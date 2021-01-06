Тренеры, которые потеряли работу в 2020 году. Не все уходили без скандала

Уходящий 2020 год для некоторых главных тренеров выдался особенно непростым. Они были уволены из своих клубов и до сих пор остаются без любимой работы. Кто-то ушёл после нескольких успешных сезонов, а кому-то так и не удалось зарекомендовать себя, и они были уволены уже через пару месяцев после назначения. Вспоминаем, какие тренеры лишились работы в непростом для всех 2020 году.

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Испанский тренер был уволен одним из первых в уходящем году. «Барселона» рассталась с Вальверде в январе после поражения команды в полуфинале Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико». С каталонцами Эрнесто проработал два с половиной сезона, сумев дважды выиграть Ла Лигу и по одному разу стать обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

По информации «Чемпионата», под конец года с Вальверде контактировали представители московского «Спартака», но испанский тренер сразу же ответил отказом, поэтому переговоры закончились, так и не начавшись.

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«Локомотив» не стал продлевать контракт с Юрием Сёминым, и легендарному тренеру клуба пришлось покинуть команду в середине мая. 73-летний специалист ушёл со скандалом, разругавшись с генеральным директором Василием Кикнадзе и главой совета директоров Анатолием Мещеряковым. На его место «железнодорожники» пригласили сербского тренера Марко Николича.

После ухода из «Локомотива» Сёмин продолжил критиковать руководство клуба через СМИ. К концу года Кикнадзе и Мещерякова всё же уволили из клуба, а Юрий Палыч уже допустил своё возвращение в стан «железнодорожников».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

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В начале августа итальянский тренер неожиданно для всех лишился работы в «Ювентусе», проработав в клубе чуть больше года. «Старая синьора» вылетела из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Лиону» (0:1, 2:1), а единственным трофеем Маурицио Сарри в «Ювентусе» стало скудетто в сезоне-2019/2020.

Уволив итальянца, руководство клуба из Турина поблагодарило его за победу в чемпионате Италии, а вот вылет из ЛЧ не простило. 61-летний Сарри до сих пор пребывает без работы.

Фото: Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images

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Кике Сетьен («Барселона»)

На смену Вальверде пришёл бывший тренер «Реал Бетиса» Кике Сетьен, который продержался в «Барселоне» чуть больше полугода. При испанце каталонский клуб установил несколько антирекордов, а также потерпел позорное поражение от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8. Именно после этой игры руководство сине-гранатовых отправило Сетьена в отставку.

Спустя два с половиной месяца после увольнения Кике дал интервью экс-главному тренеру Висенте дель Боске, в котором заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться к работе.

«Не особо… Мне хорошо дома, на море, с этими знаменитыми коровами. Я уже не грущу. Вы никогда не услышите, как я жалуюсь, ведь я в футболе уже 40 лет. И всегда буду благодарен этой игре за то, что она мне дала», — сказал Сетьен.

Фото: Jose Breton/Getty Images

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Ещё одна отставка в РПЛ произошла в конце сентября. Из московского «Динамо» ушёл Кирилл Новиков, который провалился с клубом в Лиге Европы. Бело-голубые проиграли в гостях тбилисскому «Локомотиву» (1:2) в первом же отборочном раунде, позорно вылетев из европейского турнира. К тому же в чемпионате России команда Новикова проиграла «Рубину» и «Химкам», опустившись на девятое место.

39-летний специалист принял решение уйти в отставку, поблагодарив всех за время, проведённое в «Динамо». «Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие и поддержку. Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам. Было много классных моментов», — написал Новиков в своём «инстаграме».

Сейчас бывшего тренера «Динамо» можно часто увидеть на телеканалах в качестве эксперта.

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Евсеев сумел создать в Уфе крепкую боеспособную команду, но с уходом Шамиля Газизова в «Спартак» результаты клуба стали резко ухудшаться. В начале октября российский тренер принял решение покинуть «Уфу».

