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Что произошло в 2020, было или не было. Тест

Что произошло в прошедшем году
«Чемпионат»
Было или не было в 2020 году? Тест!
15 вопросов о событиях ушедшего года.
Футбол / РПЛ 0

В 2020-м жизнь в мире спорта на несколько месяцев буквально остановилась, но, оглядываясь назад, понимаешь: событий всё равно было немало. Одних скандалов сколько набралось! Конечно, многим очень хочется поскорее оставить этот год вместе с его историями позади, но давайте в последний раз вспомним их, а потом, если очень хочется, можно будет и забыть.

Правила теста простые: с нас – факт, с вас – ответ: было или нет. Ну и по традиции делитесь результатами в комментариях.

Вперёд!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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