«Улыбка диктатора вывела из себя власти СССР». Тренера сборной уволили за серебро Евро!

Сейчас такой результат назвали бы триумфом. В 1964-м его признали провалом.

По известным причинам Евро-2020 был перенесён на лето 2021 года. До старта турнира чуть меньше полугода, и в этот праздничный зимний день предлагаем вам окунуться в историю, на время переместившись в 1964 год. Сборная СССР провела образцовый турнир, но в финальной встрече удача отвернулась от нашей команды.

Участников стало больше, как и отказов от турнира

В дебютном чемпионате Европы-1960 приняли участие 17 сборных команд. Второй международный турнир должен был собрать в два раза больше участников, но финны, шотландцы и западные немцы в последний момент отказались от отборочных матчей. У немцев, например, в том году стартовал первый розыгрыш Бундеслиги — именно это послужило причиной отказа от участия в чемпионате Европы. Сразу после жеребьёвки отвалилась ещё одна сборная: Греции выпала Албании. Страны воевали между собой, поэтому «эллины» бойкотировали турнир по политическим соображениям. Таким образом СССР, Люксембург и Австрия по стечению обстоятельств оказались сразу в 1/8 финала турнира.

Система розыгрыша почти не отличалась от Евро-1960: до финальной части соревнования сборные играли друг с другом два матча (дома и в гостях), а полуфинал и финал проходил на территории страны-хозяйки.

CCCP без особых проблем пробился в большой финал

Сборная СССР начала свой путь со стадии ⅛ финала. Команде Константина Бескова противостояли итальянцы с Трапаттони, Факкетти и Риверой в составе. Такая вывеска не могла не привлечь советских болельщиков. Так и получилось — «Лужники» собрали свыше 100 тысяч болельщиков.

Фото: РИА новости

Советская сборная с первых минут имела внушительное преимущество, поэтому забитый мяч Виктора Понедельника в начале встречи обрадовал, но не удивил публику. Затем футболист итальянской сборной получил красную карточку за удар в лицо соперника и, кажется, похоронил шансы «нерадзурри» в первой игре. Под конец тайма Игорь Численко удвоил наше преимущество, а матч так и закончится со счётом 2:0.

В ответной встрече Италия и СССР сыграли вничью 1:1. В том матче Лев Яшин отбил пенальти и неоднократно срывал овации итальянских любителей футбола.

«Яшин — это дьявол! Ему невозможно забить», — признавался поле матча итальянец Анджело Доменгини.

В ¼ СССР встретился со Швецией. Средний возраст шведов составлял около 30 лет, но «викинги» были хорошо готовы физически. Первый матч наша сборная играла в гостях. Встреча выдалась довольно динамичной, но без обилия забитых мячей. Как итог — 1:1. Единственный гол у наших на счету Валентина Иванова.

Ответный матч собрал в «Лужниках» около 99 тысяч человек. Сборная СССР уверенно переиграла шведов со счётом 3:1, оставив скандинавов за бортом большого финала.

Испания — хозяйка финального этапа чемпионата Европы-1964

Право принимать Европейский кубок наций выпало Испании. Местная федерация футбола сделала всё возможное, дабы восстановить свою пошатнувшуюся репутацию.

Напомним, в 1960 году правительство Испании во главе с Франсиско Франко не отпустило национальную команду в Советский Союз. Диктатор опасался поражения от страны, взгляды которой кардинально отличались от идеологии действующего на тот момент режима в Испании.

«И в большом, и в малом Франко пресмыкается перед своими хозяевами, — говорил тогда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. — Весь мир смеётся сейчас над его последним спортивным трюком. Это он с позиции правого защитника американского престижа забил гол в свои ворота, запретив испанским футболистам встречу с советской командой!».

Никита Хрущёв Фото: РИА новости

Советские футболисты, да и обычные любители футбола с большим энтузиазмом ожидали приезда испанской сборной. Испания показывала по-настоящему классный футбол и была одним из претендентов на золотые медали дебютного чемпионата Европы.

Тренеры и футболисты советской команды даже написали открытое письмо испанским коллегам. Опубликовано оно было в журнале «Футбол».

