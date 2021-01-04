Первый неожиданный чемпион АПЛ. «Блэкберн» даже отказался от Зидана

С момента основания Премьер-лиги было лишь два неожиданных победителя. «Лестер» – в 2016-м: когда все топ-клубы споткнулись, а «Арсенал» и «Тоттенхэм» проворонили идеальную возможность забраться на первую строчку.

До этого был «Блэкберн» в сезоне-1994/1995. Главные моменты, связанные с тем сезоном: деньги «Роверс»; упорная борьба с «МЮ» и итоговая разница в одно очко; везучий Кенни Далглиш, который начал первую тренировку с фразы «Мы станем чемпионами. Если не сейчас, то когда?».



А вот подробный рассказ об этой истории.

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Последний большой трофей в тренерской карьере Далглиша. Опоздал на первую тренировку и сразу попросил игроков не волноваться за результат в сезоне

Карьера Кенни Далглиша в «Блэкберне» похожа на какую-то невзрачную драму. После вполне успешного периода в «Ливерпуле» пришёл в клуб из Чемпионшипа, с ходу вывел его в АПЛ и за год довёл до состояния кандидата на победу в чемпионате. Сезон-1992/1993 – четвёртое место. В следующем году – второе.

Фото: John Giles — PA Images/PA Images via Getty Images

Перед сезоном-1994/1995 «Блэкберн» логично называли главным претендентом на золото лиги, а Далглиш не особо нервничал и даже расслаблялся.



Есть история о том, что на первую предсезонную тренировку «Блэкберна» Далглиш опоздал на час. Она начиналась в 10 утра, и Кенни просто проспал её. На поле он появился в шлёпках и солнцезащитных очках – в это время его ассистенты уже самостоятельно проводили тренировку. Никто не знал до этого, куда делся Далглиш, дозвониться до него тоже никто не мог.



В итоге Кенни постоял пять минут возле поля и ушёл в раздевалку. После тренировки он собрал игроков, извинился и произнёс речь, которую специально написал для такого момента.



Алан Ширер, ставший лучшим бомбардиром «Блэкберна» в том сезоне, вспоминал слова Далглиша:



«Там были вполне обычные вещи. Типа того, что важно собраться перед непростым сезоном, быть лучше и опаснее. Мы всё привычно пропускали мимо ушей. А потом Далглиш повернулся и сказал: «И да, господа, мы станем чемпионами. Если не сейчас, то когда? Только после чемпионства я поверю, что вы настоящие мужчины».

Ещё одна история про Далглиша – он был душой той команды. Однажды игроки разбили окно в клубном автобусе, и он даже не ругался

За шесть лет работы в «Ливерпуле» Далглиш создал мощный тренерский образ. Игроки тянулись к нему, даже когда «Блэкберн» только отдалённо напоминал команду, способную бороться за чемпионство. Тот же Ширер говорил:



«Я перешёл из «Саутгемптона» только ради Далглиша. У меня было много хороших предложений, но всё решил один разговор Далглиша: «Эй, Алан, приезжай. Мы станем чемпионами, а ты – королём». Я согласился».



Далглиш тогда – аналог современного Юргена Клоппа. Когда все отношения внутри команды строятся на взаимном доверии, уважении и психологии. Когда игрок может подойти и обсудить с тренером любую проблему – Крис Саттон, например, жаловался Далглишу, что никак не может найти подходящий бассейн для заднего двора дома.



Далглиш был центром вселенной того «Блэкберна». Он поднимал мораль и внутренний настрой игроков. Однажды по дороге на выездной матч с «Вест Хэмом» нескольким игрокам стало скучно в клубном автобусе. Кто-то снял молоточек, которым обычно выдавливают/выбивают стекла при аварии, и предложил игру. Каждый новый удар должен быть сильнее предыдущего.



Марк Аткинс говорил, что в итоге окно разбили. Дыру в стекле залепили тряпками. А Майкл Ньюэлл оставшуюся часть дороги ехал в нескольких куртках. Далглиш остановил автобус, картинно проверил ситуацию и сказал, что до разбитого стекла было ещё несколько ударов – фактически он обвинил своих игроков в слабой игре.

