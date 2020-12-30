«Завтра «Спартак» снимется с чемпионата». Главные скандалы года в нашем футболе

Наступит ли тот день, когда мы будем обсуждать победы клубов РПЛ в Европе, а не конфликты?

2020-й — ужаснейший. Один только коронавирус изменил нашу жизнь до неузнаваемости. Пандемия затронула и российский футбол, который по традиции не обошёлся без громких скандалов. Вспоминаем самые памятные конфликты уходящего года.

«Сочи» против ростовских «школьников»

Июнь. Возобновление чемпионата России после паузы, вызванной пандемией коронавируса, получилось резонансным. Перед матчем с «Сочи» футболисты и тренерский штаб «Ростова» из-за вспышки коронавируса в клубе отправились на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался от переноса матча и в кратчайшие сроки «Ростов» подписал профессиональные контракты с игроками команды 2003 года рождения. Они по итогу и вышли на поле в Сочи. Ростовские «школьники» были биты (1:10), но влюбили в себя многих болельщиков.

«Могли бы и поддаться...». Почему ФК «Сочи» никому не нужен (почти) Спойлер: электросамокаты веселее.

Гончаренко и поездка в Беларусь

Июнь. После разгромного поражения от «Зенита» (0:4) главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об отставке, попрощался с футболистами и самовольно уехал на родину в Беларусь. Вскоре тренер вернулся в Москву и объяснил свой поступок: «Нужно было каким-то образом встряхнуть команду, — начал с шутки Гончаренко. — Раз это пошло на пользу, то значит мы сделали всё правильно. Я пожалел о своём поступке и принёс извинения команде».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

До конца года Гончаренко неоднократно мог покинуть команду, но руководство команды раз за разом не принимало отставку тренера.

Овчинников и Онопко ушли из ЦСКА. Что всё это значит? Руководство клуба ясно дало понять, на чьей оно стороне в конфликте внутри штаба.

Судейство матча «Спартак» — «Сочи» и угрозы Федуна

Героями первого матча «Спартака» в новом сезоне против «Сочи» стали арбитры. Главный судья встречи Василий Казарцев поставил один спорный и один выдуманный пенальти в ворота москвичей, а арбитр VAR Алексей Еськов, посмотрев видеоповторы эпизодов, согласился с решениями коллеги.

«Судьи пробили дно, дальше падать некуда!» Разбор ошибок против «Спартака» Обсуждаем спорные моменты с арбитром Игорем Федотовым.

После матча владелец красно-белых Леонид Федун в порыве эмоций заявил, что снимет клуб с чемпионата: «Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Да. Можете так и написать, — гневно начал Федун. — В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!»

Федун так и не снял «Спартак» с чемпионата. Что касается судей, Еськов закончил карьеру арбитра, а Казарцев не без ошибок продолжает работу в РПЛ.

Широков ударил футбольного судью

Август. Выступая на любительском турнире, Роман Широков применил агрессию по отношению к арбитру Никите Данченкову. Экс-игрок сборной России напал на арбитра после того, как Данченков, по мнению Широкова, неправильно оценил эпизод с участием футболиста в штрафной площади соперника. Широков в грубой форме начал требовать пенальти, за что и был удалён.

Фото: РИА Новости

После многочисленных ударов Данченкову понадобилась медицинская помощь. В тот же день избитый судья подал заявление в полицию. Дело дошло до суда. Лишь 25 декабря Роману Широкову был оглашён приговор: 100 часов обязательных работ и штраф на 100 тыс. рублей.

Скандальное интервью с Черчесовым

Ноябрь. После провала сборной России в матче с Сербией Станислав Черчесов пришёл в эфир на «Матч ТВ» и ответил на все вопросы. В студии было жарко, а в перерывах на рекламу, по мнению очевидцев, очень жарко. Если первая половина интервью прошла довольно буднично, то во второй Черчесов был в ударе. Тренер сборной, например, наехал на Миранчуков с Чаловым.

«Золотой актив в лице Чалова и Миранчуков? Давайте так: золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит, пьёт чай дома, а я тут. с вами разговариваю. Это не говорит о том, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать. Я говорю открыто, пусть они меня тоже слышат. Они на поле должны показывать. За меня никто не играл.

