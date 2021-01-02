10 переходов 2020 года, которые себя полностью оправдали. Златан и в 39 – в топе!

Подводя самые разнообразные итоги ушедшего футбольного года, нельзя не рассказать о лучших трансферах этих 12 месяцев. Ниже — десятка игроков, чьи переходы смело можно назвать успешными. Рассказываем, кто и почему оказался в нашем списке.
10. Анте Ребич, из «Айнтрахта» в «Милан» (5 млн евро)
Прошлый сезон Ребич провёл в «Милане» на правах аренды. Хорват был одним из лидеров «россонери», записав на свой счёт 12 голов во всех турнирах (лучший показатель в команде). А в сентябре «Милан» выкупил права на Ребича всего за 5 млн евро. При этом Transfermarkt оценивает Анте в 32 млн евро. Такая низкая цена обусловлена тем, что «Милан» и «Айнтрахт» произвели обмен: Ребич переехал в Италию, а в обратном направлении проследовал Андре Силва, у которого дела в «Милане» шли не лучшим образом.
Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images
В текущем сезоне хорват провёл 13 матчей, забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач. Больше очков по системе «гол + пас» лишь у троих игроков «Милана» — Чалханоглу (6 + 9), Ибрагимовича (11 + 2) и Тео Эрнандеса (4 + 5).
9. Мойзе Кин, из «Эвертона» в «ПСЖ» (аренда)
Итальянец, так здорово начинавший в «Ювентусе», не смог заиграть в «Эвертоне». За год в Англии он забил всего 4 гола в 37 матчах. Казалось, что карьера юного форварда заглохла, но вовремя для него случилась аренда в «ПСЖ». Там Мойзе вернулся на прежний уровень: 16 матчей, 9 голов, 1 ассист. Больше результативных действий только у Мбаппе (14 + 7), Неймара (9 + 5) и Ди Марии (4 + 9).
Несмотря на все успехи, Мойзе по окончании сезона придётся вернуться в «Эвертон». «ПСЖ» не имеет права выкупа, но эту аренду руководство парижан точно может занести себе в актив.
8. Анхелиньо, из «Манчестер Сити» в «РБ Лейпциг» (аренда)
Воспитанник «Манчестер Сити» уже не первый раз уходит из родного клуба. Эта аренда — пятая для него. Интересно, что летом 2019 года «горожане» вернули Анхелиньо из ПСВ, куда он уходил на полноценной основе. Но в «Манчестер Сити» испанец шанса так и не получил и отправился в «РБ Лейпциг».
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
В немецком клубе Анхелиньо раскрылся по-новому. Действуя по всей бровке в модуле 3-x-x, он активно (и, что самое главное, эффективно) подключается в атаку. Чуть реже это происходит в тех встречах, когда испанец играет слева в защите. На счету Анхелиньо 8 голов и 6 результативных передач в 20 матчах. В среднем за игру он совершает 1,9 отбора, 1 перехват, 1,6 удара по воротам и 2,2 ключевых передачи. Такой исполнитель явно не помешает Хосепу Гвардиоле.
7. Эдуар Менди, из «Ренна» в «Челси» (24 млн евро)
Трансфер Менди позволил «Челси» решить главную проблему последних лет — качественно закрыть вратарскую позицию. Слишком уж часто ошибался Кепа Аррисабалага. Сенегалец начал с шести «сухарей» в АПЛ и Лиге чемпионов (по три в каждом турнире). В 19 матчах за «аристократов» Менди пропустил всего 12 мячей, а 10 встреч отыграл «на ноль». Кроме того, в среднем за матч Эдуард совершает 2,1 сэйва. Отличные показатели.
6. Федерико Кьеза, из «Фиорентины» в «Ювентус» (аренда на 2 года, 10 млн евро)
Разговоры об уходе Кьезы из «Фиорентины» шли давно. Бросалось в глаза, что уровень «фиалок» он уже перерос. Первым в борьбе за Федерико пришёл «Ювентус». Клубы договорились об аренде на 2 года, в течение которых «Фиорентина» получит 10 млн евро. Ещё 40 млн евро «Ювентус» заплатит летом 2022 года. Такая схема поможет туринцам избежать проблем с финансовым fair play.