«Не только мы и наша спортивная общественность, но и самые широкие круги любителей футбола во всех странах не могут без возмущения отнестись к такому грубому вмешательству фашистского диктатора Франко, сорвавшего одно из крупнейших соревнований европейского чемпионата. Мы с большой радостью ожидали вашего приезда и готовили вам достойную встречу. Не ваша вина в том, что она не состоялась. Мы знаем, как вы искренне хотели совершить поездку в Москву и принять нас у себя на родине. Мы не сомневаемся, что вместе с нами вы сожалеете о несостоявшихся встречах, суливших всем любителям футбола интересные спортивные соревнования».

Поговаривают, что в УЕФА до последнего момента пытались урегулировать ситуацию. Даже предлагали испанцам провести матчи с СССР на нейтральном поле. Но с этим были не согласны в советской федерации футбола: подготовка к матчу в СССР шла полным ходом, и никто не собирался менять домашний матч в угоду обиженному Франко. Испания так и не полетела на игру, а затем Организационная комиссия Кубка Европы исключила сборную из розыгрыша Кубка Европы. Советская сборная была признана победительницей четвертьфинальной стадии.

Сборная СССР пропустила гол в матче, в котором не играла. И его засчитали Почему советская команда отказалась играть в Чили.

СССР здорово поддерживали в Испании, а хозяева лишились лидеров

Накануне финальной части Евро-64 Франко вернул испанцев, которым запрещал возвращаться обратно, на историческую родину.

«Мы приезжаем в Барселону и там происходят невероятные изменения, — делился впечатлениями Виктор Понедельник. — У власти был диктатор Франко, но перед финальными играми Кубка он разрешил испанцам, приехавшим в СССР во время войны с гитлеровской Германией, вернуться на родину, причём предоставил им всем невероятные условия для жизни. Мы приехали в Барселону, вышли на улицу и слышали, как везде говорят на русском. Для нас это была просто фантастика!».

Финальную часть чемпионата Европы-1964 было решено разыгрывать на двух главных стадионах страны – «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу».

В полуфинале советской команде противостояла сборная Дании. Датчане в тот раз и так прыгнули выше головы, поэтому место в топ-4 для них было чем-то невообразимым. Стоит отметить весьма лёгкий путь Дании до большого финала. При всём уважении к Мальте, Албании и Люксембургу, эти национальные команды сложно было назвать хедлайнерами мирового футбола.

«Мы вышли и неожиданно поняли, что нас поддерживают все зрители, — рассказывал по прошествии времени Понедельник. — В Барселоне стадион на 120 тысяч и все поддерживают нашу национальную команду. Кто бы мог подумать, что такое возможно при фашистском режиме Франко? Мы выиграли 3:0: забил я, Воронин и Иванов. Когда мы уходили со стадиона, образовалась толпа болельщиков, которая не давала автобусу проехать. Каждый просил автограф. Мы стояли целый час и раздавали автографы. Потом испанцы нам сказали следующее: «Ребята, сегодня вы выиграли у Дании, но следующим вашим соперником будет Испания. Вы уж извините, но мы будем болеть за своих».

Виктор Понедельник Фото: РИА новости

А что же там у испанцев, за которых так рьяно собирались болеть местные болельщики? Хозяева, на которых повесили ярлык фаворитов ещё перед турниром, испытывали невероятное давление. Франко. Домашний турнир Потенциальный финал с СССР — всё это напрягало испанскую сборную.

Возглавлял Испанию легендарный тренер мадридского «Реала» Хосе Вильялонга.

«Он отлично подготовил нас физически, но стратег из него был так себе, — вспоминал Исасио Кальеха. — Хотя установку на игру он давал с такой улыбкой, которая всех пленила».

Слова Кальехи подтверждает и другой футболист испанской сборной — Фелисиано Ривилья.

«Первая и основная вещь, которую он сделал — создал физически сильную команду, — говорил Ривилья. — В физическом плане мы были подготовлены очень хорошо. Кроме того, он разговаривал с каждым из нас, спрашивал: где больше всего нравится играть тому или иному футболисту, и прислушивался к мнению своих коллег».

Проблем Вильялонге подкинул Франко, который приказал испанской федерации футбола запретить людям, рождённым за границей, играть за сборную страны. Этот решение закрыло дорогу в испанскую сборную таким именитым игрокам, как Ференц Пушкаш и Альфредо Ди Стефано.

Альфредо Ди Стефано Фото: Central Press/Getty Images

«Мы знали, что Ди Стефано является нашим лучшим игроком, — рассказывал Ривилья. — Мы были уверены, что он лучший игрок в мире. Нам было очень сложно без него».