Возвращение легенды 60 лет назад в предместье Глазго Далмарноке появился на свет Кеннет Матисон Далглиш — блистательный шотландский нападающий и полузащитник, а ныне главный тренер "Ливерпуля"

Владелец – потомственный фанат «Блэкберна». Он лично отбивал Ширера у «МЮ», потому что люто ненавидел «Юнайтед»

Джек Уокер пришёл в «Блэкберн» в 1988-м. Английский бизнесмен, который был на тот момент одним из самых богатых людей страны, давно хотел влиться в футбол. Получилось сразу же сделать это с помощью любимого клуба. Уокер, как и его отец, с детства болел за «Блэкберн». Когда выкупил клуб, он был в плачевном состоянии – и Уокер за пару лет сделал из него топ-проект.



Основа – хороший тренер. Инструменты для реализации долгосрочных планов – классные трансферы. Далглиш хотел Ширера? Пожалуйста? Кенни вошёл в кабинет босса и сказал, что нужно укрепление в центре в лице Тима Шервуда? Пожалуйста.

Фото: John Giles — PA Images/PA Images via Getty Images

Далглиш вспоминал Уокера:



«Это человек, который искренне болел за «Блэкберн». Мы друг друга очень уважали. Джек посещал практически каждую тренировку команды. Каждую нашу встречу он начинал с вопроса: «Кенни, как я могу тебе помочь?»



Джек Уокер переманил Алана Ширера в «Блэкберн» в тот момент, когда за ним активно наблюдали «Барса» и «Милан». Спустя два года выступлений он получил предложение «Манчестер Юнайтед», принял его, но сделку сорвал Уокер.



Существуют разные данные по этому моменту. Одни говорят, что Уокер просто прервал переговоры без обсуждения. Другие – что Уокер запросил от «Ман Юнайтед» сумму, которая в 10 раз превышает их предложение.



Причина такого поведения Уокера проста – он ненавидел «Манчестер Юнайтед» и не мог позволить, чтобы его лучший игрок переходил к ним.



В 1996-м Ширер всё же уехал – но в «Ньюкасл». Эту сделку Уокер одобрил, хотя «Ньюкасл» тем летом предложил меньше, чем «Манчестер Юнайтед».



Существует ошибочное мнение, что Уокер сделал любимый клуб чемпионом только благодаря мощным денежным вложениям. Но это не так – автор The Guardian Джимми Пирс в своём материале уничтожил этот миф.



Пара примеров.



· Соперничество «Блэкберна» с «Манчестер Юнайтед» в том сезоне было и на трансферном рынке. Но «Юнайтед» потратил гораздо больше, чем клуб Джека Уокера.



· Оборона «Блэкберна» стоила меньше, чем трансфер Даррена Пикока в «Ньюкасл».



· По итогам года «Блэкберн» по трансферам ушёл в минус всего на 5,73 млн евро.

Главная история чемпионского «Блэкберна» – приглашение Зидана. Он реально приезжал на базу клуба, но владелец выбрал Шервуда. Да-да, Шервуда

После чемпионского сезона «Блэкберн» выбрал курс на омоложение команды. В составе появлялись 23-25-летние игроки, которых лично согласовывал Кенни Далглиш (кстати, он занял руководящую должность, а на его месте появился Рэй Харфорд). Далглиш принимал предложения аналитического отдела и сам продвинул лишь двух игроков.

Фото: Ross Kinnaird/EMPICS via Getty Images

Первый – Мэтт Холмс, которого «Блэкберн» купил у «Вест Хэма» за 1,5 млн.



Второй – Зинедин Зидан. Далглиш согласовал эту сделку с «Бордо» и даже пригласил Зидана с Дюгарри на пару дней на базу. Они потренировались несколько дней и улетели в расположение «Бордо».



Дюгарри не очень понравился Далглишу. А Зидан – Джеку Уокеру. На одном совещании Уокер спросил Далглиша: «У нас есть Тим Шервуд. Так почему ты хочешь, чтобы мы подписали Зидана?»