К радости болельщиков и руководства «Юве», Кьеза довольно быстро вписался в игру. В 15 матчах он забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Теперь он, конечно, не лидер команды, как это было в «Фиорентине». Однако вряд ли сам Федерико жалеет о своём переезде в Турин. Главное — не повторить путь Бернардески, который редко и не очень успешно играет в «Ювентусе».
5. Альваро Мората, из «Атлетико» в «Ювентус» (аренда, 10 млн евро)
Испанец вернулся в «Ювентус», где провёл один из лучших этапов карьеры (2014-2016 годы). Как и в случае с Кьезой, туринцы взяли Альваро в аренду с правом выкупа. Уже в ноябре появилась информация, что «Юве» готов оформить полноценный трансфер Мораты. И есть за что: в 17 матчах он забил 10 мячей, а также отдал 7 результативных передач.
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
Связка Роналду-Мората выглядит по-настоящему убойной, ведь ещё в «Реале» у них сложилось отличное взаимопонимание. Даже Пауло Дибала присел в запас, как только Альваро оказался в «Ювентусе». Этот факт, пусть и косвенно, но всё-таки подтверждает успешность перехода Мораты в туринский клуб.
4. Златан Ибрагимович, из «ЛА Гэлакси» в «Милан» (бесплатно)
Златан продолжает удивлять. В 39 форвард всё так же результативен, как и раньше. Начиная с января 2020 года, когда Ибрагимович вернулся в «Милан», он записал на свой счёт 22 гола и 7 ассистов в 30 матчах. Особенно результативным вышло начало этого сезона — за 6 игр в чемпионате Италии Златан забил 10 мячей.
К сожалению, возраст даёт о себе знать, и больше месяца швед пропустил из-за травм. Но во многом благодаря его подвигам «Милан» и лидирует сейчас в Серии А. Фактор Златана, не иначе.
3. Диогу Жота, из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль» (44,7 млн евро)
Португалец, неожиданно для многих, «тащил» на себе «Ливерпуль» в начале сезона-2020/2021. Случилось это в момент, когда мерсисайдцы потеряли из-за травм всех лидеров. На счету Жоты сразу 4 победных мяча, а также хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Аталанты».
Диогу универсален — он может равноценно закрыть любую позицию в атаке. В Англии поражены тем, насколько быстро Жота влился в игру “Ливерпуля”. Британские эксперты уверены, что он разрушил трио Мане-Фирмино-Салах. Интересно, как Юрген Клопп теперь будет распределять между ними игровое время?
2. Бруну Фернандеш, из «Спортинга» в «МЮ» (55 млн евро)
Не зря «МЮ» так долго боролся за португальца. Фернандеш сходу стал лидером команды, он забивает и ассистирует партнёрам, причём делает это регулярно. В текущем сезоне на счету Бруну 24 матча, 15 голов и 9 результативных передач. В среднем за игру он отдаёт 3,1 ключевых передачи — больше в АПЛ только у Грилиша (3,6) и Де Брёйне (3,2). Недавно португальский хавбек впервые вывел «МЮ» на поле с капитанской повязкой. Вполне заслуженно, учитывая то, какое влияние он оказывает на игру «красных дьяволов».
1. Эрлинг Холанд, из «РБ Зальцбург» в «Боруссию» Д (20 млн евро)
За 2020 год Эрлинг Холанд перестал считаться вундеркиндом и стал футболистом топ-уровня. В 32 матчах за «Боруссию» он забил 33 мяча и отдал 6 голевых передач. Больше одного результативного действия в среднем за игру!
Холанд прямо сейчас — один из лучших молодых игроков планеты. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро (столько же стоят Санчо и Фелиш). Те 20 млн евро, что были потрачены год назад «Боруссией» на покупку Эрлинга, себя уже с лихвой оправдали. И Холанд наверняка продолжит расти, не останавливаясь на достигнутом.
- 2 января 2021
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