Позже клуб прокомментировал расторжение контракта с Вадимом Евсеевым.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мы расстались с Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Никаких претензий к друг другу не имеем. Главный повод — неудовлетворительные результаты команды. Не один Евсеев в этом виноват, но нужно что-то делать», — сказал генеральный директор Ринат Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Несколько дней назад в своём инстаграме экс-главный тренер «Уфы» подвёл итоги первой части этого сезона.

Кононов присоединился к «Риге» в начале февраля, но уже спустя полгода объявил, что по семейным обстоятельствам временно покидает клуб. По информации «Матч ТВ», 54-летний тренер попрощался с игроками удаленно, улетев из Латвии домой.

Уже в начале ноября стало известно, что Олег Кононов и «Рига» расторгли контракт по семейным обстоятельствам специалиста.

«По личным причинам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера. Теперь я должен уделять время своей семье. Было бы несправедливо по отношению к клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог уделять 100-процентного внимания команде», — цитировала экс-тренера «Спартака» пресс-служба клуба.

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В середине декабря дортмундская «Боруссия» уволила Фавра после разгромного поражения со счётом 1:5 от «Штутгарта». 63-летний швейцарец назвал проигрыш катастрофой, а руководство «шмелей» отметило, что идёт на сложный шаг, увольняя специалиста, однако достижение целей клуба находится под угрозой.

Несмотря на то, что Фавру удалось выйти с клубом в 1/8 финала ЛЧ с первого места, в Бундеслиге его команда опустилась на пятую позицию, отставая от лидирующих «Баварии» и «РБ Лейпциг» на пять очков. Швейцарский тренер, который возглавлял дортмундскую «Боруссию» с мая 2018 года, выиграл со «шмелями» Суперкубок Германии.

Хорватский тренер вывел «Вест Бромвич» в АПЛ, но в самом элитном английском дивизионе начал испытывать проблемы. В 13 матчах он набрал лишь семь очков, обыграв только «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:0. Славена Билича не спасла от увольнения даже ничья с «Манчестер Сити» на «Этихаде» (1:1). Именно после игры с «горожанами» руководство «Вест Бромвича» отправило хорватского специалиста в отставку.

Последними словами Билича в статусе главного тренера «дроздов» стала брошенная с улыбкой фраза: «Я просто делаю свою работу, пытаясь дать максимум. Меня вообще не волнуют разговоры об увольнении, я не контролирую то, что происходит за кулисами».

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Итальянец успешно начал работу в греческом клубе. В сезоне-2019/2020 АЕК закончил чемпионат на третьем месте, при этом дойдя до полуфинала Кубка Греции. А вот к концу этого года дела у Карреры резко ухудшились. Из-за неудовлетворительных результатов против итальянца пошли болельщики АЕКа, которые стали критиковать 56-летнего специалиста.

После ничьи с «Волосом» (2:2) руководство клуба из Афин уволило итальянца с поста главного тренера. Автор gazzetta.gr Гиогос Цакирис так описал последнюю игру АЕКа под руководством Массимо Карреры:

«Образ АЕКа в матче с Волосом был неприемлем. АЕК выглядел как брошенная команда! Это грубая реальность… Каждый должен видеть истину голой и уродливой, чтобы изменить её. На поле была анархическая штука, логически связанная с тем, что приходит».

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Под конец года «ПСЖ» уволил с поста главного тренера Томаса Тухеля. Немца лишили работы после победы со счётом 4:0 в матче со «Страсбуром» в Лиге 1 и через четыре месяца после финала ЛЧ, в котором его клуб минимально уступил «Баварии» — 0:1.

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По информации ряда французских и немецких изданий, 47-летний Тухель поссорился со спортивным директором парижан Леонардо, который и принял решение уволить специалиста. Вместе с «ПСЖ» немецкий тренер дважды взял Лигу 1 и Суперкубок Франции, а также по одному разу становился обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги.