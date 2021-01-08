Вспомните лучших бомбардиров последних сезонов в РПЛ? Тест
Далеко не каждый справится с таким заданием!
Вот и завершился очередной футбольный год. Чемпионат России, как вы знаете, ушёл на длительный зимний перерыв, и ждать новых матчей придётся до конца следующего месяца. Пока же мы предлагаем попробовать свои силы в новом тесте, посвящённом российскому футболу.
Кто лучший нападающий года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги
В списке нашлось место и для Ильи Кутепова.
Ваша задача — назвать всех бомбардиров РПЛ в каждом сезоне начиная с 2010 года. Сразу отметим, что в некоторых турнирах пальму первенства разделили двое футболистов. Для вашего удобства мы сделали подсказку в виде клуба того или иного бомбардира.
В заключение скажем, что по итогам первой части нынешнего сезона в списке голеадоров двоевластие. Нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун забили по 11 мячей и оторвались от ближайшего преследователя на два гола.
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