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Лучшие бомбардиры последних сезонов РПЛ — тест: Фёдор Смолов, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Фёдор Чалов, Квинси Промес

Лучшие бомбардиры последних сезонов РПЛ
«Чемпионат»
Вспомните лучших бомбардиров последних сезонов в РПЛ? Тест
Далеко не каждый справится с таким заданием!
Футбол / РПЛ 0

Вот и завершился очередной футбольный год. Чемпионат России, как вы знаете, ушёл на длительный зимний перерыв, и ждать новых матчей придётся до конца следующего месяца. Пока же мы предлагаем попробовать свои силы в новом тесте, посвящённом российскому футболу.

Кто лучший нападающий года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги
В списке нашлось место и для Ильи Кутепова.

Ваша задача — назвать всех бомбардиров РПЛ в каждом сезоне начиная с 2010 года. Сразу отметим, что в некоторых турнирах пальму первенства разделили двое футболистов. Для вашего удобства мы сделали подсказку в виде клуба того или иного бомбардира.

В заключение скажем, что по итогам первой части нынешнего сезона в списке голеадоров двоевластие. Нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун забили по 11 мячей и оторвались от ближайшего преследователя на два гола.

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