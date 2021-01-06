Сможете назвать лучших бомбардиров сборной России последних лет? Тест

Некоторые из них оказались в центре скандалов в 2020-м.

Прошедший год сложился для сборной России далеко не лучшим образом. Подопечные Станислава Черчесова неплохо начали турнирный путь в Лиге наций, однако ноябрьские матчи команды вспоминать не хочется. В следующем году сборную ждёт непростой путь в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, а также выступление на чемпионате Европы.

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Сейчас же мы предлагаем вспомнить лучших бомбардиров сборной по итогам каждого из последних годов. 2016-го в списке нет, поскольку тогда аж пять футболистов забили по два мяча, что стало лучшим результатом. В 2013-м и 2020-м первенство в споре бомбардиров сборной делили по два игрока.



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