У «Ливерпуля» новый тренер. Клопп его отлично знает по «Боруссии»

Может, хотя бы теперь футболисты не будут столько пропускать из-за травм.

Коронавирус — не единственная проблема, с которой сейчас сталкиваются клубы АПЛ (сегодня объявили, что COVID подтверждён у 18 игроков, и это рекорд за всё время пандемии). Из-за перегруженного графика и сокращённого перерыва между сезонами футболисты гораздо больше подвержены различным травмам.

Мемы смешные – ситуация страшная. Как соцсети реагируют на травмы футболистов «Ливерпуля» Кто поможет Юргену Клоппу?

В ноябре бывший физиотерапевт «Арсенала» и сборной Англии Гэри Левин объяснял причину роста травм среди игроков: «Отсутствие нормальной предсезонной подготовки в этом году и плотный график матчей — два фактора роста травм. Если вы не полностью восстановились после предыдущей игры, то наступает усталость, и тем самым увеличивается шанс получить мышечные травмы, потому что если у вас есть усталые мышцы и вы снова нагружаете их, то рано или поздно они сломаются».

Мышечная усталость увеличивает риск не только мышечных травм, но и более тяжёлых повреждений. Летят связки коленей и голеностопа, что выводит футболистов из строя уже не на пару недель, а на несколько месяцев. С настоящей эпидемией травм столкнулся «Ливерпуль», где Юрген Клопп собирает состав на каждую игру из принципа «есть кто живой на борту?».

Прямо сейчас в лазарете красных числятся ван Дейк, Гомес, Жота, Цимикас, Тьяго Алькантара и Наби Кейта. На продолжительный срок вылетал Александер-Арнольд, а Матип играет через раз из-за мышечных повреждений. Ряд матчей пропустили Хендерсон, Милнер и Фабиньо. Только сейчас вернулся Окслейд-Чемберлен. Удивительно, но даже с такими кадровыми проблемами «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, хотя даётся это большой ценой — тот же Робертсон вынужденно бегает почти все матчи без замен.

В конце ноября Юрген Клопп взорвался на пресс-конференции после игры с «Брайтоном»: «Когда я неделю назад общался с другими тренерами, 15-16 из 20 были за пять замен. Ничего не изменилось. Нужно 14 голосов. Крис Уайлдер из «Шеффилда» говорит, что я эгоистичен, но его слова показали, что он тоже эгоистичен. 5 замен – это к вопросу не о тактике или изменении схемы. Если бы у меня было пять замен, я бы убрал Робертсона, чтобы спасти его. Не хочу быть эгоистом, но взгляните на «Ливерпуль». Посмотрите, у кого ещё трижды был такой слот в расписании. Ни у кого! Так что для меня это проблема. Подобрать состав для меня проблема».

Насыщенный английский календарь и максимальное количество замен (АПЛ — единственная лига из топ-5, где разрешили делать всего три перестановки за матч) ставят клубы в тяжёлое положение. К Гвардиоле и Клоппу, которые уже несколько лет критикуют FA за составление календаря в интересах ТВ-контракта, примкнули даже Лэмпард с Сульшером.

В «Ливерпуле» решили действовать изнутри — на днях новым главой департамента фитнеса и восстановления стал бывший специалист «Шальке» Андрес Шлюмбергер. С ним Юрген Клопп долгое время работал в дортмундской «Боруссии». При этом, как сообщает The Athletic, Клопп доволен работой медицинского штаба «Ливерпуля», просто клуб воспользовался финансовыми проблемами «Шальке» и переманил специалиста, чьи способности высоко оценил главный тренер.

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Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Причём должность была введена специально для Шлюмбергера. По замыслу, он должен стать мостом между руководителем отдела физподготовки Андреасом Корнмайером, главным физиотерапевтом Ли Нобсом и Джимом Моксоном, главным врачом «Ливерпуля».

Болельщики клуба с воодушевлением приветствуют приход Шлюмбергера и шутят: «Круто. А сможет ли Шлюмбергер сыграть в обороне?» И откровенно сопереживают Андреасу по поводу работы с «хрустальными» Матипом и Кейта.

До «Ливерпуля» и «Шальке» Шлюмбергер работал в мюнхенской «Баварии» и мёнхенгладбахской «Боруссии». Про опыт работы с Клоппом уже было упомянуто, также в резюме Андреаса — работа с юношескими сборными Германии. А начинал свою карьеру в футбольной сфере Шлюмбергер с «Нюрнберга», где пересекался с Иваном Саенко.

В дортмундской «Боруссии» Шлюмбергер организовывал индивидуальные восстановительные программы для футболистов. Летом 2014 года в интервью для клубного сайта он раскрывал подробности реабилитации травмированных игроков: «Невен Суботич уезжает в Лос-Анджелес на двухнедельную реабилитацию после травмы колена, а Якуб Блащиковски останется здесь, в Дортмунде. Для Гюндогана и Бендера тоже разработаны отдельные программы, как и для Себастьяна Келя. Он возрастной футболист, поэтому начнём с лёгких беговых упражнений».

Леандро Биттенкурт в 2012 году вспоминал, что именно Шлюмбергер помог ему быстро восстановиться после травмы связок колена: «Я занимался по специальной программе доктора Андреаса и сейчас чувствую себя прекрасно». Заиграть в «Боруссии» у молодого хавбека не получилось из-за высокой конкуренции, но в дальнейшем он успешно выступал за «Ганновер» и «Кельн» (сейчас играет в «Вердере»).

Также Шлюмбергер был одним из экспертов издания инновационного центра «Барселоны» по исследованию мышечных травм, в 1990-х защитил диссертацию на тему «Оптимизация стратегий в силовых тренировках», а с 2008 по 2011 год читал лекции для молодых тренеров в академии Хеннес-Вайсвалер в Кёльне.

Фото: Mario Hommes/Getty Images

Богатый опыт Шлюмбергера отмечают и ресёрчеры игры Football Manager — показатель персонала Fitness у специалиста равен 20. Это максимально возможная цифра.

Главная задача обновлённого штаба «Ливерпуля» — обеспечить грамотное восстановление футболистов, избежать рецидива травм и подготовить команду к играм в условиях перенасыщенного календаря. Помимо клубных матчей многим футболистам предстоит ещё и участие в чемпионате Европы. Пауз практически нет, поэтому «Ливерпулю» нужная профессиональная работа врачей и физиотерапевтов. Каков будет результат деятельности Шлюмбергера на новом посту, покажет время.