В первом полуфинале в Мадриде сборная Испании встречалась со сборной Венгрии. Испанцы играли очень свободно. Ещё в первом тайме Хесус Переда замкнул передачу головой, и Испания вышла вперёд.

«Мы предполагали, какие трудности нас ждут, — рассказывал Кальеха. — Но мы полагались на качество нашей подготовки и поддержку фанатов, которые здорово вдохновляли нас».

Казалось, встреча так и завершится победой испанской сборной, но за 10 минут до конца матча венгры сравняли счёт. По прошествии времени испанские футболисты признаются, что в тот момент ясно себе представляли, каким ужасом может обернуться непопадание в финал домашнего турнира. В дополнительное время испанцы всё же дожали соперника.

«Напряжение было невероятное, — рассказывал Ривилья. — Мы забили, и я помню до сих пор то удовлетворение, которое принёс этот гол. В то время дойти до финала крупного соревнования, которое проходило в твоей стране — это было то, чего хотел каждый футболист. И вот мы туда попали».

Финал турнира Испания — СССР обещал быть жарким во всех смыслах этого слова. Пожалуй, лучше вывески было и не придумать.

Франко на трибунах и реванш за несостоявшийся матч

Кубок европейских наций-1964. Финал



Испания — СССР — 2:1 (1:1)

21 июня 1964 года. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 80 000 зрителей.

Судья: А. Холланд (Англия).

Испания: Ирибар, Ривилья (к), Кальеха, Зоко, Оливелья, Фусте, Амансио, Переда, Марселино, Суарес, Лапетра.

СССР: Яшин, Шустиков, Шестернёв, Мудрик, Воронин, Аничкин, Численко, Вал. Иванов (к), Понедельник, А. Корнеев, Хусаинов.

Голы: 1:0 Переда (6), 1:1 Хусаинов (8), 2:1 Марселино (84).

Политика в спорте в то время была в главных ролях. Советских футболистов сопровождали далеко не спортивные журналисты газеты «Правда», обозначенные в роли наблюдателей.

«Я понимаю, почему журналисты поехали с нами, — рассказывал Понедельник. — Это было в первый раз, когда советских людей выпустили в Испанию. Журналисты расползлись по точкам, причём у каждого была инструкция от своей газеты: с кем встречаться и на что смотреть. Мы знали, что разведка работает с обеих сторон. Так оно и произошло».

На финальную игру «Сантьяго Бернабеу» собрал около 80 тысяч зрителей. Футболисты понимали важность встречи и почти всю игру аккуратничали. Советская команда действовала более слаженно, у испанцев бросалось в глаза индивидуальное мастерство некоторых футболистов.

О политическом напряжении все забыли как минимум на пару часов. А у двух великих футбольных держав была возможность решить всё на футбольном поле.

«Я вышел на стадион, чтобы проверить состояние газона, — вспоминал Ривилья. — Шёл дождь, и мне нужно было определить, какие бутсы использовать в игре. Состояние было довольно нервозное с самого начала. Ещё бы, это был финал — самый важный матч в нашей жизни».

Кстати, матч начался с опозданием. Судьи ждали отмашку.

«Бегаем и бегаем, бегаем и бегаем. Думаю: «Что такое?», — вспоминал Шустиков. — Подошёл к одному из тренеров и спросил: «Корда игра-то начнётся? Как раз в этот момент увидел идущего к своему месту по трибуне Франко».

Как оказалось, все ждали появления диктатора. Стоит отметить, что Франсиско стоя слушал гимн Советского Союза.

«Ещё будучи на лестнице, ведущей из раздевалок на поле, обратил внимание на возбуждённый вид испанских игроков, — писал в своей книге Андрей Старостин. — Глаза их неестественно блестели, а лица в контрасте с этим горячечным блеском казались бледными, словно неживыми. Допинг-контроль тогда отсутствовал».



Переполненный стадион и присутствие генералиссимуса довлели над испанскими футболистами.

Фото: rusteam.permian.ru

«Мы хотели забить как можно раньше, — рассказывал Ривилья. — Мы знали, что у них хорошая команда, так что нам важно было забить первыми».

Испанцы смогли забить быстрый гол: Хесус Переда ворвался в штрафную и после ошибки Альберта Шестернёва вколотил мяч под перекладину ворот Яшина.

