждали большего.

Из «Байера» в «Челси»

Сумма: 80 млн евро

Самое дорогостоящее приобретение лета в лиге — долгожданный трансфер лидера леверкузенского «Байера» хоть куда-нибудь. Истёкший трансферный бан, Абрамович и Лэмпард у руля «Челси» определили направление полузащитника — он отправился на «Стэмфорд Бридж». Однако пока немец откровенно не впечатляет. Внушительные цифры в Германии перенести в другую лигу сразу не удалось, хотя Лэмпард сразу бросил новичка в пекло. Хаверц успел поиграть на нескольких позициях в группе атаки (справа в 4-2-3-1, десятка, справа в 4-3-3, даже ложная девятка), но в 14 матчах (10 — в основе) оформил всего один гол и одну голевую передачу — слабовато для 80 млн евро.

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При этом Хаверц даже не андерперформит (то есть играет лучше, чем показывают цифры): у него 1,31 xG (ожидаемые голы) и всего 0,67 хА (ожидаемые передачи). Первая цифра для атакующего полузащитника нормальна, а вот вторая напрягает — немец отдает под удар очень мало, 0,7 за игру (в пересчёте на 90 минут все равно недостаточно — 0,89). Хаверцу однозначно надо дать время на адаптацию, поскольку некоторые в Англии долго привыкают к своей команде и футболу тренера. Но пока из-за ценника Кай Хаверц — одно из главных разочарований расширенного трансферного окна в АПЛ.

Из «Челси» в «Арсенал»

Сумма: бесплатно

В отличие от Хаверца, который, считай, пришёл на замену бразильцу, Виллиан разочаровывает не соотношением цена/качество, а просто качеством. «Челси» буквально сбагрил в «Арсенал» очередного игрока (пускай и бесплатно), но на Виллиана возлагались большие надежды: Артета рассчитывал, что кудряш станет важным игроком основы и поможет в финальной трети. Сначала всё шло хорошо — дубль из голевых передач (некоторые приписывают Виллиану и третий голевой пас) против «Фулхэма» в первом же туре. В том матче бразилец просто разрывал: постоянно обострял, активничал — болельщики были счастливы и смеялись над тратами «Челси», не веря, что менеджмент «синих» отпустил такого игрока бесплатно. Но затем — тишина, прерванная только недавно единственной передачей в матче с «Вулверхэмптоном» (и тот просто с кросса после углового). Виллиан играет на правом фланге атаки, постоянно смещаясь в центр и имитируя роль десятки. Только имитируя, ведь созидает он слабо — под стать «Арсеналу»: по данным StatsBomb за 12 матчей у Виллиана 1,96 хА, 13 передач под удар, 22 паса в финальную треть и 16 — в штрафную. Очень непродуктивно для «главного созидателя».

Сравнение Виллиана и среднего игрока на его позиции в лиге по продвинутым показателям (источник understat.com).

Забивать у Виллиана тоже не получается — ноль голов, 1,1 xG. При этом Артета всё ещё выпускает Виллиана в старте и, кажется, относится к нему по-особенному: против «Лидса» бразилец вышел в основе, хотя уехал в Дубай за несколько дней до этого, даже не предупредив клуб. Сейчас Виллиан травмирован, и это отличный шанс для других игроков доказать, что они лучше (сейчас это не так сложно). Против «Челси» и «Брайтона» уже начали.

Аарон Рэмсдейл

Из «Борнмута» в «Шеффилд»

Сумма: 20.5 млн евро

Один из главных творцов успеха «Шеффилда» прошлого сезона — Дин Хендерсон — вернулся из аренды в «МЮ». На замену выписали Рэмсдейла из вылетевшего «Борнмута», тащившего во всех смыслах в конце прошлого сезона. Пока получается откровенно не очень: 27 пропущенных мячей не получится списать на оборону — пускай «Шеффилд» допустил 26,81 xG (то есть примерно столько, сколько и должен был пропустить), но на вратарей можно посмотреть ещё и под другим углом.

Post-Shot expected Goals, или PSxG оценивает буквальную сложность ударов, принимая во внимание всю информацию после нанесения удара (классические ожидаемые голы берут как раз все данные до удара включительно) — куда и откуда полетел мяч, с какой силой (некоторые модели), чем и после чего нанесен удар и ещё несколько факторов. Выясняется, что оборона «Шеффилда» ограничивает соперников чуть лучше: PSxG у своих ворот немного меньше допущенных xG — средний вратарь с ударов данной сложности пропустил бы 25,5 гола.

Иными словами, покупка не очень себя оправдывает. На самом деле, не до конца понятно, чем руководствовались аналитики «Шеффилда»: прошлый сезон Аарон провёл абсолютно средне, пропустив 62 гола с 61,7 PSxG. Если расчёт был на то, что Рэмсдейл сохранит форму конца сезона, то он с треском провалился, а «Манибол» учил искать выгодные трансферы. Крису Уйалдеру придётся с этим мириться — другого достойного вратаря в составе нет, а выход на рынок зимой сомнителен.

