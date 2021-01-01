Было или не было в 2020 году? Тест!

В 2020-м жизнь в мире спорта на несколько месяцев буквально остановилась, но, оглядываясь назад, понимаешь: событий всё равно было немало. Одних скандалов сколько набралось! Конечно, многим очень хочется поскорее оставить этот год вместе с его историями позади, но давайте в последний раз вспомним их, а потом, если очень хочется, можно будет и забыть.

Правила теста простые: с нас – факт, с вас – ответ: было или нет. Ну и по традиции делитесь результатами в комментариях.

Вперёд!