«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло Обвинил ведущих во вранье, накатил на Газизова и жёстко прошёлся по Чалову с Миранчуками.

Чалов играет с Молдавией – проявляй себя. Кстати, о птичках. Чалов должен правильно понять — сколько его не было, 1,5 года? Сейчас я нашёл его в лучшем состоянии, чем во время прошлого вызова. Заболотный вышел, потому что он приносит больше пользы. Можно вспомнить и его пять моментов с Сербией, и три момента против ЦСКА. А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В ЦСКА неожиданно осадили Черчесова и напомнили о «физруке». Вскоре тренер признался, что подвергся справедливой критике.

Дзюба и слитое видео

Ноябрь. В начале ноябре в интернете появилось пикантное видео с участием нападающего Артёма Дзюбы. Ролик вызвал широкий резонанс, вышедший за рамки интернета: сначала видео обсуждали на федеральных каналах, а спустя время о скандальном ролике спросили у президента Путина на ежегодной пресс-конференции.

«Я виноват». Покаяние Дзюбы Нападающий записал двухминутное видеообращение после матча с «Краснодаром».

Что касается самого футболиста, из-за появления компрометирующего видео Дзюбу оставили за бортом национальной команды, а в «Зените» отобрали капитанскую повязку.

Тедеско и расизм

Декабрь. После матча с «Сочи» (0:1) Доменико Тедеско заявил, что столкнулся с расизмом: «Мне сказали, что это ваша страна и я могу уехать», — заявил тренер после матча. Выяснилось, что с немецким специалистом вёл беседу тренер вратарей сочинской команды Дмитрий Бородин. Судя по видео, которое появилось уже после матча, Тедеско и Бородин вели бурную беседу, но тренер «Сочи» отрицает обвинения Тедеско: «Я сказал две фразы — это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

После матча Доменико Тедеско понесло: сначала тренер высказал голкиперу соперника Сослану Джанаеву за симуляцию и затяжку времени. Затем тренер спровоцировал конфликт, обратившись к Джанаеву на русском: «Сколько денег?!»

По итогу Тедеско получил трёхматчевую дисквалификацию. Но были сомнения, что ему придется её отбывать. Напомним, специалист объявил о непродлении контракта со «Спартаком». Тренер мог покинуть клуб в декабре, но поиски сменщика к успеху не привели. Тедеско остаётся, а значит пропустит три игры после перерыва.

Судьи и водка

Декабрь. Перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» (1:1) судьи из бригады Сергея Иванова пили водку в ресторане Balcon в Саранске.

Арбитры, находясь в командировке, употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени. То есть употребляли алкоголь менее чем за сутки до начала матча. Судьи, которым и так постоянно достаётся за ошибки, словили очередную волну хейта.

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский заявил, что арбитрам не запрещено употреблять спиртное накануне матчей. Но впредь судьям надо быть внимательнее.

Кикнадзе — всё

Василий Кикнадзе, занимавший должность генерального директора, ушёл из «Локомотива». Скандалов с участием управленца было достаточно, но в первую очередь Кикнадзе запомнится иском на Геркуса, непродлением контракта Юрия Сёмина и бесконечной войной с фанатами.

«Не вы принимаете решения, а руководитель клуба, — гневно начал отвечать Кикнадзе болельщикам на встрече. — Не вы! Ни с какой точки зрения вы не можете оказать влияния на клуб! Ни с той, какой финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той, какую поддержку вы оказываете на трибунах. Позорно в течение восьми матчей вы уходили и оставляли команду без поддержки. И только одно от вас слышалось: «Уберите Кикнадзе, уберите Кикнадзе!» В чём ваша заслуга, что команда выступила хорошо? Вы можете, бУхать, ухать, кричать и визжать. Всё, что хотите. Пожалуйста!»

«Вы здесь ничего не решаете». Как Кикнадзе за два года провалил в «Локо» почти всё Болельщики красно-зелёных вряд ли будут скучать по нему.

Кикнадзе ушёл, а болельщики празднуют победу.