«Думаю, события могли разворачиваться по совершенно иному сценарию, — вспоминал по прошествии времени Понедельник. — Быстрый гол, конечно, сыграл свою роль. После пропущенного мяча мы стали нервничать. Хорошо, что Хусаинов довольно быстро сравнял счёт».

Дождь продолжался, но на улице стояла дикая жара. Команды аккуратничали, ведь любая, даже незначительная ошибка могла стоить титула чемпионов Европы. Кстати, Виктора Понедельника, реплики которого сопровождают наш текст, испанцам удалось грамотно закрыть на поле. Не обходилось и без болезненных стычек.

«На тренировке Вильялонга нарисовал на песке поле, — делился впечатлениями автор дебютного забитого мяча Переда. — Вместо наших игроков он использовал камни, а соперников отмечал сосновыми шишками, и в итоге убедил, что камни сильнее шишек».

Мы не знаем, в какой момент игры испанцы вспомнили о забавной интерпретации тренера, но именно они вышли вперёд на 84-й минуте матча.

«Мяч был у меня в центре поля, — вспоминал Кальеха. — Я двинулся вперёд, посмотрел на правый край, увидел Переда, отдал пас ему, а тот навесил на Марселино. Ему пришлось практически броситься на землю, чтобы ударить по мячу. Это был просто фантастический гол».

Кажется, в этот момент даже советские футболисты поняли — на этом всё.

«Как только Марселино забил — всё стало на свои места, — делился впечатлениями Понедельник. — Стало ясно, что испанцы одержат победу в этой встрече».

Времени, чтобы сравнять счёт, было довольно мало.

«Мы знали, что до конца игры совсем немного, — рассказывал Ривилья. — Физически мы были готовы не хуже советских игроков. Казалось, прошла целая вечность. Эти минуты растянулись на века… Но мы понимали, что никакой опасности нет, и они не сравняют счёт».

Вскоре прозвучал финальный свисток. Сборная Испании к восторгу своей публики взяла Кубок Европы 1964 года.

«Для нас это было всё: смех, слёзы, прыжки, объятия, — восторженно рассказывал Ривилья. — До этого у нас не было подобных достижений, поэтому ощущения были просто потрясающие. Люди вокруг сошли с ума. Я играл много лет, но это был самый важный момент в моей жизни — чувствовать, что люди абсолютно счастливы».

Фото: rusteam.permian.ru

Символическая сборная чемпионата



Лев Яшин (СССР), Фелисиано Ривилья Муньос (Испания), Деже Новак (Венгрия), Игнасио Соко (Испания), Фернандо Оливелья Понс (Испания), Амансио Амаро (Испания), Ференц Бене (Венгрия), Валентин Иванов (СССР), Хесус Мария Переда (Испания), Луис Суарес (Испания), Флориан Альберт (Венгрия).

По такому поводу Франсиско Франко устроил государственный банкет, куда были приглашены все причастные к великой победе. Генералиссимус пожал каждому руку, поблагодарил за победу и сказал, что гордится сборной.

Увольнение Бескова сразу после турнира

Победа на Евро-1960 и серебряные медали на турнире спустя четыре года — хорошая репетиция перед чемпионатом мира.

За 7 минут до конца. Главный матч в истории сборной СССР История о том, как советские футболисты выиграли Евро-1960 – в новом материале совместно с компанией «Росгосстрах».

«Золотые медали на первом чемпионате Европы, а затем серебрянные — это невероятное достижение, — вспоминал Понедельник. — Потом мы приехали в Москву, где нас хорошо встретили. Мы разлетелись по клубам, а через несколько дней Константина Ивановича Бескова снимают с работы за второе место. Вот так всё и закончилось».

Сняли с должности не только главного тренера, но и начальника сборной Андрея Старостина. Но почему? Официальная позиция звучала следующим образом.

«В связи с невыполнением поставленной перед сборной командой задачи и крупными ошибками, допущенными в организации подготовки сборной команды, освободить от работы со сборными командами страны старшего тренера сборных команд Бескова К. И.».

Но в кулeарах до сих вспоминают, что Константину Бескову оказывали всяческую поддержку и называли прошедший турнир лишь подготовкой к чемпионату мира. Финал транслировали в России. И, по неофициальной версии, улыбчивое лицо Франсиско Франко сразу после игры вывело из себя власть в СССР. Поражение от так называемых «франкистов» простить не смогли. Сборную принял Николай Морозов, а Константин Бесков спустя некоторое время возглавил «Зарю».