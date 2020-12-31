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20 лучших футбольных цитат 2020 года

20 лучших футбольных цитат 2020 года
Полина Куимова
«Проверим! Проверим!» 20 лучших цитат — 2020
Собрали фразы, которые лучше всего характеризуют этот год.
Футбол / РПЛ 0

Несмотря на огромный перерыв продолжительностью в несколько месяцев, за год произошло много всего: полупустые трибуны, возвращение футбола, три российских клуба отобрались в Лигу чемпионов (а потом так же дружно там проигрывали), судей стали ругать больше, сборная выигрывала, а потом громко проваливалась, «Краснодар» всё же попал в Лигу Европы… А скандалов-то было сколько – по ощущениям, в этом плане 2020-й переплюнул 2019-й.

В общем, год этот был сложным, непростым, в чём-то провальным, в чём-то всё же хорошим и даже чуточку смешным. Мы отобрали 20 цитат, которые, по нашему мнению, лучше всего подходят под описание всего происходящего.

Пишите в комментариях, какая ближе всего вам, или предлагайте свои варианты.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»

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