Риан Брюстер

Из «Ливерпуля» в «Шеффилд»

Сумма — 26 млн евро

Продолжаем разговор о худшей команде АПЛ. «Шеффилду» нужно было усиление в атаке, и они взяли перспективного Брюстера (ещё и с паспортом). Для «Юнайтед» тема болезненная ещё с прошлого сезона — не хватало эффективного наконечника. Для командной игры все, кто выходил на острие, были полезны: Муссе, Макберни, Шарп, Макголдрик — но они не внушали страх обороне соперника (главный герой списка — Макголдрик, который вышел в АПЛ в 25 матчах до своего первого гола, успев провести 1614 минут и наколотив 40 ударов суммарной опасностью 7,34 xG). Поэтому трансфер Брюстера казался неплохим: когда Риан получал минуты в «Ливерпуле» в кубковых матчах, нацеленность на ворота впечатляла, а в аренде в «Суонси» во второй половине сезона Брюстер наклепал 10 мячей в 20 матчах.

Сумма для молодого игрока была довольно внушительна — «Шеффилд» либо повторил свой трансферный рекорд, либо побил (в зависимости от того, заплатили ли за Берге 24 или 26 млн евро). Пока что Брюстер удручает: ноль голов в двенадцати играх, а Уайлдер чаще выпускает игрока с лавки, нежели ставит в основу. И пускай ужасен весь «Шеффилд», от Риана явно ждали больше, чем показатель в один удар за две игры и «0+0» по системе« гол+пас». На первых порах можно списать на своего рода адаптацию (в АПЛ за «Ливерпуль» ни минуты), но пора прибавлять — иначе попадание в аналогичный список по итогам целого сезона неизбежно.

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Родриго

Из «Валенсии» в «Лидс»

Сумма: 30 млн евро

Ещё один рекордный трансфер в истории ещё одного «Юнайтед» — на сей раз речь о «Лидсе». Сначала казалось, что испанец — конкурент для Бэмфорда, имевшего серьёзные проблемы с реализацией в Чемпионшипе. Неизвестно, повлияла ли на Бьелсу результативность Патрика, который улучшил игру перед воротами и нашёл форму, но Родриго ни разу не вышел в старте на позиции форварда. Роль Родриго — десятка. Десятка либо единственная (будь то 4-2-3-1 или разудалая 3-3-3-1), либо в паре (всегда с Клихом).

При номинальной позиции атакующего полузащитника Бьелса однозначно рассчитывает на подключения Родриго в штрафную и результативность, но пока идёт не очень: в 14 матчах (8 — с первых минут) Родриго забил три гола и отдал ноль голевых передач. При этом моменты у испанца есть, но зачастую опасности они в себе не несут (3,10 xG с 29 ударов — сравните с приведённым выше примером Макголдрика и его средней опасностью ударов). Зато Родриго успел отличиться у своих ворот, совершенно по-идиотски сфолив в штрафной в концовке матча с «Ливерпулем» прямо в дебюте.

Пока что единственная причина Бьелсы ставить Родриго в состав — хорошая работа в прессинге, к чему испанец привык удивительно быстро, но только этого редко бывает достаточно. Впрочем, Эль Локо виднее.

Из «Борнмута» в «Манчестер Сити»

Сумма: 45 млн евро

Столько, сколько «Сити» отдал за своих защитников, едва ли потратило даже пятьдесят команд за всю свою историю. Аке — четвёртый по сумме трансфера из центральных защитников в составе (Диаш, Ляпорт, Стоунз — все дороже 55 млн) и четвёртый выбор на позицию защитника. Вроде логично, правда? Пожалуй, но на 45 млн евро можно собрать целую команду из недооценённых игроков. В футболе позиция центрального защитника — самая сложная для оценки из всех полевых игроков. Аке не допускал критических ошибок, не выглядел неуверенно и выходил как в центре обороны, так и слева.

Нахождение Натана в списке провальных трансферов — крик в пустоту о раздувшемся трансферном пузыре и неоправданных тратах (в клубе ведь есть ещё и Эрик Гарсия, которого Гвардиола вполне котирует). Для Пепа важно, чтобы в центре защиты был левоногий футболист, поэтому потратился на сменщика Ляпорта. Непонятно, зачем отдавать за игрока ротации сумму, которая стала бы для подавляющего большинства клубов рекордной, если можно подтянуть аналитиков и скаутов и подыскать достойный вариант. Аке удачи, «Сити» адекватности на рынке, а мы идём дальше.

Из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»

Сумма: 39 млн евро

Не так давно я писал текст о том, есть ли у «МЮ» проблемы и как их решать. У команды Сульшера просто жуткая зависимость от Бруну Фернандеша в созидании: по количеству передач под удар в пересчёте на 90 минут разница между первым и вторым местом пугает (3,5 у Бруно; у ближайшего преследователя, имеющего хотя бы 400 минут на поле, — 1,52 у Рэшфорда). Возможным решением без нарушения баланса видится как раз Донни, один из умнейших игроков поколения. Ван де Бек казался серьёзным подкреплением даже сразу после трансфера, но пока Сульшер просто не даёт нидерландцу раскрыться. В АПЛ Донни проводит в среднем 26 минут за игру, а в четырёх случаях и вовсе не выходил на поле. Статистика пока удручает: один гол и ноль голевых, но у полузащитника банально мало шансов себя проявить.



Из вышеперечисленных футболистов больше всего веры именно в Донни — надо только адаптироваться. Это нормальная практика для АПЛ: ключевые для «Ливерпуля» Фирмино, Фабиньо и Робертсон казались ровно такими же сомнительными трансферами первые полгода. Где они сейчас, полагаю, рассказывать не надо.



Тезис из абзаца выше применим абсолютно к каждому игроку этого топа, поэтому вполне вероятен исход событий, где будет весело перечитать текст в конце сезона и посмеяться над автором. Пока смеются над игроками.