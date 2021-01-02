Как футболисты «Спартака» встретили Новый год

Кокорин прилетел в Дубай и надел кроссовки стоимостью более 1 млн рублей.

2020-й позади. Новый год все ждали с большим нетерпением. Футболисты РПЛ не смогли отдохнуть летом из-за коронавируса и быстрого старта нового сезона, поэтому зимний отдых стал для них долгожданным. Рассказываем, как игроки «Спартака» отметили Новый год.

Александр Кокорин встречал Новый год вместе с семьёй в Дубае. Кроссовки Александра на фотографии стоят от 1,2 до 2,8 млн рублей.

Фото: instagram.com

Где-то поблизости в Дубае тоже в семейной компании Новый год отмечал Соболев.

Фото: instagram.com

Ларссон встречал 1 января вместе с возлюбленной в Барселоне.

Роман Зобнин перед Новым годом отдыхал с семьёй на Мальдивах, а 1 января встретил в родных стенах.

«Спартак» — вечная «Санта-Барбара», запасаемся попкорном». Итоги-2020 от наших читателей А было ли в этом году хоть что-то хорошее в нашем футболе?

Крал отмечал праздник дома вместе с подругой и видимо новым автомобилем.

Максименко встречал 1 января на Родине.

Фото: instagram.com

«Всех с Новым годом всех. 2020 год был трудным во многих отношениях, но давайте все держаться вместе, оставаться сильными и стремиться к счастливому и здоровому 2021 году», — пожелал в Новом году Виктор Мозес.

Педро Роша скоро вернётся в «Спартак», поэтому после встречи Нового года с друзьями он выполнил 10-километровую пробежку.

Фото: instagram.com

Айртон последовал примеру партнёров, встретив праздник в кругу семьи.

Как и Рассказов.

Артём Ребров встречал 1 января в Петрозаводске.