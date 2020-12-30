Гиббс, Фламини и Озил накормили 40 тысяч лондонцев. Сильная история

Очень добрая акция прошла в северном Лондоне в католическое Рождество. Два бывших футболиста «Арсенала» Киран Гиббс и Матьё Фламини, а также один нынешний Месут Озил организовали акцию помощи нуждающимся. И накормили 40 тысяч горожан. Как отметил нынешний защитник «Вест Бромвича» Киран Гиббс, пандемия изменила его сознание и заставила задуматься о помощи другим. Тем, кто находится на другом социальном этаже. Простым лондонцам, которые не имеют миллионные контракты.

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Самое интересное, что Гиббс и Озил, несмотря на контракт с клубами, работали наравне со всеми остальными, накладывая еду нуждающимся. Северный Лондон по-прежнему очень дорог Кирану, так как он не только воспитывался в академии «Арсенала», но и играл за команду десять лет.

«Очевидно, что за четыре дня потребовалось многое сделать, но я думаю, что это оказало прямое влияние на людей. Это помощь в конкретных ситуациях, которая попадает непосредственно нуждающимся. Именно это самое важное для меня», — говорил защитник «Вест Бромвича», который ещё и сыграл 90 минут против «Ливерпуля» 27 декабря, в интервью Sky Sports.

В Лондоне сейчас организована целая кампания «Warmer Winters» (в переводе «теплее зимы»), которая объединила 50 благотворительных организаций в помощи тем, кто из-за пандемии остался без жилья, работы или просто попал в кризисную ситуацию. Гиббс, Озил и Фламини активно поддерживают это движение в том числе и финансово.

«Думаю, что кампания за социальную справедливость становится всё более заметной, и это здорово», — продолжает Гиббс. — Мнение спортсменов имеют значение. Конечно, чаще всего они обособлены от этих проблем и завязаны на результатах их команд, но всем нам нужно послать более серьёзный месседж общественности. Думаю, что спортсмены начинают понимать, что они могут использовать свои платформы для реализации того, во что они верят».

Гиббс также отметил большой вклад Месута Озила, который по разным причинам давно не играет за «Арсенал» и может уделить время другой работе.

«В этом году пандемия коронавируса помогла осознать, насколько нам повезло. Мы обязаны помогать тем, кому повезло меньше. В этом есть большая ценность, — сказал он. — Каждый, кто находится в удачном положении, несёт ответственность за помощь менее удачливым, будь то спортсмен, генеральный директор банка или крупной корпорации. Спорт, безусловно, помогает объединить всех нас, но в то же время я думаю, что послание гораздо шире. Нам нужно понять, что разрыв в благосостоянии увеличивается, и если мы не объединимся сейчас, мы будем только дальше друг от друга».

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Интересно, что среди этой тройки мало говорится о Матьё Фламини, который завершил карьеру в 2018-м, а дальше сосредоточился на не менее важной теме: проблеме загрязнения окружающей среды. 12 лет назад игрок вместе с другом создали компанию, которая создает альтернативу нефти для облегчения климатического кризиса. Речь про сокращение выбросов углесодержащих соединений, которые, по мнению некоторых ученых, провоцируют природную катастрофу.

«Моя семья из очень маленькой деревни, затерянной в горах посреди Корсики. Зимой там всего 80 человек. Там вас учат жить с природой. С раннего возраста я всегда чувствовал связь с ней. Живя и взрослея у моря, я столкнулся со многими мировыми проблемами, такими как загрязнение воды пластиком. Поэтому я решил создать платформу для управления изменениями», — сказал он в одном из интервью.

А в 2018-м он основал ещё один экостартап вместе с Месутом Озилом. One Unity – бренд экологически чистых препаратов по уходу за кожей.